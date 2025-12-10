المدير الرياضي السابق لريال مدريد: أحذر فينيسيوس من تكرار خطأي.. وما فعلنا مع كريستيانو يجب أن يحدث لمبابي!

وجّه مياتوفيتش رسالة مباشرة وقوية بخصوص مستقبل فينيسيوس جونيور، رابطاً إياها بتجربته الشخصية المريرة حين غادر ريال مدريد.

قال مياتوفيتش، في حوار مع صحيفة "ماركا": "النادي يجب أن يحدد سياسته وفلسفته بمعزل عن رأي اللاعبين"، مشدداً على أن اللاعب غير السعيد يجب أن يحل مشكلته أو يرحل. وفيما يخص النجم البرازيلي تحديداً، أوضح: "فينيسيوس لاعب كرة قدم ممتاز... لكن يجب القول إن سلوكه وطريقته في فعل بعض الأشياء ليست جيدة. هو لاعب عظيم يجب أن يهدئ من طباعه قليلاً، وإذا لم يستطع فعل ذلك، فيجب الوصول لاتفاق".

وأضاف محذراً من مغبة الرحيل: "من السهل جداً الرحيل، حدث لي ذلك وأخطأت. في أندية أخرى، قد يبدو كل شيء مثالياً من الخارج، لكن عندما تصل تدرك أنك لن تكون في أي مكان كما كنت في مدريد".

واختتم هذه النقطة بتصريح حاسم: "لقد رحل العديد من اللاعبين الكبار واستمر ريال مدريد في الفوز".