فبحسب التقارير، استدعى لوتيتو كاهناً إلى مركز تدريبات فورميلو يوم الجمعة، حيث قام الكاهن بمباركة ملاعب التدريب بالماء المقدس، في محاولة لطرد النحس الذي يلازم الفريق هذا الموسم.
الماء المقدس.. رئيس لاتسيو يستعين بـ"كاهن" لإنهاء لعنة الإصابات!
أزمة الإصابات كابوس يواجه لاتسيو
يعاني نادي لاتسيو من أزمة إصابات حادة تضرب فريق المدرب ساري منذ بداية الموسم. ووصل عدد الإصابات العضلية وحدها إلى 10 حالات، فضلاً عن غيابات أخرى مؤثرة مثل توقف إيساكسن بسبب "داء المونونيوكليوزيس" في بداية الموسم وتأخر جاهزيته البدنية.
وجاءت الضربة الأحدث بانتكاسة نيكولو روفيلا، الذي يعاني من آلام العانة (الفتاق الرياضي). فبعد فشل العلاج التحفظي، أصبح التدخل الجراحي حتمياً، ما يعني غيابه فترة لا تقل عن شهر ونصف إضافية، بعد أن غاب بالفعل عن سبع مباريات، ليزداد الوضع تعقيداً في خط وسط الفريق الإيطالي.
- Getty Images Sport
الماء المقدس يتحدى اللعنة
يوم الجمعة الماضي، تمت مباركة المركز الرياضي للنادي وملاعب تدريب البياتشوشيليستي من قبل كاهن استدعاه لوتيتو خصيصاً.
بدأ رئيس لاتسيو يفكر في الأمر في شهر سبتمبر الماضي، بعد الديربي الذي خسره أمام روما. وهي ناتجة عن التشكك المرتبط مباشرة بعارضة كاتالدي التي ارتطمت بها الكرة في اللحظات الأخيرة من ديربي المدينة.
لكن حساب لاتسيو المفتوح مع سوء الحظ قد ازداد في هذه الأثناء على صعيد الإصابات: 10 إصابات عضلية. واتسعت القائمة لتشمل حالات أخرى مثل توقف إيساكسن بسبب كثرة الوحيدات (داء المونونيوكليوزيس) المسجل في الأيام الأولى من المعسكر التحضيري للموسم والذي أبعد اللاعب الدنماركي حتى سبتمبر مع ما ترتب على ذلك من تأخير في حالته البدنية.
تمت مباركة ملاعب فورميلو لطلب "مساعدة" إضافية للبياتشوشيليستي. لكن بالأمس سقطت مصيبة أخرى على لاتسيو. نيكولو روفيلا سيتعين عليه على الأرجح الخضوع لعملية جراحية.
العلاج التحفظي لم يؤتِ النتائج المرجوة. نهاية تبدو محسومة بعد الفحوصات الأخيرة لحالة لاعب خط الوسط الذي توقف بعد ديربي 21 سبتمبر بسبب آلام العانة (الفتاق الرياضي). في البداية، تم تقييم خيار الجراحة، لكن لاعب الوسط اختار العلاج التحفظي. مع عمل منفصل يتخلله فترات راحة.
كانت هناك بعض المؤشرات المشجعة. لدرجة أنه تم التكهن بعودة روفيلا مباشرة بعد هذا التوقف وبعد غيابه عن سبع مباريات في الدوري.
الآن مع التدخل الجراحي، ستطول فترات العودة: شهر ونصف آخر على الأقل من التوقف بالنظر إلى المسار المطلوب لإعادة التأهيل. يبدو أن القرار بالخضوع للجراحة قد نضج لدى لاعب خط الوسط. وقد يخضع للعملية هذا الأسبوع. سيتم إجراء التقييمات النهائية. على أي حال، في الساعات القليلة القادمة ستكون الصورة واضحة ونهائية.
دفعة إضافية لتعافي نجوم لاتسيو
الثنائي تافاريس وكاستيانوس من المقرر أن يعودا إلى التدريبات الجماعية بعد ظهر الثلاثاء المقبل.
ننتظر الضوء الأخضر من الفحوصات الأخيرة. وبالنسبة لكاستيانوس، يبدو أن كل الظروف مهيأة لرؤيته ضد ليتشي منذ الدقيقة الأولى في قلب الهجوم.
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر لاتسيو في الفترة المقبلة؟
يواجه فريق لاتسيو فترة حاسمة لتصحيح مساره المتذبذب في الدوري الإيطالي هذا الموسم، فبعد مرور 11 جولة، يجد "النسور" أنفسهم في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وهو مركز لا يلبي طموحات جماهيرهم. ويعكس سجل الفريق، الذي يتضمن 4 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم، حالة من عدم الاستقرار، خاصة في ظل التباين الواضح بين أدائهم القوي على ملعب الأوليمبيكو (3 انتصارات) ومعاناتهم خارج الديار (فوز وحيد و3 هزائم).
بدأت السلسلة السلبية في الجولة الافتتاحية بالخسارة 2-0 أمام كومو، وتكررت في الجولة الثالثة بالسقوط 1-0 أمام ساسولو. لكن الخسارة الأكثر إيلاماً للجماهير كانت بلا شك في ديربي العاصمة، حيث خسر لاتسيو على أرضه أمام روما بنتيجة 0-1 في الجولة الرابعة. وجاءت آخر انتكاسة للفريق قبل التوقف الدولي مباشرة، بالخسارة 2-0 أمام إنتر في الجولة 11.
ومع عودة المنافسات، يستعد لاتسيو لمباراتين هامتين قبل نهاية نوفمبر، حيث يستضيف ليتشي (المركز 15) في 23 نوفمبر، ثم يواجه اختباراً صعباً للغاية خارج أرضه ضد إيه سي ميلان (المركز 3) في 29 نوفمبر. وسيكون شهر ديسمبر حاسماً بشكل كبير، حيث يبدأ بمواجهة قوية على أرضهم ضد بولونيا (المركز 5) في 7 ديسمبر، تليها رحلة لمواجهة بارما (المركز 17) في 13 ديسمبر. ويستمر الجدول المزدحم باستضافة كريمونيزي (المركز 11) في 20 ديسمبر، قبل أن يختتم الفريق العام برحلة لمواجهة أودينيزي (المركز 10) في 27 ديسمبر. هذه السلسلة من المباريات ستحدد بشكل كبير قدرة لاتسيو على العودة للمنافسة على المراكز الأوروبية.