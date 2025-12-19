Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Soham Mukherjee و بلال محمد

"اللقب سيغيب 11 عامًا جديدة".. فيرجسون يتكهن بمستقبل مظلم لمانشستر يونايتد بالرغم من محاولات أموريم

أليكس فيرجسون يصدم جماهير مانشستر يونايتد

قدم السير أليكس فيرجسون تقييماً صارماً لطريق مانشستر يونايتد الطويل للعودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية، مشيراً إلى أن النادي قد يواجه عقداً آخر دون لقب الدوري على الرغم من بوادر التقدم المبكرة تحت قيادة المدرب الحالي روبن أموريم.

خلال زيارته للبحرين، قدم المدير الفني الأسطوري السابق للشياطين الحمر توقعات واقعية للمستقبل، معترفاً بحجم المهمة التي تواجه أموريم وحث الجماهير على التحلي بالصبر في هذه الحقبة الصعبة.

  • ظلام ما بعد فيرجسون

    على مدار 26 عامًا في أولد ترافورد، شكل السير أليكس واحدة من أكثر السلالات نجاحًا في تاريخ كرة القدم، حيث حصد 38 لقبًا كبيرًا، بما في ذلك 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي ولقبين في دوري أبطال أوروبا. منذ تقاعده في نهاية موسم 2012-13، فشل مانشستر يونايتد في إضافة أي لقب دوري إلى خزانة ألقابه، حيث عانى من اضطرابات إدارية وعدم يقين استراتيجي. استنادًا إلى تجاربه المبكرة، شبّه فيرجسون المأزق الحالي لمانشستر يونايتد بالجفاف الطويل الذي عانى منه ليفربول في السابق. عندما وصل إلى مانشستر في عام 1986، كان ليفربول القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية، حيث فاز بأربعة كؤوس أوروبية وحقق نجاحات محلية متواصلة. جاء لقب الدوري الذي فاز به في نهاية المطاف في عام 2020 بعد 31 عامًا من فوزه باللقب السابق.

    دروس من التاريخ

    كان فيرجسون حريصًا على الدفاع عن روبن أموريم، الذي دخل غرفة الملابس المضطربة في منتصف الموسم الماضي. ومع ذلك، على الرغم من بذل قصارى جهده، انتهت حملة مانشستر يونايتد 2024-25 بشكل سيئ، حيث احتل الفريق المركز الخامس عشر، وهو أدنى مركز له في عصر الدوري الإنجليزي، لقد ورث فريقًا منقسمًا وناديًا يعاني من أزمة هوية.

    وفي حديثه إلى Press Box PR في البحرين، قال فيرغسون: "أموريم شخصية جيدة، الأمر ليس سهلاً. أتذكر عندما كنت هناك، في البداية عندما كان ليفربول في قمة عطائه. كان ناديًا رائعًا فاز بكأس أوروبا أربع مرات وما إلى ذلك، ولكن بعد ذلك استغرق الأمر 31 عامًا ليفوز بالدوري مرة أخرى. نحن الآن في نفس الوضع. قد يستغرق الأمر عشر سنوات، أو 11 سنة، بسبب هذا الدورة. يجب التفكير في الأمر بعناية، وعلينا التأكد من أن التعاقدات ستكون أفضل مما كانت عليه".

  • التعاقدات الصيفية طوق النجاة

    يعتقد فيرجسون أن تحسن التعاقدات في مانشستر يونايتد كان عاملاً أساسياً في تعافي الفريق. وخص بالذكر الحارس سين لامينس باعتباره شخصية مؤثرة منذ انضمامه من رويال أنتويرب مقابل 21.7 مليون جنيه إسترليني. في عمر 23 عاماً فقط، حصل البلجيكي على القميص رقم 1 وأبهر الجميع بهدوئه وتوزيعه للكرة.

    وقال فيرجسون: "أعتقد أن التعاقد مع الحارس لامينس أحدث فرقًا. إنه شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، وسريع، وقوي البنية، ويتمتع بمهارة في استخدام قدميه ويديه، وأعتقد أن ذلك يساعد. أعتقد أن الفريق كان بحاجة إلى هذا اللاعب. لطالما كان مانشستر يونايتد يضم لاعبين ملهمين على مر السنين. أعتقد أن ذلك ساعد الفريق".

    كما سلط الضوء على تأثير اللاعبين الهجوميين الجديدين ماتيوس كونيا وبريان مبيومو، مشيرًا إلى أن كلاهما يتمتع بالصفات التي ستدفع مانشستر يونايتد إلى الأمام خلال مرحلة إعادة البناء هذه.

    وأضاف فيرغسون: "الاثنان الآخران، مبيومو وكونيا، يبدو أنهما سيساهمان في استعادة مستوانا".

    ولاء فرنانديز وسط حالة عدم اليقين في أولد ترافورد

    بينما كان فيرجسون يفكر في الرؤية طويلة المدى، تحدث برونو فرنانديش بصراحة عن مفترق الطرق الذي يواجهه في أولد ترافورد. كشف قائد مانشستر يونايتد أنه حظي بفرصتين حقيقيتين لمغادرة النادي في السنوات الأخيرة، لكنه اختار في النهاية البقاء، على الرغم من اعترافه بأن الفترة التي قضاها في مانشستر لم تمنحه بعد المستوى من الألقاب الذي كان يتوق إليه. بالنسبة للنجم البرتغالي، كان الإيمان بطموح النادي عاملاً حاسماً. وأصر على أن تأكيدات الإدارة بشأن استعادة مكانة مانشستر يونايتد أقنعته برفض العروض الأخرى. لا يزال اللاعب الدولي البرتغالي مقتنعاً بأن الألقاب لا تزال في متناول اليد، حتى لو كان الطريق إليها بعيداً عن أن يكون سهلاً.

    وفي حديثه لبرنامج Rio Ferdinand presents، قال: "من الواضح، عندما أتحدث عن الذهاب والفوز بالألقاب، فقد بقيت هنا لأنني أعتقد أنني ما زلت أستطيع الفوز بالألقاب هنا. ما كنت لأبقى هنا لو لم يخبرني النادي أن هدفنا ما زال هو الوصول إلى أعلى مستوى ممكن، والعودة إلى الفوز بالألقاب، والعودة إلى ما كنا عليه من قبل".

    وأضاف: "لأنه إذا لم يكن هذا هو الهدف، فلن أبقى هنا. لكنني أعلم أن هدف النادي لا يزال هو العودة إلى المكانة التي يريدها، والمكانة التي أريدها للنادي، ولهذا السبب انضممت إلى النادي في المقام الأول. لذا، إذا كان بإمكاني المساعدة في العودة إلى تلك المكانة، فهذا كل ما أريد القيام به".

    أبرز التعادل الدرامي لمانشستر يونايتد مع بورنموث التقدم الذي أحرزه الفريق والعيوب التي لا تزال قائمة، ليحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب. لم يعد الفريق مشاركًا في البطولات الأوروبية هذا الموسم، وقد خرج بالفعل من كأس الرابطة الإنجليزية، مما يقلص فرصه في الفوز بأي لقب. يمثل كأس الاتحاد الإنجليزي الآن فرصته الأكثر واقعية للفوز بلقب، مع اقتراب مباراة يناير ضد برايتون.

