المرة الثالثة ستكون محظوظة؟ برايتون يقدم عرضًا رسميًا لضم نجم البوندسليجا الصاعد سعيد الملا بعد رفض عرضين سابقين
سعي دؤوب
اهتمام النادي الإنجليزي ليس جديدًا. كان برايتون مهتمًا بالفعل بـ إل مالا الصيف الماضي، لكن سعيه وراءه ازداد بعد صعوده السريع هذا الموسم.
في يناير، كان النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مستعدًا لتقديم عرض إجمالي يصل إلى 30 مليون يورو، وهو مبلغ كان سيبقي اللاعب في ألمانيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ومع ذلك، تمسكت إدارة كولونيا بموقفها، حيث رفض المدير الرياضي توماس كيسلر العرض المربح من إنجلترا على الفور.
تفاصيل العرض الضخم المرفوض
وفقًا لـ Sky Sport، كانت خطوة برايتون في يناير كبيرة، حيث تضمنت رسوم انتقال مضمونة تبلغ حوالي 25-26 مليون يورو. تضمنت الصفقة أيضًا بندًا بنسبة 10 في المائة من قيمة البيع، وكان من المقرر أن يحصل إل مالا على راتب إجمالي يصل إلى 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي تطور فريد من نوعه، عرض نادي سيغالز التعاقد مع شقيقه مالك، الذي يلعب حاليًا في فريق كولن الاحتياطي، لكن كيسلر رفض الدخول في مفاوضات لتجنب إثارة القلق في صفوف الفريق خلال معركته للبقاء في الدوري.
وقد أعرب كيسلر صراحة عن رغبته في الاحتفاظ باللاعب الشاب، قائلاً: "كقاعدة عامة، لا أعلق على مثل هذه التكهنات بالتفصيل. ما يهمنا هو أن سعيد قد أحرز تقدمًا إيجابيًا للغاية في وقت قصير وساهم بشكل كبير في موسمنا حتى الآن بأدائه. من المهم بالنسبة لنا أن ندعمه عن كثب، ونوفر له الاستقرار، ونتخذ الخطوات التالية معًا حتى يواصل مساعدتنا في النصف الثاني من الموسم".
تصاعد التوتر وراء الكواليس
بينما يظل النادي متحديًا علنًا، تزداد حالة اللاعب في دومشتات تعقيدًا. يُقال إن مشاكل بسيطة قد أدت إلى توتر العلاقات بين إل مالا والمدرب لوكاس كواسنيوك، بما في ذلك التعليقات العلنية وقلة فرص المشاركة في التشكيلة الأساسية. على الرغم من تسجيله سبعة أهداف وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، إلا أن الجناح شارك كبديل في 13 مباراة من أصل 22 مباراة في الدوري الألماني، وهو دور أدى إلى إحباط اللاعب المولود في كريفيلد ودفعه للبحث عن تحدٍ جديد.
وفيما يتعلق بالتزام اللاعب على المدى الطويل، أشار كيسلر إلى أن النادي تعمد ربط سعيد بعقد طويل الأمد حتى عام 2030 دون بند للفسخ. وأضاف: "لقد تعمدنا ربط سعيد بالنادي على المدى الطويل قبل بداية الموسم لأننا مقتنعون بتطوره ولدينا خطة واضحة له. في الوقت نفسه، فإن التعامل مع الأمور المتعلقة بالسوق هو جزء من عملنا. نقوم بذلك بجدية وبالهدوء اللازم. بالنسبة لنا، ينصب التركيز على أن يكون سعيد جزءًا مهمًا من مفهومنا الرياضي، ونتوقع أن يواصل مسيرته مع نادي كولونيا".
برايتون يواجه منافسة من عمالقة أوروبا
على الرغم من العرض الرسمي، يضغط برايتون حاليًا من أجل اتخاذ قرار سريع خوفًا من أن يرتفع سعر الجناح إلى 40 مليون يورو في الصيف. هناك شعور متزايد داخل النادي الألماني بأن عروضًا أكثر ربحية قد تصل خلال فترة الانتقالات المقبلة، لا سيما من العملاق المحلي بايرن ميونيخ. يقال إن البطل القياسي يراقب عن كثب إل مالا كبديل محتمل على المدى الطويل للويس دياز، مما يعني أن برايتون يجب أن يتصرف بسرعة لتجنب الخسارة.
من المتوقع أن تشهد هذه القصة نهاية درامية هذا الصيف. إذا لم تتحسن حالة إل مالا فيما يتعلق بوقت اللعب تحت قيادة كواسنيوك، فمن المتوقع أن يضغط المهاجم من أجل الانتقال. سواء انتقل إلى إنجلترا أو بقي في الدوري الألماني، من الواضح أن عزيمة كولونيا ستخضع للاختبار مرة أخرى. برايتون قد اتخذ خطوته، ولكن مع مراقبة أكبر الأندية في العالم، فإن السباق على أحد ألمع المواهب في ألمانيا قد بدأ للتو.
