اللاعب حدد موعد قراره .. الكشف عن مطالب ريال مدريد المالية للتخلي عن إندريك في يناير

وصل المهاجم البرازيلي الشاب إلى سانتياجو برنابيو في صيف 2024 وسط آمال وتوقعات كبيرة، ومع ذلك، واجه إندريك صعوبة بالغة في الحصول على دقائق لعب في موسمه الأول مع الفريق الملكي، وذلك بسبب المنافسة الشرسة في خط الهجوم بوجود أسماء لامعة مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

هذا الوضع حد من مشاركاته، حيث لم يبدأ سوى في 3 مباريات فقط في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 7 أهداف فقط في جميع المسابقات، مما دفع الإدارة للتفكير في إعارته للحصول على فرصة اللعب بانتظام التي يحتاجها لتطوره.

اللاعب كان قريبًا جدًا من الانتقال بالإعارة إلى ريال سوسييداد لكن تعرضه للإصابة خلال كأس العالم للأندية أفشل تلك الخطوة، ليُواصل رحلته في العاصمة الإسبانية وسط آماله في إقناع المدرب الجديد تشابي ألونسو بمنحه الفرص المناسبة بعد التعافي من الإصابة.

إندريك عاد بالفعل وأصبح جاهزًا للعب مع منتصف سبتمبر، لكنه رغم ذلك لم يلعب أي دقيقة مع ريال مدريد هذا الموسم، وظل حبيس دكة البدلاء دون أي استخدام بواسطة المدرب الإسباني طوال الفترة الماضية، وهو ما فتح الباب لانتقاله بالإعارة أو نهائيًا خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

اللاعب ارتبط مؤخرًا بعدة وجهات أبرزها يوفنتوس وبالميراس وباريس سان جيرمان ومارسيليا، وقد يرحل لأحد تلك الأندية نهائيًا أو بالإعارة في يناير 2026 لإنقاذ فرصه في التواجد مع منتخب السامبا في المونديال القادم.