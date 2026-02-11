السؤال المطروح الآن بالطبع هو: من سيخلف فرانك في منصبه؟ من المتوقع أن يتولى مساعد المدير الفني جون هايتينجا المنصب بشكل مؤقت، على الرغم من أن المدرب المؤقت السابق مرتين رايان ماسون مرتبط أيضًا بهذا المنصب بعد أن انفصل مؤخرًا عن نادي وست بروميتش ألبيون.

ومع ذلك، لا يوجد نقص في المرشحين لتولي منصب المدير الفني الدائم لتوتنهام، سواء في نهاية الموسم أو حتى قبل مباراة النادي التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد أرسنال، في 22 فبراير.

إذن، من الأكثر احتمالاً أن يكون بديل فرانك على المدى الطويل؟ GOAL تقيم وتصنف جميع المرشحين المحتملين أدناه...