المفاوضات السرية مع تشيلسي كشفت عن سبب إقالة فيليبي لويس المفاجئة من فلامنغو بعد الفوز 8-0
انهيار الثقة بشأن محادثات BlueCo
وفقًا لـ UOL، لم يكن السبب الرئيسي وراء طرد فيليبي لويس المفاجئ من فلامنغو هو أدائه على أرض الملعب فحسب، بل كان أيضًا خيانة ثقة جسيمة. اكتشف الرئيس لويز إدواردو بابتيستا، المعروف باسم باب، أن المدير قد أجرى مفاوضات سرية مع BlueCo، الشركة القابضة التي تمتلك تشيلسي وستراسبورغ، خلال عملية تجديد عقده الأخيرة. كان هذا الكشف قاتلًا تمامًا لعلاقة العمل بينهما.
خلال هذه المحادثات، توقف لويس عن التواصل مع فلامنغو لمدة ثلاثة أيام. كان يعتقد في البداية أنه يناقش منصبًا في تشيلسي، ليكتشف لاحقًا أن المنصب كان في الواقع للنادي الفرنسي ستراسبورغ. بعد أن أدرك ذلك، عاد إلى المفاوضات مع العملاق البرازيلي، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل. شعر باب بخيانة عميقة بسبب الاجتماعات السرية، مما عجل بقرار طرد المدرب البالغ من العمر 38 عامًا على الرغم من انتصاراته المحلية الأخيرة.
العلاقة المتوترة والصراعات الأخيرة
كانت خلفية هذا الخروج الدرامي هي أجواء متوترة بشكل مفاجئ، حتى بعد أن سحق فلامنغو مادورييرا بنتيجة 8-0 ليضمن فوزًا إجماليًا بنتيجة 11-0 في نصف نهائي بطولة كامبيوناتو كاريوكا. على الرغم من النتيجة الساحقة، هتف جزء من جماهير ماراكانا "عار" للاعبين. نشأ هذا الاستياء من البداية المتعثرة لموسم 2026، الذي شهد فشل النادي المرشح بقوة في حصد الألقاب المبكرة.
قبل الهزيمة المحلية، عانى فلامنغو من هزائم مؤلمة في كل من كأس السوبر أمام كورينثيانز وكأس كوبا أمريكا أمام لانوس. هذه النكسات في بداية الموسم اختبرت صبر مجلس الإدارة بشدة، بغض النظر عن إنجازاته مع النادي العام الماضي. عندما اقترن ذلك بالانقسامات الموجودة مسبقًا بسبب صعوبة مفاوضات تجديد العقد واكتشاف المحادثات مع تشيلسي لاحقًا، أصبح الجو سامًا بشكل متزايد، مما جعل الإدارة لا تتسامح مع أي خسارة للنقاط أو ما يُعتبر خيانة.
فترة ولاية أسطورية قصيرة الأمد
يخلف لويس سجلاً إدارياً مبهراً بلا شك، بعد أن انتقل في البداية من لاعب إلى مدرب للشباب قبل أن يتولى منصب المدير الفني للفريق الأول. خلال فترة توليه المنصب، أشرف على 101 مباراة، وحقق 64 انتصاراً ولم يتكبد سوى 15 هزيمة.
حقق نجاحًا هائلاً في موسمي 2024 و2025، حيث أضاف كأس البرازيل وكأس البرازيليانو وكأس ليبرتادوريس المرموقة إلى خزانة ألقاب النادي. على الرغم من الطبيعة المفاجئة والقاسية لرحيله، حافظ الظهير الأيسر السابق على احترافه حتى النهاية. قبل الإعلان الرسمي، ألقى كلمة وداع مؤثرة، قائلاً: "بغض النظر عما سيحدث، إذا لم أكن هنا غدًا، فسيظل حبي وولائي لفلامنجو قائمين إلى الأبد." واعترف بالضغط الهائل الذي يتعرض له مديرو النادي، مضيفًا: "لا شك لدي في أنني عشت أفضل سنوات حياتي هنا."
أموريم من بين المرشحين لفلامنغو
مع اقتراب نهائي بطولة كامبيوناتو كاريوكا المرتقب ضد غريمه اللدود فلومينينسي يوم الأحد المقبل، اضطرت إدارة فلامنغو إلى التحرك بسرعة لإيجاد بديل مناسب. لا يمكن للنادي أن يترك الفريق بدون قيادة قبل مباراة ديربي حاسمة كهذه، والتي ستحدد بلا شك مسار بقية الموسم المحلي البرازيلي.
تشير التقارير إلى أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قد برز كمرشح مفضل لتولي منصب المدرب. المدرب السابق لموناكو والهلال هو حاليًا لاعب حر، مما يجعله مرشحًا مثاليًا للتعيين السريع. تشير التقارير إلى أن المفاوضات بين ممثلي جارديم ومسؤولي فلامنغو، بما في ذلك المدير الرياضي خوسيه بوتو، قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث يأمل النادي في إنهاء العقد بسرعة لاستعادة الاستقرار بعد رحيل لويس.
