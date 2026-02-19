المملكة المتحدة تستعد لتحقيق فوز كبير في كأس العالم مع حصول الحانات على موافقة لتمديد ساعات العمل خلال البطولة الصيفية

اتخذت الحكومة البريطانية خطوة رسمية لـ"إظهار البطاقة الحمراء للبيروقراطية" من خلال السماح للحانات بالبقاء مفتوحة لوقت متأخر خلال كأس العالم 2026. وأكدت وزيرة الداخلية شابانا محمود أن قيود الترخيص ستخفف في كل مباراة خروج المغلوب التي تشارك فيها دولة مضيفة. يمثل هذا القرار خروجًا عن المقترحات السابقة الأكثر تقييدًا التي كانت ستسمح بمثل هذه التمديدات فقط إذا وصلت إحدى الفرق إلى ربع النهائي.

وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، سيُسمح للأماكن بالبقاء مفتوحة حتى الساعة 1 صباحًا لمعظم مباريات الأدوار الإقصائية. ومع ذلك، وبالنظر إلى التحديات التي تفرضها المناطق الزمنية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيتم تأجيل ذلك إلى الساعة 2 صباحًا للمباريات التي تبدأ في الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة. ويؤدي رفع هذه القيود بشكل شامل إلى إزالة العبء الإداري عن أصحاب الحانات، الذين كان عليهم في السابق التعامل مع إجراءات ورقية معقدة لضمان العمل حتى وقت متأخر من الليل.

وقال محمود: "مع تأخر مواعيد انطلاق المباريات في كأس العالم هذا العام، لا نريد أن تطلق الحانات صافرة النهاية قبل تسجيل هدف الفوز. لذلك، نرفع البطاقة الحمراء على البيروقراطية ونمدد ساعات عمل الحانات إلى الوقت الإضافي حتى يتمكن المشجعون من الحصول على جولة أخرى دون أن يفوتهم أي هدف. نحن نحتفل بفوز فتياننا في كأس العالم وبمواطنينا هذا الصيف. لن يضطر المشجعون إلى العودة إلى منازلهم قبل انتهاء مباريات كرة القدم".