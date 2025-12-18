ليست الواقعة الأولى تاريخيًا .. قمة السعودية والإمارات في كأس العرب تذوق مرارة انهزام كرة القدم أمام الطبيعة!

مهما امتلك الإنسان من قوة؛ إلا أنه كثيرًا ما يقع ضحية لـ"الظروف القاهرة"، الناتجة عن التغيّرات الكونية من حوله.

وبالطبع.. الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا؛ تأثرت لسنواتٍ عديدة للغاية بهذه التغيّرات الكونية، وآخرها ما حدث في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

دولة قطر استضافت كأس العرب 2025 على أراضيها؛ حيث انطلقت البطولة في الأول من ديسمبر الجاري، واستمرت حتى مساء يوم 18 من نفس الشهر.

اليوم الختامي من البطولة العربية؛ تضمن مباراة "المركزين الثالث والرابع" بين السعودية والإمارات، إلى جانب "النهائي" بين المغرب والأردن.

مباراة السعودية والإمارات تم إلغاؤها بشكلٍ نهائي، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ وذلك بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

سبب الإلغاء هو السيول التي ضربت ملعب "خليفة الدولي"، الذي استضاف مباراة تحديد "المركزين الثالث والرابع"؛ حيث شعر "فيفا" بالخوف على سلامة اللاعبين من البرق، ما دفعه لاتخاذ هذا القرار الحاسم.

ولم تكن مباراة منتخبي السعودية والإمارات هي الأولى من نوعها، التي يتم إلغاؤها بشكلٍ نهائي بسبب "الظروف القاهرة"؛ حيث سبقها الكثير من اللقاءات عبر تاريخ الرياضة عامة، وكرة القدم خاصة..