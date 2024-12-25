"الدوسري رفض إحراق نفسه واحذر يا الهلال من ورطة البليهي" .. ريمونتادا السعودية "باردة" في ليلة اليمن التاريخية

3 نقاط تعيد السعودية للمنافسة في "خليجي 26"..

"لا تراجع ولا استسلام".. شعار رفعه منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام نظيره اليمني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

المنتخب السعودي خطف فوزًا مثيرًا وقاتلًا (3-2) أمام نظيره اليمني، في المباراة التي أقيمت على استاد "جابر المبارك" في الكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة "خليجي 26".

اليمن افتتح النتيجة في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بواسطة اللاعب هارون الزبيدي؛ قبل أن يضيف زميله عبدالمجيد صبارة "الثاني"، في الدقيقة 28.

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بعد الثنائية اليمنية.. انتفض المنتخب السعودي؛ حيث قلل الفارق أولًا بواسطة محمد كنو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل مصعب الجوير التعادل في الدقيقة 57 من "ركلة جزاء".

واستمر التعادل حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ عندما خطف المهاجم "البديل" عبدالله الحمدان، هدف الانتصار للمنتخب السعودي؛ ليحصد 3 نقاط غالية.

المثير في الأمر أن الجماهير السعودية توقعت تألق عبدالله، عند نزوله "بديلًا" في الشوط الثاني؛ حيث أخذت تهتف له "اليوم يومك يا حمدان"؛ ليقوم اللاعب برد الجميل إليهم في النهاية.

وبهذه النتيجة.. حصد المنتخب السعودي نقاطه الثلاثة الأولى في المجموعة الثانية من بطولة "خليجي 26"، بالتساوي مع البحرين والعراق اللذين يلعبا ضد بعضهما بعد قليل؛ بينما تجمد اليمن في "قاع" الترتيب، بدون أي نقاط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز منتخب السعودية المثير على نظيره اليمني، مساء اليوم الأربعاء..