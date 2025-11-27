Messi RonaldoGoal Ar Only GFX
علي سمير

المعركة الحادية عشر | في أي عام نحن؟ ميسي يعيد إحياء نسخته "المتوحشة" ورونالدو أحرجنا بلقطة أيقونية!

عودة من جديد بعد انتهاء التوقف الدولي

لقد حان هذا الوقت من كل موسم، عندما تبدأ المعركة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ليس في ريال مدريد وبرشلونة، أو يوفتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بل مع النصر وإنتر ميامي.

المواجهة مختلفة تمامًا عن كل المعارك السابقة بينهما في أوروبا، حيث يواصل كل منهما العمل لقهر السن ومقاومة عنصر الزمن، من أجل البقاء تحت أضواء الشهرة لأطول فترة ممكنة.

أسماء مثل محمد صلاح وإرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وعثمان ديمبيلي وهاري كين وغيرهم يتصدرون الساحة حاليًا، وهم الأقرب للمنافسة على الجوائز الفردية وأبرزها الكرة الذهبية، لذلك عملنا على إيجاد مكانًا ما ليتنافس فيه ميسي ورونالدو بعيدًا عن كل هؤلاء.

بعد سنوات طويلة من الصراع على عرش الكرة العالمية، تتجدد المنافسة الشرسة بصورة مصغرة، هنا .. مع النسخة العربية لموقع "جول" مثلما فعلنا في الموسمين الماضيين، ليأتي موعدنا مع تلك المعارك المتجددة للموسم الثالث على التوالي..

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    ليو يستعرض عضلاته

    في استعراض كروي مبهر، قاد الأسطورة ليونيل ميسي إنتر ميامي لاكتساح مضيفه سينسيناتي برباعية نظيفة، حاجزاً مقعده في نهائي القسم الشرقي للدوري الأمريكي.

    ولم يكتفِ "البرغوث" بافتتاح التسجيل، بل نصب نفسه صانعا للسعادة بتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، ليواصل كتابة التاريخ وتأكيد هيمنته المطلقة على الملاعب الأمريكية بأرقام قياسية جديدة.

    وكان ميسي هو كلمة السر في فك شفرة دفاعات الخصم، مفتتحاً التسجيل برأسية متقنة في الدقيقة 19، قبل أن يتحول إلى صانع ألعاب من طراز رفيع، مقدماً ثلاث هدايا (أسيست) لمواطنيه ماتيو سيلفيتي وتاديو أليندي الذي سجل ثنائية. 

    هذا الأداء "الخارق" منح ميامي بطاقة العبور لنهائي القسم الشرقي لمواجهة نيويورك سيتي، حيث يحلم الفريق بالفوز من أجل بلوغ نهائي الدوري الأمريكي أمام بطل القسم الغربي، وتحقيق حلم النادي غير المسبوق بالتتويج باللقب.

    دفاعياً، كان ميامي متماسكاً بـ 20 تدخلاً ناجحاً و5 تصديات حاسمة للحارس، ليحرم سينسيناتي من العودة ويؤكد جاهزيته التامة للمنافسة على اللقب الكبير في ديسمبر المقبل، والفضل يعود بشكل كبير إلى الأرجنتيني المخضرم.

    • إعلان
  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    أرقام أسطورية لميسي

    في استعراض كروي مبهر، قاد الأسطورة ليونيل ميسي إنتر ميامي لاكتساح مضيفه سينسيناتي برباعية نظيفة، حاجزاً مقعده في نهائي القسم الشرقي للدوري الأمريكي.

    ولم يكتفِ "البرغوث" بافتتاح التسجيل، بل نصب نفسه صانعا للسعادة بتقديم ثلاث تمريرات حاسمة، ليواصل كتابة التاريخ وتأكيد هيمنته المطلقة على الملاعب الأمريكية بأرقام قياسية جديدة.

    وكان ميسي هو كلمة السر في فك شفرة دفاعات الخصم، مفتتحاً التسجيل برأسية متقنة في الدقيقة 19، قبل أن يتحول إلى صانع ألعاب من طراز رفيع، مقدماً ثلاث هدايا (أسيست) لمواطنيه ماتيو سيلفيتي وتاديو أليندي الذي سجل ثنائية.

    هذا الأداء "الخارق" منح ميامي بطاقة العبور لنهائي القسم الشرقي لمواجهة نيويورك سيتي، حيث يحلم الفريق بالفوز من أجل بلوغ نهائي الدوري الأمريكي أمام بطل القسم الغربي، وتحقيق حلم النادي غير المسبوق بالتتويج باللقب.

    وبعد هذه المباراة وصل ميسي رسمياً إلى 1300 مساهمة تهديفية في مسيرته الاحترافية (896 هدفاً و404 تمريرات حاسمة)، وهو رقم إعجازي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، عقب عرضه الساحر الأخير في "البلاي أوف" الأمريكي.

    والمثير للدهشة أن "البرغوث" نجح في عام 2025 في استنساخ نسخته المرعبة لعام 2017؛ حيث وصل إلى 71 مساهمة تهديفية هذا العام، متجاوزاً رقم الـ 70 مساهمة الذي حققه قبل 8 سنوات، ليثبت أن سحره لا يشيخ رغم تقدم العمر.

    ولم تقتصر هيمنة ميسي على الأرقام التاريخية فحسب، بل اكتسح المنافسة الرقمية لعام 2025 بفارق شاسع عن غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي؛ إذ تشير الإحصائيات إلى تفوق ليو بـ 30 مساهمة تهديفية كاملة (71 لميسي مقابل 41 لرونالدو). 

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    رونالدو يختفي ويظهر بهدف أسطوري

    ميسي لم يتألق وحده، لأن كريستيانو رونالدو هدفًا مذهلًا في مباراة انتصار فريقه النصر على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

    هدف رونالدو لم يكن عاديًا، بل أعاد إحياء الذكريات لأهدافه المبهرة مع ريال مدريد، خاصة أمام يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2017/2018، وهي النسخة التي أجبرت جماهير الفريق الإيطالي على التصفيق له وقتها.

    خط هجوم النصر قدم مباراة ممتازة على صعيد الأداء الفردي، سواء في الأدوار الهجومية أو الدفاعية، ولكن رونالدو لم يكن ضمن تلك المنظومة، فاللاعب لم يُقدم الكثير خلال اللقاء وخضع لرقابة مدافعي الخليج وكان كثيرًا خارج صورة الهجوم النصراوي الذي قاده بامتياز ساديو ماني وجواو فيليكس بمساهمة أنجيلو وويسلي.

    رونالدو لعب المباراة كاملة، سجل الهدف الوحيد في آخر لحظاتها، سدد 8 مرات منها 4 على المرمى، وقد أهدر فرصتين محققتين، لمس الكرة 38 مرة، تعرض للخطأ مرة واحدة فقط، وحاول المراوغة مرة واحدة وكانت ناجحة، وقد فاز بمواجهتين فرديتين من أصل 3.

    رونالدو مرر 25 تمريرة، كان منها 23 صحيحة، وقد مرر 20 تمريرة صحيحة في نصف ملعب الخصم بنسبة نجاح 91% .. ما يُبرر ذلك الرقم الممتاز أن جل تلك التمريرات كانت سهلة ومباشرة لزملائه! فاللاعب اكتفى بتمريرة واحدة مفتاحية طوال اللقاء.

    الأرقام قد تخدع البعض وتُظهر أن رونالدو كان حاضرًا في المباراة، لكن الواقع مختلف تمامًا .. حيث كان اللاعب بعيدًا عن مستواه وحتى الفرصتين اللتين سنحتا له أهدرهما.

    هدف صاحب الـ40 سنة أمام الخليج يبدو مُحرجًا إلى حد كبير، لأنه جاء في ليلة لم يتألق فيها اللاعب وظهر بصورة سيئة، ولكن لا يمكنك تجاهل هذه اللقطة الأسطورية بأي شكل من الأشكال.

    الطريقة التي سجل بها كريستيانو وأرقام ميسي الخيالية ومستواه أمام سينسيناتي، تجعلنا نسأل .. في أي عام نحن؟ هل عدنا بالزمن إلى الوراء؟ أم الثنائي مصمم على تحدي العمر!

  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    من الفائز بالمعركة الحادية عشر؟

    من دون هدف رونالدو الأسطوري لما احجتنا إلى التفكير أو النظر في الأمر، لأن ميسي فعل كل شيء ممكن من أجل الانتصار في هذه المعركة، بالتسجيل مرة واحدة وصناعة 3 أهداف.

    هل يشفع هدف رونالدو له في الانتصار أو حتى التعادل؟ لا، بل يجعلنا فقط نحاول شرح الأمر، روعة اللقطة لا تعني أنه كان أفضل من ميسي بأي شكل من الأشكال.

    وفي الحقيقة، فإن رونالدو سجل عندما كانت الأمور محسومة تمامًا للنصر أمام الخليج، بل فعل ميسي كل شيء من البداية وحتى النهاية وكان السبب الرئيسي في فوز فريقه، لذلك هو الفائز بهذه المعركة!