حدد إندريك لاعب ريال مدريد موعد اتخاذه لقراره بشأن مستقبله مع النادي، كما كشفت مصادر صحفية عن مطالب العملاق الإسباني المالية للتخلي عن اللاعب في سوق الانتقالات الشتوي القادم. فما هي مطالبه؟
اللاعب حدد موعد قراره .. الكشف عن مطالب ريال مدريد المالية للتخلي عن إندريك في يناير
وضع إندريك في ريال مدريد
وصل المهاجم البرازيلي الشاب إلى سانتياجو برنابيو في صيف 2024 وسط آمال وتوقعات كبيرة، ومع ذلك، واجه إندريك صعوبة بالغة في الحصول على دقائق لعب في موسمه الأول مع الفريق الملكي، وذلك بسبب المنافسة الشرسة في خط الهجوم بوجود أسماء لامعة مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.
هذا الوضع حد من مشاركاته، حيث لم يبدأ سوى في 3 مباريات فقط في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 7 أهداف فقط في جميع المسابقات، مما دفع الإدارة للتفكير في إعارته للحصول على فرصة اللعب بانتظام التي يحتاجها لتطوره.
اللاعب كان قريبًا جدًا من الانتقال بالإعارة إلى ريال سوسييداد لكن تعرضه للإصابة خلال كأس العالم للأندية أفشل تلك الخطوة، ليُواصل رحلته في العاصمة الإسبانية وسط آماله في إقناع المدرب الجديد تشابي ألونسو بمنحه الفرص المناسبة بعد التعافي من الإصابة.
إندريك عاد بالفعل وأصبح جاهزًا للعب مع منتصف سبتمبر، لكنه رغم ذلك لم يلعب أي دقيقة مع ريال مدريد هذا الموسم، وظل حبيس دكة البدلاء دون أي استخدام بواسطة المدرب الإسباني طوال الفترة الماضية، وهو ما فتح الباب لانتقاله بالإعارة أو نهائيًا خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
اللاعب ارتبط مؤخرًا بعدة وجهات أبرزها يوفنتوس وبالميراس وباريس سان جيرمان ومارسيليا، وقد يرحل لأحد تلك الأندية نهائيًا أو بالإعارة في يناير 2026 لإنقاذ فرصه في التواجد مع منتخب السامبا في المونديال القادم.
موعد القرار
صحيفة آس الإسبانية أكدت على ما جاء في مصادر صحفية أخرى حول شروط إندريك للرحيل بالإعارة عن ريال مدريد خلال يناير القادم، مشيرة إلى أنه يطلب الانتقال لفريق يلعب خارج إسبانيا، وكذلك يتواجد في دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن وكالة تمثيل إندريك بدأت في الاستماع لعروض الإعارة المتاحة له، وقد حدّد اللاعب فترة شهرين لاتخاذ قراره النهائي، حيث سيُوافق على الخروج بالإعارة حال لم يتغير وضعه مع المدرب ألونسو ويحصل على دقائق لعب أكثر، وذلك لسعيه الحفاظ على مستواه وتواجده في الملعب قبل نهائيات كأس العالم 2026.
وأوضحت آس أن إندريك لا يود الرحيل نهائيًا عن ريال مدريد، حيث مازال يرغب في التواجد مع النادي والنجاح معه مستقبلًا.
مطالب ريال مدريد المالية
آس كشفت عن مطالب ريال مدريد المالية للتخلي عن إندريك بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
وأوضحت الصحيفة المقربة من البيت المدريدي أن النادي طلب الحصول على 4.5 ملايين يورو، ويشمل ذلك المبلغ جزءًا من قيمته الشرائية (35 مليونًا موزعة على 6 سنوات) ونصف راتبه (1.5 مليون يورو).
رسائل والده الجدلية
الأيام الأخيرة شهدت إثارة حالة من الجدل بواسطة ودوجلاس كوستا، والد إندريك، وذلك من خلال رسائله القوية والمثيرة لنجله عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحديدًا إنستجرام.
الوالد نشر رسالة أولى جاء فيها "حافظ على تواضعك يا بني، لحظتك قادمة بالتأكيد، سواء مع ريال مدريد أو نادٍ غيره. موفق دائمًا يا بني".
والد إندريك لم يتأخر في صب الماء على النار التي أشعلها بمنشوره، حيث حذفه واستبدله بآخر استبعد منه الحديث عن مستقبل نجله مع ريال مدريد.
كتب الوالد في الرسالة الجديدة "أعلم يا بني كيف تُكرس كل دقيقة في يومك لعملك، وكم أنت بارع وتُظهر للجميع أنك محارب. نجمك سيشرق بالتأكيد ولا أرى جدوى من محاولات إطفاء بريقك، لأن مستقبلك حاضر وأنا واثق في ذلك".
أنشيلوتي يعطي رأيه بشأن إندريك
تحدث مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، الذي أشرف على تدريب إندريك الموسم الماضي في ريال مدريد، عن أهمية اللعب المنتظم.
وقال أنشيلوتي لـESPN: "حسنًا، إندريك يشبه إستيفاو. إنه موهبة كبيرة. أعتقد أن إستيفاو كان محظوظًا. المشكلة مع الشباب الذين يذهبون إلى أوروبا هي أنهم لديهم دور قيادي هنا (في البرازيل)، ولكن ليس لديهم دور قيادي كبير هناك".
وأضاف: "لقد دربت إندريك لمدة عام وأعجبني كثيرًا كشخص وكمحترف. من الواضح أنه لم يلعب بشكل جيد كما كان يمكنه، لأن ريال مدريد كان لديه رودريجو وفيني .. المنافسة في فريق كبير مهمة، وهذا يمكن أن يؤثر قليلاً على تطور اللاعب".
ما التالي لإندريك؟
من المحتمل أن يستمر مستقبل إندريك في توليد العناوين قبل افتتاح نافذة الانتقالات الشتوية بينما يظل على الهامش، ومع وجود لاعبين بجودة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو وجارسيا قبله في الترتيب في مدريد، من الصعب رؤية إندريك يغير وضعه في الأسابيع والأشهر القادمة.
وسيقدم له الانتقال على سبيل الإعارة في يناير فرصة التغيير للحصول على دقائق منتظمة وربما الفرصة لإثبات لمدريد أنه يستحق دورًا أكبر.
ويمكنه أيضًا استغلال الفرصة للعب في فريق كارلو أنشيلوتي البرازيلي في الوقت المناسب لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية والمكسيك وكندا.