"المال ليس أولويته القصوى" - أسطورة بايرن ميونيخ يدلي برأيه حول مستقبل هاري كين

يتوقع ماتياس إحراز تقدم إيجابي في تلك المناقشات، حيث لم يبد كين أي مؤشر على أنه يبحث عن تحدٍ جديد. فهو يشعر بالاستقرار في بافاريا إلى جانب زوجته كيت وأطفالهما الأربعة.

كما أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سعيد بأدائه، حيث يحافظ على مستواه الفردي المذهل، مما يعني أنه لا داعي للتفكير في تغيير الأجواء. أي عروض بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني (78 مليون دولار) يتم تقديمها في فترات الانتقالات القادمة ستكون كافية لإثارة رغبته في الرحيل.

يعترف ماتياس بأن كين يمكن أن يكسب أكثر بكثير إذا فتح الباب أمام فكرة اللحاق بزملائه المهاجمين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة إلى الدوري السعودي للمحترفين. كما تم اقتراح أن اللاعب الذي أعرب عن رغبته في تجربة حظه كلاعب كرة قدم أمريكية في وقت ما يمكن أن ينضم إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.