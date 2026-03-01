Getty Images Sport
"المديرون رفضوا النظر إليّ" - يقول ميخائيل أنطونيو إنه اضطر إلى "ابتلاع كبريائه" للعثور على نادٍ جديد بعد حادث سيارة مروع
أنطونيو يغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أشهر بعد تعرضه لحادث سيارة
شهد اللاعب الدولي الجامايكي توقف مسيرته بسبب حادث سيارة كاد أن يكون قاتلاً وتسبب له في كسور متعددة في الساق. بعد أن تم الاستغناء عنه من قبل نادي شرق لندن في أغسطس بعد ثمانية أشهر من عدم المشاركة في أي مباراة للفريق الأول، اكتشف اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً أن سجله الحافل في الدوري الممتاز لم يعد ضمانة للحصول على عقد جديد.
حصل المهاجم المخضرم الآن على عقد قصير الأجل مع نادي السيلية حتى نهاية الموسم، لكن الطريق إلى قطر كان محفوفًا بالرفض والإحباط. على الرغم من هيمنته على الساحة الكروية الإنجليزية على مدار عقد من الزمن، كشف أنطونيو أن إنجازاته السابقة لم تكن ذات أهمية كبيرة عندما فحصت الأندية سجله الطبي. اعترف المهاجم أنه واجه معركة كبيرة ليس فقط مع تعافيه البدني، ولكن أيضًا مع تصور موثوقيته في اللعبة الاحترافية.
النضال من أجل التوظيف ومقاومة المالكين
في حديثه عن صعوبات سوق الانتقالات الحرة، سلط أنطونيو الضوء على الفجوة بين الجهاز الفني وأصحاب القرار في مختلف الأندية. حتى عندما تمكن من إثارة الإعجاب في الملعب التدريبي، ظل شبح حادث السرعة العالية الذي تعرض له يلقي بظلاله على الصفقات المحتملة. قال أنطونيو في مقابلة مع بي بي سي: "ما زلت أتمتع بالصفات التي كنت أتمتع بها في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار السنوات العشر الماضية". "هذا واضح، لأن كل مدرب كان يعرض عليّ عقدًا بمجرد أن أتدرب معهم. لكن كان هناك مدربون وأندية رفضوا النظر إليّ بسبب ما حدث — الحادث والإصابة. بعض الملاك عارضوا ذلك. في كرة القدم، قد يرغب المدرب في ضمك، لكن المال هو مال المالك".
أجبرت هذه المقاومة المهاجم على وضع لم يتوقع أن يكون فيه بعد 10 سنوات في أعلى المستويات. أصبح اشتراط الخضوع لاختبارات نقطة خلافية اختبرت كبرياءه المهني ومكانته في اللعبة. "استمر وكيلي في الاتصال بالأندية، وحدث نفس الشيء — أرادت الأندية أن أتدرب أولاً"، أوضح. "بسبب غروري، قلت 'لن آتي للتدريب. لقد رأيتموني ألعب مع جامايكا، ورأيتموني خلال السنوات العشر الماضية. لا ينبغي أن أتدرب للحصول على عقد". قالت الأندية: "إذا لم تتدرب، فلن نوقع معك".
ابتلاع الكبرياء لضمان مستقبل
في النهاية، أجبرته واقع حالته على تغيير منظوره. بعد أن أمضى وقتًا في الحفاظ على لياقته البدنية مع فريق ويست هام تحت 21 عامًا وظهوره المتقطع مع المنتخب الجامايكي، أدرك أنطونيو أن سمعته وحدها لن تكفي. "بعد البقاء في وست هام، والتدرب مع فريق تحت 21 عامًا والذهاب مع جامايكا مرة أخرى، قال وكيلي 'عليك أن تتدرب وتثبت لياقتك البدنية'. كان عليّ أن أتغاضى عن كبريائي — وهكذا انتهى بي المطاف في برينتفورد. تدربت معهم لمدة أسبوعين"، كما أوضح بشأن التغيير في نهجه.
اتخذت الرحلة منعطفًا محزنًا، في الوقت الذي بدا أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيقدم له فرصة مع فريق البيز. وصف أنطونيو الأثر العاطفي لإصابة متأخرة أعاقت عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في اللحظة الأخيرة. "كنت على وشك الانضمام إلى فريق "البيز"، لكنني تعرضت لتمزق في ربلة الساق في اليوم السابق للتوقيع"، قال، متذكراً حزنه الشديد. تحدث أنطونيو عن "بكائه" وكيف "ظل في الفراش لمدة يومين" بعد فشل الانتقال. كما تلاشى اهتمام ليستر سيتي به، حيث أشار إلى أن "الفوكس" "لم يرغبوا في حدوث انتكاسة في سجلاتهم".
بداية جديدة في قطر والتطلع إلى المستقبل
بعد فترة تدريب قصيرة مع فريق تشارلتون أثليتيك في دوري الدرجة الأولى للحفاظ على لياقته البدنية، قرر أنطونيو في النهاية الابتعاد عن ضغوط الدوري الإنجليزي. ويمثل انتقاله إلى السيلية فرصة لإعادة بناء لياقته البدنية في بيئة قد تكون أكثر ملاءمة لجسده الذي يتعافى من الإصابات مقارنة بالجدول الزمني المكثف للدوريات المحلية. ويضع المهاجم أولوية على الدقائق التي يلعبها وصحتة على حساب الأمان على المدى الطويل، وهو يتطلع إلى الفصول الأخيرة من مسيرته الكروية.
في الوقت الحالي، يركز الرجل الذي كان يرعب مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز على المهمة المباشرة التي تنتظره في الشرق الأوسط، مع متابعة ما قد يحدث عندما تفتح النافذة الأوروبية مرة أخرى. "مهما يحدث في الصيف، سيحدث"، اعترف. "أحتاج إلى التركيز على الهدف الأول، وهو لعب المباريات والحفاظ على لياقتي البدنية. إذا حافظت على لياقتي، سأقدم أداءً جيدًا وسأسجل الأهداف. أشعر أن أفضل فرصة للحفاظ على لياقتي هي هنا بدلاً من اللعب أيام الثلاثاء والسبت".
