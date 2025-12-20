تلقى هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، ضربة موجعة قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام فياريال، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، بإصابة أحد نجوم الخط الدفاعي للفريق الكتالوني.
المصائب لا تأتي فرادى .. بعد إصابة بيدري ضربة جديدة لبرشلونة قبل مواجهة فياريال
مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين
ومن المنتظر أن يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على فياريال، مساء يوم غد الأحد، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها على ملعب لا سيراميكا.
ويدخل برشلونة، المباراة بمعنويات مرتفعة حيث يسعى لمواصلة الانفراد بصدارة الليجا، وتأمين موقفه قبل عطلة أعياد الميلاد، على الجانب الآخر، يتسلح فياريال، بعامل الأرض والجمهور، لخطف نقاط المباراة من العملاق الكتالوني، للاقتراب خطوة جديدة من القمة، ومواصلة الموسم المميز الذي يقدمه الفريق حتى الآن.
غياب بيدري
أعلن برشلونة، اليوم السبت وبشكل رسمي، غياب لاعبه بيدري، عن المباراة المرتقبة أمام فياريال، بسبب شعوره ببعض الاجهاد العضلي، وقال المدرب فليك، في المؤتمر الصحفي للمباراة: " لن يكون جاهزًا. أنا غير سعيد بهذا، لكنه مصاب وعلينا حمايته، إنه يعاني من مشاكل في العضلات الخلفية. المخاطرة به عالية جدًا. ربما يستطيع اللعب، لكننا لا نستطيع تحمل هذا الخطر. نحتاجه في المباريات المقبلة أمام إسبانيول وفي السوبر".
وتابع: " أنا أفكر دائمًا فيما يحتاجه الفريق أولًا، لكننا بشر. إذا لم يلعب لاعب، يجب أن أتحدث معه وأشرح له السبب. من حقهم أن يسألوا، وبابي مفتوح دائمًا. أنا هنا لمساعدتهم على التطور، لكن الأولوية دائمًا للفريق، وليس للاعب أو للمدرب".
المصائب لا تأتي فرادى
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تلقي فليك وجماهير برشلونة، صدمة جديدة قبل مواجهة فياريال، بإصابة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، وغيابه عن المباراة، وعدم سفره مع بعثة الفريق.
ولم يتم الإعلان من جانب برشلونة، عن أي تفاصيل تخص إصابة كريستنسن، إلا أنه وفقًا لمصادر صحيفة "موندو" فإن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، تعرض إلى إصابة بشكل عرضي تمامًا، في نهاية مران الفريق الكتالوني، اليوم السبت.
وأكدت التقارير الصحفية أن اللاعب لم يسافر مع بعثة الفريق، واستمر في برشلونة، ومن المنتظر أن يخضع للمزيد من الفحوصات يوم الأحد، بناء على طلبه لتقييم حالته البدنية وشدة إصابته، قبل فترة الحسم من الموسم.
موقف برشلونة
يتصدر برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد، الذي يأتي في المركز الثاني، بعد لعب مباراة أكثر من الفريق الكتالوني، بينما يحتل فياريال، المركز الثالث من سلم ترتيب الليجا، برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة.
وعقب مواجهة فياريال، سيحصل لاعبو برشلونة، على فترة العطلة الشتوية لقضاء أعياد الميلاد، ثم يعود الفريق لمواجهة إسبانيول، في ديربي كتالونيا، يوم 3 يناير المقبل في الدوري الإسباني، قبل أن يسافر إلى المملكة العربية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، ويخوض الفريق الكتالوني مباراة نصف النهائي أمام أتلتيك بيلباو، على أن يكون نصف النهائي الآخر، بين ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد.
معضلة أوروبية
بالرغم من تصدر برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني، وعبوره إلى دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا، إلا أن كتيبة المدرب هانز فليك، تعاني بشكل واضح هذا الموسم على الصعيد القاري، ففي دوري أبطال أوروبا، سقط الفريق الكتالوني، أمام باريس سان جيرمان، وتشيلسي، وتعادل مع كلوب بروج، ليحتل المركز الخامس عشر من ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وسيكون أمام الفريق الكتالوني، مباراتين لا بديل عن الفوز فيهما، قبل نهاية دور المجموعات، لتحسين مركزه في سلم الترتيب، وضمان التأهل مباشرة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على سلافيا براج، يوم 21 يناير المقبل، قبل أن يستضيف كوبنهاجن الدنماركي، في الجولة الختامية على ملعب سبوتيفاي كامب نو، يوم 28 من الشهر ذاته.