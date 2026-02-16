Getty
"المال ليس أولويته القصوى" - أسطورة بايرن ميونيخ يدلي برأيه حول مستقبل هاري كين
أحاديث الانتقالات: بند التحرير في عقد كين الحالي
يتوقع ماتياس إحراز تقدم إيجابي في تلك المناقشات، حيث لم يبد كين أي مؤشر على أنه يبحث عن تحدٍ جديد. فهو يشعر بالاستقرار في بافاريا إلى جانب زوجته كيت وأطفالهما الأربعة.
كما أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سعيد بأدائه، حيث يحافظ على مستواه الفردي المذهل، مما يعني أنه لا داعي للتفكير في تغيير الأجواء. أي عروض بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني (78 مليون دولار) يتم تقديمها في فترات الانتقالات القادمة ستكون كافية لإثارة رغبته في الرحيل.
يعترف ماتياس بأن كين يمكن أن يكسب أكثر بكثير إذا فتح الباب أمام فكرة اللحاق بزملائه المهاجمين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة إلى الدوري السعودي للمحترفين. كما تم اقتراح أن اللاعب الذي أعرب عن رغبته في تجربة حظه كلاعب كرة قدم أمريكية في وقت ما يمكن أن ينضم إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
هل سيوقع كين عقدًا جديدًا مع بايرن ميونيخ؟
ومع ذلك، فإن بايرن ميونيخ واثق من إمكانية التوصل إلى شروط جديدة مع لاعبه رقم 9. وقد صرح ماتيوس لقناة Sky Sports Deutschland عندما سُئل عن مستقبل كين: "لا أعتقد أنه سيغادر بايرن ميونيخ. المال ليس أولويته القصوى؛ بل الشعور بالراحة - مع المدربين وزملائه في الفريق وعائلته.
لقد استقر جيدًا مع أطفاله. إحضار عائلته معه هو خطوة كبيرة. لدي شعور بأن المال ليس ما يهمه. في السعودية، ربما سيكسب ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يكسبه هنا. أنا مقتنع بأن هاري كين سيجدد عقده مع بايرن ميونيخ".
أكدت شخصيات بارزة في أليانز أرينا أن المفاوضات مع كين جارية. وفي معرض تقديمه لآخر المستجدات حول هذا الموضوع، قال المدير الرياضي كريستوف فرويند: "لا يزال أمامه عام ونصف في عقده. إنه يشعر براحة بالغة هنا. نحن لا نشعر بالقلق بشأن هذا الأمر. يجب أن يستمر كما هو ويستمر في الشعور بالراحة مع عائلته في ميونيخ. عندها يمكنه البقاء في ميونيخ لفترة طويلة".
هل يستطيع كين تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها ليفاندوفسكي في الدوري الألماني؟
ينتهي عقد كين الحالي في صيف 2027. في الوقت الحالي، يركز كين على تحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى، بعد أن تخلص من لعنة الألقاب، وكسر الأرقام القياسية - حيث يعتبر رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي في الدوري الألماني بـ 41 هدفًا في موسم واحد في متناول اليد.
سجل كين 26 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، مع بقاء 12 مباراة على نهاية الموسم. وأضاف ماتياوس في محاولة لكتابة المزيد من التاريخ: "أعتقد أن هاري كين سيحطم الرقم القياسي لأن متعة اللعب في بايرن ميونيخ وبنية الفريق بشكل عام تؤثر على اللاعب. بالطبع، خطر الإصابة يلعب دورًا أيضًا.
إذا غاب كين عن ثلاث أو أربع مباريات نتيجة لذلك، فسيكون الأمر صعبًا. سأكون سعيدًا من أجله لأنه مهاجم مختلف على أعلى مستوى. هاري كين لاعب رائع للغاية وقيمة حقيقية".
اعترف كين أن رقم ليفاندوفسكي القياسي يشغل باله، بعد أن سجل هدفين قاتلين في فوز بايرن 3-0 الأخير على فيردر بريمن، ليصل إلى 500 هدف في مسيرته - ليصبح أول إنجليزي يصل إلى هذا الإنجاز.
وقال لـ Sky عن تجاوزه لـ ليفاندوفسكي: "كل شيء ممكن! بالطبع، لا يزال هناك طريق طويل أمامي وهذا رقم قياسي مذهل. أنا في حالة جيدة وسعيد بتسجيلي هدفًا آخر اليوم ومساعدة الفريق".
كين يسعى وراء الألقاب على عدة جبهات
وقد تحدث ديتمار هامان، لاعب وسط بايرن ميونيخ السابق، عن الأسباب التي تجعل من الصعب تحطيم هذا الرقم القياسي، في ظل استمرار فريق فينسنت كومباني في المنافسة على عدة جبهات: "من المحتمل أن يحصل بايرن ميونيخ على عدد أكبر من ركلات الجزاء، ولا يبدو أنه سيخفق في تسجيل أي منها. لكنني أتصور أنه عندما تستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا، سيتوقف عن اللعب لمدة مباراة أو مباراتين. أعتقد أن ذلك سيكون صعباً".
بايرن ميونيخ - الذي يتصدر جدول الدوري الألماني بفارق ست نقاط، ووصل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا - سيعود إلى الملاعب يوم السبت عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت.
