تلقت جماهير ريال مدريد، ضربة موجعة بإصابة نجم الفريق كيليان مبابي، بكسر في إصبعه، قبل مواجهة مانشستر سيتي، الهامة والمرتقبة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يعاني فيه الميرينجي، من الكثير من الإصابات بخلاف تراجع النتائج بشكل ملحوظ.
المصائب لا تأتي فرادى.. مبابي يعاني من كسر في إصبعه وريال مدريد يحدد موقفه ضد مانشستر سيتي!
عضو جديد في مستشفى ريال مدريد
بحسب ما ذكره ميجيل آنخيل دياز الصحفي في إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن كيليان مبابي، تعرض لكسر في أحد أصابع يده اليسرى، خلال مباراة ريال مدريد، أمام سيلتا فيجو، مساء يوم أمس الأحد، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، والتي خسرها الميرينجي بهدفين دون رد.
وفي سياق متصل أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مبابي، قد تعرض إلى الإصابة أثناء الشوط الأول من المباراة، وأصر على استكمال المواجهة بالرغم من الألم الشديد.
موقف مبابي من مواجهة مانشستر سيتي
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النجم الفرنسي الدولي، قد خضع إلى فحوصات صباح اليوم الإثنين، أكدت إصابته بكسر في الإصبع الخنصر لليد اليسرى، إلا أن تلك الإصابة لن تمنعه من المشاركة في المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، إلا إذا حدثت تطورات خلال الفترة القادمة حتى موعد المباراة.
ومن المنتظر أن يستقبل ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي، مساء يوم الأربعاء القادم، في قمة مواجهات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.
وكان مبابي، صاحب الـ 26 عامًا، بحسب ما أوضحت التقارير الصحفية، قرر عدم اللجوء إلى التدخل الجراحي من أجل معالجة إصبع يده، وقرر الاعتماد على دعامات وضمادات للعلاج، كي لا يغيب عن فريقه في الفترة الصعبة من الموسم.
وتأمل كتيبة المدرب تشابي ألونسو، مصالحة الجماهير عقب السقوط أمام سيلتا فيجو، بتحقيق الانتصار على الضيف الإنجليزي الصعب، لمواصلة التقدم نحو قمة ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي يحتل فيها الميرينجي المركز الخامس ومعه 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب، بينما يحتل مانشستر سيتي، المركز التاسع وفي جعبته عشر نقاط.
ماكينة أهداف
يقدم كيليان مبابي، مع ريال مدريد، هذا الموسم مستويات مميزة فقد نجح النجم الفرنسي، في المشاركة مع الميرينجي بـ 21 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 25 هدفًا، وصنع أربعة آخرين، كما يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفًا، وبفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه.
ويأمل مبابي، في كسر الرقم القياسي الذي حققه كريستيانو رونالدو، مع ريال مدريد، في عام 2013 عندما سجل 59 هدفًا في عام ميلادي واحد، حيث سجل النجم الفرنسي، مع فريقه هذا العام 55 هدفًا، وتبقى له أربع مباريات حتى نهاية العام.
المصائب لا تأتي فرادى
شبح الإصابات في الموسم الحالي دائم الزيارة لصفوف ريال مدريد، وكان إيدير ميليتاو، آخر من سقطوا أمام هذا الشبح، في مباراة سيلتا فيجو، والتي تعرض فيها لإصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية بساقه اليسرى، مع تأثير على الوتر القريب، وبحسب التقارير الصحفية فإن المدافع البرازيلي، قد يغيب عن صفوف الفريق الملكي لفترة تصل إلى أربعة أشهر.
ومن جانبه أوضح الصحفي ميجيل آنخيل دياز، أن الثنائي إدواردو كامافينجا، ودين هاوسن، بنسبة كبيرة لن يتمكنا من المشاركة أمام مانشستر سيتي، ليكون عدد اللاعبين المحتمل غيابهم عن المواجهة نحو سبعة لاعبين على الأقل، وقد يصل الأمر إلى عشرة لاعبين في المباراة القادمة بالدوري أمام ديبورتيفو ألافيس.
القادم لريال مدريد
يستعد ريال مدريد حاليًا لخوض مباراة منتظرة على ملعبه أمام مانشستر سيتي في سادس جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء القادم، ويهدف الفريق للفوز لاستعادة الثقة المفقودة بعد النتائج المخيبة في الدوري الإسباني، وكذلك لحسم تأهله المباشر إلى دور الـ16.
ريال مدريد يمتلك حاليًا 12 نقطة من 5 مباريات، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن آرسنال في الصدارة، ويتبقى له مواجهتين بخلاف مباراة السيتي، أمام موناكو وبنفيكا.
بعد مواجهة مانشستر سيتي، يلعب ريال مدريد 3 مباريات في الليجا قبل السفر إلى السعودية لخوض غمار كأس السوبر الإسباني، حيث سيُواجه ألأفيس وإشبيلية وريال بيتيس.