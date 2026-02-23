انتقام إل مينشو: حروب عصابات في المكسيك وكأس العالم 2026 في خطر بـ"مدينة الأشباح"!

هنا جاء الحديث عن مدينة جوادالاخارا المكسيكية، والتي تكمن بها أزمة كبرى، كونها إحدى المدن التي تستضيف مباريات كأس العالم 2026.
مقتل إل مينشو، الذي تم وصفه بأنه واحد من أكثر زعماء المخدرات دموية وقسوة، وتسبب في تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتدخل العسكري ضد المنظمات الإجرامية التي تدعي بأنها تدير المكسيك، بل وقررت الولايات المتحدة، عرض مكافأة قدرها 15 مليون دولار، للقبض على صاحب الـ59 عامًا.
وبتصاعد الأحداث، تحولت جوادالاخارا إلى مدينة "أشباح"، بين اختباء المدنيين وإلغاء المدرسة، الإثنين، في عدة ولايات، بينما شوهد مسلحون وهم يشعلون النار في محطة وقود بالمدينة.
وبالحديث عن مدينة جوادالاخارا، يأتي إستاديو أكرون، وهو الملعب الذي يسع لـ48 ألف متفرج، ومن المقرر أن يستضيف مباريات في كأس العالم 2026، على النحو التالي..
* مباراة كوريا الجنوبية ضد "المتأهل من الدنمارك، التشيك، أيرلندا، مقدونيا الشمالية"، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.
* مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
* مباراة أوروجواي ضد إسبانيا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة.
* مباراة كولومبيا ضد "المتأهل من الكونغو، جامايكا، كاليدونيا الجديدة"، في الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشرة.
ويتوقع أيضًا أن يستضيف الملعب إحدى المباريات الإقصائية من المونديال، الأمر الذي يجعل الأحداث الأخيرة بمثابة "أزمة كبرى"، في الطريق نحو احتضان البطولة في أراضي المكسيك.