اللبوات يتلقين دفعة مع عودة ليه ويليامسون ولورين جيمس وهانا هامبتون، لكن الإصابات تبعد ثنائيًا أساسيًا عن أول مباريات إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2027

هناك أيضًا تغيير ملحوظ في قسم حراسة المرمى. بالإضافة إلى عودة هامبتون، عادت إيلي روبوك إلى التشكيلة، بعد أن تم استدعاؤها كبديلة لكيارا كيتينغ المصابة في معسكر إنجلترا النهائي لعام 2025. روباك خاضت 11 مباراة دولية مع منتخب بلادها، مما يجعلها الحارسة الأكثر خبرة بعد هامبتون التي يمكن لويجمان الاستعانة بها، من حيث عدد المباريات، لكنها عانت من قلة وقت اللعب في السنوات الأخيرة، لأسباب منها إصابتها بنوع من السكتة الدماغية خلال موسم 2023-24، مما تطلب تعافيًا دقيقًا.

ومع ذلك، خاضت روبوك مؤخرًا سلسلة من المباريات مع أستون فيلا، الذي انضمت إليه في الصيف، وهي الآن في تشكيلة الليونيس منذ البداية، لتحل محل كيتينغ، التي لعبت مرة واحدة فقط مع مانشستر سيتي منذ أن ظهرت لأول مرة مع منتخب إنجلترا الأول ضد البرازيل في أكتوبر. من المتوقع أن تحصل اللاعبة البالغة من العمر 21 عامًا على مزيد من الوقت للعب في الأسابيع المقبلة، حيث ستتوجه أياكا ياماشيتا، حارسة مرمى مانشستر سيتي، إلى كأس آسيا مع اليابان قريبًا. لكن في الوقت الحالي، لن تشارك كيتنغ مع فريق ويجمان.

تلتقي إنجلترا مع أوكرانيا في تركيا يوم 3 مارس، قبل أن تستقبل أيسلندا في ملعب نوتنغهام فورست سيتي جراوند يوم 7 مارس. تقع الليونيس في مجموعة تصفيات كأس العالم مع إسبانيا، ولن يتأهل إلى البطولة في البرازيل سوى المتصدر. لذا، من الضروري أن تبدأ بطلة أوروبا بداية جيدة وتجنب أي تعثر.