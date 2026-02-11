Goal.com
المدرب القادم لتوتنهام: ماوريسيو بوكيتينو وأوليفر غلاسنر وأبرز المرشحين ليحلوا محل توماس فرانك المقال بشكل دائم في شمال لندن - الترتيب

توماس فرانك رحل! في صباح اليوم التالي لليلة مروعة، أعلن توتنهام هوتسبير أن الدنماركي قد تم إعفاؤه من منصبه كمدرب رئيسي - دون أن يفاجئ ذلك أحداً. خسارة الثلاثاء مساءً بنتيجة 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل، الذي يعاني هو الآخر من سوء الأداء، مددت سلسلة توتنهام من عدم الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ثماني مباريات - سلسلة نتائج سيئة أدت إلى تراجعه إلى المركز السادس عشر في الترتيب.

السؤال المطروح الآن بالطبع هو: من سيخلف فرانك في منصبه؟ من المتوقع أن يتولى مساعد المدير الفني جون هايتينجا المنصب بشكل مؤقت، على الرغم من أن المدرب المؤقت السابق مرتين رايان ماسون مرتبط أيضًا بهذا المنصب بعد أن انفصل مؤخرًا عن نادي وست بروميتش ألبيون.

ومع ذلك، لا يوجد نقص في المرشحين لتولي منصب المدير الفني الدائم لتوتنهام، سواء في نهاية الموسم أو حتى قبل مباراة النادي التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد أرسنال، في 22 فبراير.

إذن، من الأكثر احتمالاً أن يكون بديل فرانك على المدى الطويل؟ GOAL تقيم وتصنف جميع المرشحين المحتملين أدناه...

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    12سيسك فابريغاس

    بعد وقت قصير من هزيمة توتنهام على أرضه أمام نيوكاسل مساء الثلاثاء، وصل كومو إلى نصف نهائي كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ عام 1986 بفوزه بركلات الترجيح على بطل الدوري الإيطالي نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا. كان هذا إنجازًا تاريخيًا أكد على سبب الحديث عن سيسك فابريغاس باعتباره أحد أفضل المدربين الصاعدين في أوروبا.

    لذلك، يجب أن يكون الإسباني على قائمة توتنهام المختصرة لخلافة فرانك، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن فابريغاس قاد كومو إلى المركز السادس في الدوري الإيطالي. ومع ذلك، لا يمكننا أن نتخيل سيسك في توتنهام لعدة أسباب.

    أولاً، فابريغاس هو لاعب وسط سابق في أرسنال وتشيلسي. ثانياً، والأهم من ذلك، عندما يغادر كومو، سيكون ذلك إلى نادٍ أكبر من توتنهام. فابريغاس يحظى بتقدير كبير في الوقت الحالي. لقد رفض عرض إنتر ميلان الصيف الماضي، ونتوقع أن يرفض عرض توتنهام بسرعة أكبر إذا اتصلوا به الآن.

  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    11غاريث ساوثغيت

    تم الإبلاغ عن أن توتنهام اتصل بـ جاريث ساوثجيت بشأن احتمال خلافة جوزيه مورينيو كمدرب في عام 2021، لذلك هناك احتمال أن يكونوا لا يزالون مهتمين بالمدرب السابق لمنتخب إنجلترا.

    من الواضح أن ساوثجيت لم يعمل منذ أن غادر منتخب الأسود الثلاثة بعد الهزيمة في نهائي يورو 2024، لكنه لا يزال شخصية محترمة في عالم كرة القدم الإنجليزية، وحقيقة أنه سيكون قادرًا على تولي المنصب على الفور هي بلا شك ميزة كبيرة.

    ومع ذلك، هناك شكوك متزايدة في أن المدرب البالغ من العمر 55 عامًا قد لا يعود أبدًا إلى التدريب، بعد أن اعترف في نوفمبر الماضي فقط أنه ليس في عجلة من أمره للقيام بذلك. لذا، في حين أن ساوثجيت سيكون بالتأكيد تعيينًا شائعًا، يبدو من غير المرجح أن يختار، إذا قرر العودة إلى العمل مرة أخرى، تنظيف الفوضى التي تعاني منها توتنهام كوظيفته التالية.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    10روبن أموريم

    هل يمكن أن نرى روبن أموريم يعود سريعًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟ ترى شركات المراهنات أن هذا احتمال وارد، حيث يحتل المدرب السابق لمانشستر يونايتد المرتبة السادسة في قائمة المرشحين لملء الفراغ الذي خلفه فرانك.

    من الواضح أن أموريم لا يمكن استبعاده. أولاً، إنه متاح على الفور. ثانياً، قبل فترة عمله الصعبة في أولد ترافورد، كان يُعتبر أحد أكثر المدربين الشباب الواعدين في كرة القدم الأوروبية بسبب العمل الرائع الذي قام به في إعادة سبورتنج لشبونة إلى مجده السابق.

    ومع ذلك، نجد صعوبة في تصور أن المشجعين سيدعمون التعيين المحتمل لأموريم، الذي يذكرنا الآن بشدة بأندريه فيلاس-بواس.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    9إنزو ماريسكا

    تم إقالة إنزو ماريسكا من منصب مدرب تشيلسي قبل أقل من ستة أسابيع، لكن سمعة الإيطالي لم تتأثر بشكل كبير بإقالته، حيث من الواضح أن رحيله كان بسبب أكثر من مجرد سلسلة نتائج سيئة. في الواقع، تسبب ماريسكا بنفسه في فقدان وظيفته بشكل متعمد عندما اشتكى علنًا من عدم وجود دعم كافٍ له خلف الكواليس في ستامفورد بريدج - وكان هناك الكثير من التعاطف مع المدرب الذي فاز بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس العالم للأندية وسط التغييرات المستمرة في غرب لندن.

    لذلك، ربما كان من المحتم أن يُذكر اسم ماريسكا كبديل محتمل لفرانك في توتنهام، ولكن يبدو أن هذا احتمال بعيد في الوقت الحالي - خاصة وأن مساعد بيب جوارديولا السابق هو المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني في إتيهاد عندما يقرر الكتالوني التنحي عن منصبه.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    8مايكل كاريك

    مايكل كاريك يبذل قصارى جهده حالياً لإقناع مانشستر يونايتد بمنحه المنصب الأعلى في أولد ترافورد بشكل دائم - وهو يبلي بلاءً حسناً في ذلك حتى الآن.

    قد لا يكون المدرب المؤقت قد تمكن من تمديد بدايته الناجحة إلى خمس مباريات في وست هام مساء الثلاثاء، لكن الشياطين الحمر لا يزالون غير مهزومين تحت قيادته ويبدو أنهم في وضع جيد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

    إذا حقق هذا الهدف، الذي بدا بعيد المنال في عهد سلفه روبن أموريم، فقد يقرر السير جيم راتكليف وشركاه الاستمرار مع كاريك.

    ومع ذلك، إذا قرروا الاستعانة بمدرب أكثر خبرة، بغض النظر عن النتائج من الآن وحتى نهاية الموسم، فمن المحتمل أن يتجه توتنهام إلى كاريك، الذي من الواضح أنه لاعب سابق في توتنهام.

    لكن في الوقت الحالي، هناك الكثير من المتغيرات التي تجعل من الصعب اعتبار اللاعب الدولي الإنجليزي السابق المرشح الأوفر حظًا. في الواقع، هو أقرب إلى الحصان الأسود في الوقت الحالي.

  • Robbie KeaneAttila KISBENEDEK / AFP

    7روبي كين

    من المؤكد أن روبي كين لن يواجه أي مشكلة في كسب تأييد الجماهير في توتنهام. فاللاعب الأيرلندي هو أسطورة النادي، حيث سجل 122 هدفًا وفاز بكأس الدوري خلال فترتين مع توتنهام.

    كما بدأ كين مسيرته التدريبية بشكل واعد، حيث فاز بلقب الدوري مع كل من مكابي تل أبيب وناديه الحالي فيرينكفاروس، الذي قاده أيضًا إلى الدور الفاصل في الدوري الأوروبي بفضل فوزه المرضي على رينجرز بالنسبة للمهاجم السابق لسلتيك.

    من الواضح أن هناك مخاوف بشأن حقيقة أن كين لم يدرب بعد على أعلى مستوى، لكن هداف جمهورية أيرلندا على مر العصور يعرف توتنهام جيدًا وسيغتنم بلا شك الفرصة للعودة إلى النادي كمدرب.

  • Sunderland v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    6أوليفر غلاسنر

    من المؤكد أن غلاسنر سينتهي به المطاف في أحد أفضل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز عاجلاً أم آجلاً. فقد اجتاح النمساوي كرة القدم الإنجليزية منذ أن خلف روي هودجسون كمدرب لكريستال بالاس في فبراير 2024. بعد أن قاد فريق إيجلز إلى أفضل رصيد نقاط في تاريخه (49 نقطة)، حسّن هذا الرصيد في موسمه الأول الكامل في سيلهورست بارك (53 نقطة)، وفي الوقت نفسه أنهى انتظار النادي الذي دام 120 عامًا للفوز بكأس، بعد أن قاد الفريق إلى فوز مذهل 1-0 على مانشستر سيتي القوي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    ينتهي عقد غلاسنر أيضًا في نهاية الموسم، وقد يغادر سيلهورست بارك قبل ذلك، نظرًا لطبيعة علاقته المتوترة مع أصحاب العمل. ومع ذلك، فإن هذا التوتر هو السبب نفسه الذي قد يدفع توتنهام إلى الابتعاد عن المدرب البالغ من العمر 51 عامًا، الذي يعترف صراحةً بأنه لا يخشى أبدًا التعبير عن رأيه. هناك أيضًا تكهنات واسعة النطاق بأن غلاسنر يتطلع إلى الانتقال إلى مانشستر في الصيف...

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    5ماركو سيلفا

    هل سيحصل ماركو سيلفا، مدرب فولهام، على فرصة ثانية في أحد أكبر الأندية الإنجليزية؟ لم يستمر المدرب السابق لهال سيتي وواتفورد سوى موسم واحد في إيفرتون في 2018-19، لكنه أعاد بناء سمعته كمدرب بارع للغاية في كرافن كوتيدج.

    بفضل أسلوبه الجذاب في اللعب وقدرته على تطوير اللاعبين، من المؤكد أن سيلفا سيكون من بين المرشحين لشغل منصب مدرب توتنهام. ينتهي عقده في نهاية الموسم، وقد قاد فولهام في الموسم الماضي إلى تحقيق رقم قياسي في عدد النقاط (54) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    لذلك، على الرغم من أن سيلفا لا يزال يبدو كشخص خارج عن الموضوع في هذه المرحلة بالذات، فإن الكثير من الناس يتوقون بشدة لرؤية ما يمكنه فعله مع فريق أقوى وميزانية أكبر تحت تصرفه.

  • Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4أندوني إيراولا

    أصبح هناك منصب رفيع آخر متاحًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا عاد اسم أندوني إيراولا إلى الواجهة مرة أخرى - وهو أمر مضحك من ناحية، نظرًا لأن الإسباني كان مجهولًا تمامًا لمشجعي كرة القدم الإنجليزية عندما وصل إلى ملعب فيتاليتي في صيف 2023.

    ومع ذلك، فإن ترشيح إيراولا مؤخرًا ليحل محل إنزو ماريسكا في تشيلسي، والآن فرانك في توتنهام، أمر منطقي تمامًا، حيث أثبت نفسه كأحد أفضل المدربين في الدوري الممتاز بعد أن قاد تشيريز مرتين إلى تحقيق رقم قياسي في عدد النقاط التي حصدها النادي.

    كما أن بورنموث هو أحد أكثر الفرق إثارة للمشاهدة في إنجلترا، على الرغم من أن إيراولا اضطر للتعامل مع بيع العديد من اللاعبين الرئيسيين خلال الموسمين الماضيين.

    لذا، فإن الباسكي لديه الكثير من المزايا التي تعمل لصالحه. من المرجح أن يجعل توتنهام يلعب النوع من كرة القدم الذي يرغب المشجعون في رؤيته، مع الاستفادة في الوقت نفسه من الموارد المتاحة له. لهذين السببين وحدهما، فهو رهان خارجي جيد.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3شراء

    من المفاجئ أن تشافي لا يزال عاطلاً عن العمل منذ أن تم طرده بطريقة غير محترمة على الإطلاق من برشلونة قبل 18 شهراً. تذكروا أن أيقونة البلوغرانا قاد الكاتالونيين إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني في موسم 2022-23، ليتم بعد ذلك التعامل معه بطريقة مشينة من قبل رئيس النادي جوان لابورتا خلال الأشهر الأخيرة من موسم ثانٍ صعب.

    ارتبط اسم تشافي بعدة مناصب رفيعة المستوى في الفترة الانتقالية، بما في ذلك بعض المناصب في إنجلترا، لذا فليس من المستغرب على الإطلاق أنه يعتبر أحد المرشحين الأوفر حظًا لشغل المنصب الشاغر في توتنهام.

    في النهاية، سيمنح أحدهم أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم وظيفة أخرى - وقد يكون توتنهام، نظرًا لأن تشافي يتمتع بفلسفة كروية أكثر مرونة مما توحي به تربيته في برشلونة، كما أنه يُعرف على نطاق واسع بشخصيته الهادئة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تمكن توتنهام من الخروج من أزمة الهبوط، فلن يواجه الفائز بكأس العالم أي مشكلة في جذب اللاعبين إلى النادي.

  • Mauricio PochettinoGetty Images Sport

    2ماوريسيو بوكيتينو

    كان ماوريسيو بوكيتينو مرتبطًا بوظيفة توتنهام الصيف الماضي، بعد إقالة أنجي بوستيكوغلو، لكن التوقيت لم يكن مناسبًا، حيث كان الأرجنتيني مرتبطًا بعقد مع المنتخب الوطني للرجال في الولايات المتحدة حتى نهاية كأس العالم 2026. ومع ذلك، أصبح الطريق الآن ممهدًا لعودة بوكيتينو لفترة ثانية مع توتنهام مباشرة بعد نهائيات هذا الصيف.

    من الواضح أن المدرب البالغ من العمر 53 عامًا سيُستقبل بأذرع مفتوحة من قبل مشجعي توتنهام. خلال فترة توليه المسؤولية بين عامي 2014 و2019، لم يخرج توتنهام أبدًا من المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عام 2018.

    وبالطبع، ارتبط اسم بوكيتينو بأندية أخرى، بما في ذلك مانشستر يونايتد، ولكن هناك حديث في الأيام والأسابيع الأخيرة عن أنه منفتح جدًا على العودة إلى توتنهام.

  • marseille-roberto-de-zerbi(C)Getty Images

    1روبرتو دي زيربي

    كان المرشح المفضل لدى المراهنين في البداية - ويمكن للمرء أن يفهم السبب. روبرتو دي زيربي هو أحد أكثر المدربين احترامًا في عالم كرة القدم اليوم، وهو مدرب يحظى بإعجاب العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم بيب جوارديولا، ولديه خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له أن حول برايتون إلى أحد أكثر الفرق جاذبية في إنجلترا.

    بالطبع، كما أظهر رحيله عن أميكس وفترته اللاحقة في مرسيليا، فإن دي زيربي شخصية شديدة الحدة ولديه عادة إثارة غضب من هم أعلى منه ومن حوله. إنه في الأساس جوزيه مورينيو أو أنطونيو كونتي مهووس بالاستحواذ - ولكن بدون الألقاب.

    لذلك، بينما نتوقع تمامًا أن يختار توتنهام مدربًا مبتكرًا للغاية أصبح متاحًا بشكل ملائم في الليلة التي سبقت طرد فرانك، لا نعتقد أنه سيستمر لفترة طويلة في شمال لندن. ومع ذلك، سيكون الأمر ممتعًا للغاية طالما استمر!

