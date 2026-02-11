"المصالحة مع ليونيل ميسي يجب أن تكون أولوية!" - مرشح رئاسة برشلونة يتعهد بتقديم عرض انتقال "ثلاثي" لنجم إنتر ميامي للعودة إلى وطنه

زاد فونت من الضغط على رئيس برشلونة الحالي لابورتا، متهمًا قيادة النادي بارتكاب خطيئة كبرى بتهميش أعظم لاعب في تاريخه. وفي حديثه إلى قناة Cadena SER، انتقد المرشح الرئاسي السابق مجلس الإدارة الحالي لإعطاء الأولوية لتحالف استراتيجي مع ريال مدريد على إصلاح العلاقات مع ميسي.

وأبرز فونت، الذي احتل المركز الثاني بعد لابورتا في انتخابات 2021، التناقض الصارخ بين علاقة لابورتا الودية مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز - التي تعود في gran parte إلى اهتماماتهما المشتركة بالدوري الممتاز - والبعد الجليدي الذي لا يزال قائماً بين النادي وقائده السابق.

وقال: "حقيقة أنه يضطر إلى التسلل إلى كامب نو، وأننا قطعنا علاقاتنا مع ليو وليس مع ريال مدريد، أمر لا يغتفر"، مضيفًا أن "المصالحة مع ميسي يجب أن تكون أولوية منذ رحيله".