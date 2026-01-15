كأس إفريقيا 2025 | المغرب "فخر العرب" حتى وإن قالوا "خدمه التحكيم" .. نيجيريا "نسور بلا قوة خارقة" في حضرة ياسين بونو

ما تفسده منتخبات تونس، الجزائر ومصر، يصلحه المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا 2025، حيث صار أمل العرب الوحيد في النسخة الحالية من الـ"كان"، كما هو الحال في السنوات الأخيرة التي تشهد طفرات كبيرة في مختلف الفئات السنية لـ"أسود الأطلس".

كتيبة المدرب المغربي وليد الركراكي نجحت الليلة في العبور لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 على حساب المنتخب النيجيري، في مباراة امتدت لأكثر من 120 دقيقة، وقالت ركلات الترجيح القول الفصل بها في النهاية.

الوقت الأصلي جاء سلبيًا دون أهداف وكذلك الأشواط الإضافية، فيما انتصر الأسود على النسور في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في الأخير، ليعبروا لمواجهة المنتخب السنغالي في النهائي المقرر له 18 من يناير الجاري. أما نيجيريا فعلى موعد مع منتخب مصر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

في السطور التالية نتعمق أكثر في أحداث مواجهة المغرب ونيجيريا بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025..