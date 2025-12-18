كأس العرب 2025 | نهائي العصر الذهبي .. المغرب يحصد الألقاب "حتى بالمغضوب عليهم" والأردن يقدم رسالة للجميع "رغم النحس"!

نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، على الأراضي القطرية؛ عكس واقعًا نعيشه حاليًا، وهو "العصر الذهبي" للمغرب والأردن كرويًا.

نعم.. المغرب والأردن أفضل منتخبين عربيين، شهدا تطورًا ملحوظًا للغاية في السنوات القليلة الماضية؛ لذلك يُعتبر تواجدهما في نهائي البطولة العربية، أمرًا طبيعيًا وليس مفاجئًا بالمرة.

وفي النهاية.. قالت الخبرة كلمتها؛ وذلك بتتويج المنتخب المغربي باللقب العربي الغالي، عقب الفوز (3-2) على الأردن.

الفوز المغربي المثير على الأردن؛ جاء بعد وصول المباراة النهائية إلى الشوطين الإضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2).

المنتخب المغربي تقدّم بهدف عالمي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة؛ وذلك بعد تسديدة من أسامة طنان قبل خط منتصف الملعب، مستغلًا خروج الحارس الأردني من مرماه.

بعدها انتفض المنتخب الأردني؛ وذلك بتسجيله هدفين متتاليين بواسطة نفس اللاعب علي علوان، في الدقيقتين 48 و68.

ثم ظهر عبدالرزاق حمدالله الذي أدرك التعادل القاتل للمنتخب المغربي، في الدقيقة 87 من عمر الوقت الأصلي للمباراة؛ قبل أن يسجل هدف الانتصار والحصول على اللقب الغالي، في الدقيقة 100 أو العاشرة من الشوط الإضافي الأول.

وبالتالي.. حصد المنتخب المغربي ثاني ألقابه العربية، بعد نسخة عام 2012؛ بينما خسر الأردنيون المتألقين، فرصة التتويج التاريخي الأول.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز المغرب على الأردن، وتتويجه باللقب العربي الغالي..