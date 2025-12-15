كأس العرب 2025 - فيديو | "سوء فهم" اللهجة المصرية يتسبب في أزمة مع جماهير المنتخب السعودي .. غضب بعد إشادة بالأردن ببرنامج "المجلس"

حالة من الغضب حاليًا تسيطر على بعض الصفحات الجماهيرية السعودية على خلفية ما قيل عبر برنامج "المجلس" على شبكة قنوات "الكاس" القطرية، عقب تأهل المنتخب الأردني على حساب نظيره السعودي لنهائي كأس العرب قطر 2025، وتحديدًا ما جاء على لسان جمال عبدالحميد؛ نجم الزمالك والمنتخب المصري الأسبق.
الأردن تطيح بالسعودية
المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، حقق الفوز أمس الإثنين، أمام نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله نزار الشردان بفضل ضربة رأس في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.
هذا الفوز أهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في النهائي، المقرر لها 18 من ديسمبر الجاري على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة".
أما المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، فيلتقي بالمنتخب الإماراتي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العرب 2025، والمقرر لها 18 من ديسمبر الجاري، على استاد خليفة الدولي (الريان).
ماذا فعل جمال عبدالحميد؟
نجم القلعة البيضاء والمنتخب المصري الأسبق أحد المحللين العاملين ببرنامج "المجلس" منذ انطلاق النسخة الحالية من كأس العرب قطر 2025، ورغم أنه لم يظهر بصورة منتظمة في الحلقات إلا أن تحليله نال بعض الإشادات خلال الأيام الماضية.
أما الليلة وعقب فوز الأردن أمام السعودية، فحصل الهجوم بدلًا من الإشادة هذه المرة..
جمال عبدالحميد في حديثه عن المباراة، قال باللهجة المصرية الدارجة في مقطع لا يتعدى الست ثواني، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي: "في الشوط الثاني، قدر يدوس على فريق السعودية".
الغضب تحديدًا كان من لفظ "يدوس"، الذي اعتبره البعض بمثابة الإهانة للمنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد..
غضب جماهيري سعودي
صفحات جماهيرية سعودية عبر منصة "إكس" تداولت حديث جمال عبدالحميد بشكل واسع، مستغربين من طريقة حديثه بهذه الطريقة على منتخبهم.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الحسابات موجهًا حديثه للقطري خالد جاسم؛ مقدم برنامج "المجلس": "ما أفهم كيف تسمح إنه ينقال هالكلام على المنتخب السعودي في الاستوديو عندك وساكت بدون تعليق؟، لقطة غريبة وعيب والله إنها مرت مرور الكرام من عندك يا خالد!!!!".
وعلق آخر: "يدوس؟!، هذه ألفاظ تصدر من محلل رياضي والمفترض إن يتحدث عن مباراة في بطولة ووجدت لتقريب الشعوب العربية؟!".
فيما أضاف ثالث: "يدوس؟؟؟؟ من أنت حتى تتكلم بهذه الطريقة؟؟، وين اللي بالبرنامج محد يرد عليه؟، الغريب العجيب إنهم تركوه يكمل وكأنه ما بدر منه أي خطأ!!!!، عيب!!!! إذا ما احترم نفسك واحترم المنتخب السعودي فلا عندنا أي احترام شيء غريب والله!!!!".
هل أهان المنتخب السعودي؟
هذا الغضب السعودي قوبل بمحاولة تهدئة من الجماهير المصرية، التي بادرت بتوضيح الأمر للغاضبين، خاصةً وأن جمال عبدالحميد تحدث بالمصرية الدارجة..
لفظ "يدوس" هو شائع في الوسط الرياضي المصري، حيث يُقصد به ضغط الخصم بصورة أكبر مع تسريع رتم المباراة، كي لا يمنحه أي فرصة لالتقاط الأنفاس.
كذلك تولت الحسابات السعودية المطلعة على اللهجة المصرية الدراجة، لشرح المقصد من حديث عبدالحميد..
ما يؤكد ذلك، هو ما جاء في كامل تصريح جمال عبدالحميد بعيدًا عن المقطع المنتشر الذي لا يتعدى الست ثواني، حيث قام نجم الفراعنة الأسبق بتفسير مقصده..
عبدالحميد قال بالتحديد: "جمال السلامي مدرب جيد جدًا، وقد أدار المباراة بشكل صحيح، مشى الشوط الأول كما يريد؛ أراد بالوصول لبر الأمان بهذا الشوط، على الأقل لا يستقبل هدفًا، مع إمكانية التسجيل من هجمة مرتدة، وبالفعل هذا ما حدث".
واستطرد باللهجة المصرية الدراجة: "في الشوط الثاني قدر يدوس على فريق السعودية، قصدي يعني يهاجم السعودية، كي يلعب الـ45 دقيقة الثانية دفاع بس".
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، واختتام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي بسبع نقاط، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.
مشوار الأردن لنصف النهائي
بالانتقال للنشامى، فقد استهلوا مشواره في دور المجموعات بالفوز أمام الإمارات (2-1)، ثم الانتصار أمام الكويت (3-1)، وأخيرًا هزيمة المنتخب المصري (3-0).
واحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط (العلامة الكاملة)، أمام الأبيض (4 نقاط)، مصر (2)، والكويت (1).
فيما كان الانتصار في ربع النهائي أمام العراق بهدف نظيف.
خصم النهائي
بعد الفوز في مواجهة المنتخب السعودي بنصف نهائي كأس العرب قطر 2025، من المقرر أن يصطدم النشامى بالمنتخب المغربي في النهائي، على استاد لوسيل، في 18 من ديسمبر الجاري.
أسود الأطلس بقيادة طارق السكتيوي عبروا للنهائي بعد الفوز أمام المنتخب الإماراتي اليوم الإثنين، بثلاثية نظيفة.
وكان المغاربة قد حصدوا سبع نقاط بدور المجموعات منتصرين أمام جزر القمر (3-1)، والسعودية (1-0)، فيما تعادلوا أمام عمان (0-0).
وفي ربع النهائي، كان الفوز المغربي أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، ثم الانتصار أمام الإمارات في نصف النهائي.