المنافسة بين أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن تتجاوز مجرد التفاخر بالفوز

أدى الأداء السيئ الذي قدمه أرسنال مؤخرًا إلى إهداره لتقدمه المريح الذي كان يستحقه في صدارة الترتيب. في بعض الأحيان، بدا الأمر وكأنه مسيرة انتصارات، على الرغم من أن فارق النقاط لم يعكس ذلك، حيث لم يتمكن أي فريق في الدوري من مجاراة قوة وأداء لاعبي شمال لندن. كانوا يجدون طريقة للفوز أسبوعًا بعد أسبوع، ولكن الوضع الآن مختلف تمامًا.

شتاء من السخط في الإمارات يعني أن مانشستر سيتي، دون أن يضطر إلى بذل أي جهد يذكر، أصبح الآن على بعد نقطتين فقط من المتصدر، بعد فوزه على نيوكاسل يوم السبت - وسيحتفظ بمباراة مؤجلة بعد مباريات نهاية هذا الأسبوع - وتجعله خبرته ودرايته تهديدًا كبيرًا.

يا له من توقيت مناسب لانطلاق ديربي شمال لندن؛ حيث سيقوم أرسنال برحلة قصيرة عبر العاصمة يوم الأحد في وضع لا يسمح له بأي خطأ آخر في سعيه لإنهاء انتظاره المؤلم الذي دام 22 عامًا لرفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز. في غضون ذلك، سيكون توتنهام مصممًا على أن تكون المواجهة حافزًا لخصمه القديم لـ"يخفق" هذه المرة حقًا.