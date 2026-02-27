Goal.com
اللاعبات المخضرمات واللاعبات المبتدئات والمنافسة على المراكز وغيرها: خمسة عوامل أساسية في مباراة المنتخب الأمريكي للسيدات ضد الأرجنتين في المباراة الافتتاحية لكأس SheBelieves

لأول مرة، لا توجد لاعبات غير محترفات، ولقاء بين الأختين أليسا طومسون وجيزيل طومسون، وخمسة مفاتيح للمنتخب الأمريكي للسيدات في مباراته الأولى ضد الأرجنتين في كأس SheBelieves 2026.

يستعد المنتخب الوطني النسائي الأمريكي لخوض نسخته الحادية عشرة من كأس SheBelieves، حيث يستقبل الأرجنتين وكندا وكولومبيا. وستكون هذه هي المشاركة الثانية للمدربة إيما هايز مع المنتخب الوطني النسائي الأمريكي في هذه البطولة السنوية، التي تبدأ يوم الأحد وتستمر حتى السبت المقبل. وستدخل هايز البطولة، التي ستقام في ثلاثة مواقع، برقم قياسي يبلغ 27-3-2.

مع استعداد المنتخب الأمريكي لخوض المجموعة الثانية من المباريات لافتتاح العام، تزداد المخاطر مع اقتراب موعد تصفيات كأس العالم للسيدات 2027.

لأول مرة منذ أكثر من عام، سيكون لدى جميع لاعبات فريق هايز خبرة في المنتخب الوطني، بدءًا من اللاعبة المخضرمة ليندسي هيبس، التي خاضت 170 مباراة دولية خلال مسيرتها، وحتى الوافدة الجديدة رايلي جاكسون، التي سترتدي القميص الأحمر والأبيض والأزرق للمرة الثانية فقط.

ستواجه المنتخب الأمريكي أولاً الأرجنتين في GEODIS Park في ناشفيل، تينيسي، يوم الأحد الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. هذه هي المشاركة الثانية للأرجنتين في كأس SheBelieves بعد أن احتلت المركز الرابع في 2021. التقى الفريقان سبع مرات، وفاز المنتخب الأمريكي في المباريات الست السابقة، بما في ذلك فوزه 3-1 في لويزفيل، كنتاكي، قبل عامين.

يوم الخميس، تحدثت مدافعة المنتخب الأمريكي للسيدات إميلي سونيت ولاعبة الوسط سام كوفي إلى وسائل الإعلام عن حماسهما وتركيزهما قبل بدء البطولة.

وقالت كوفي: "نحن نستخدم هذه البطولة كاختبار تمهيدي لتصفيات كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام. نحن قادرون على مواجهة أمور لا نواجهها في معسكر عادي - ثلاث مباريات متتالية، وتغييرات سريعة، وركلات جزاء في حالة التعادل - بالإضافة إلى الضغط النفسي العام للبطولة. هناك شيء على المحك. هناك كأس يجب الفوز بها".

من اللاعبات المخضرمات إلى المبتدئات، ومن تشكيلات الأخوات على الأجنحة إلى الصراع على دور رقم 9، تستعد المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية لبطولة SheBelieves Cup أخرى حيث الكثير على المحك.

تحلل GOAL خمسة عوامل أساسية قبل المباراة الافتتاحية ضد الأرجنتين.

  • Rose Lavelle USWNTGetty Images

    الثلاثي ذو الحد الأقصى: إميلي سونيت، ليندسي هيبس، وروز لافيل

    من المؤكد أن المنتخب الأمريكي للسيدات سيحقق النجاح في هذه البطولة بقيادة الثلاثي المخضرم. فقد خاضت هيبس وإميلي سونيت وروز لافيل معاً 399 مباراة دولية. 

    هذه الثلاث لاعبات لديهن تاريخ حافل مع المنتخب الأمريكي النسائي وفي بطولة كأس SheBelieves. 

    سونيت هي اللاعبة الوحيدة في المنتخب الأمريكي التي شاركت في جميع النسخ الـ 11 من كأس SheBelieves، منذ انطلاق البطولة لأول مرة في عام 2016. كانت هيبس جزءًا من التشكيلة كل عام، لكنها لم تلعب في 2016 بسبب الإصابة. سيبقى هدفها الأخير لتعزيز فوز 3-1 على اليابان في 2020 وهدفها الفائز في المباراة، أيضًا ضد اليابان، في 2024 للفوز بكأس البطولة، في ذاكرة التاريخ. 

    تظهر لافيل في قائمة كأس SheBelieves للمرة السابعة. في عام 2021، لم تكن مسؤولة فقط عن هدف الفوز في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي للسيدات، بل حصلت أيضًا على لقب أفضل لاعبة في البطولة. 

    هؤلاء ثلاث لاعبات يعرفن شيئًا، أو أشياء كثيرة، عن كأس SheBelieves، والفوز، وما يتطلبه الأمر ليس فقط لمواجهة أفضل المنافسين في العالم، بل وهزيمتهم.

  • Lilly RealeGetty Images

    قوة المبتدئين

    ستظهر تسع لاعبات من الفريق في قائمة كأس SheBelieves للمرة الأولى. وتضم هذه القائمة مادي دالين، رايلي جاكسون، جوردين بوج، ليلي ريال، كينيدي ويسلي، كيت ويسنر، جاميس جوزيف، كلوديا ديكي وفالون توليس-جويس. ثمانية من أصل تسعة لاعبات ظهرن لأول مرة مع المنتخب الأمريكي في 2025 أو 2026 وكن جزءًا من تشكيلة يناير مع ريال، التي كانت مع جوثام إف سي في كأس FIFA للسيدات، وهي الاستثناء الوحيد. 

    منذ الإعلان الأولي عن قائمة كأس SheBelieves، حلت المدافعة إميلي سامز محل بوج، وحلت آفري باترسون محل ويسنر. 

    على الرغم من التعديلات التي طرأت على التشكيلة، إلا أن الفريق يتمتع بخبرة واسعة في هذه البطولة. لا يزال هناك مزيج متوازن من الخبرة وطاقة المبتدئات في تشكيلة هذا الفريق. اثنتا عشرة لاعبة في التشكيلة لديهن 10 مباريات دولية أو أقل.

  • Alyssa Thompson, Gisele Thompson Angel CityGetty Images

    لم شمل أخوات طومسون

    تحب المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية اللحظات التي تجمع بين الأخوات. 

    الثنائي تومبسون هما ثالث ثنائي شقيقات يمثلان الولايات المتحدة. كانت المرة الأولى التي تم فيها اختيار أليسا تومبسون وجيزيل تومبسون في نفس قائمة المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية هي كأس SheBelieves العام الماضي. في ذلك الوقت، كانت الشقيقتان تلعبان في نادي Angel City FC التابع للدوري الوطني لكرة القدم النسائية. الآن، تلعب أليسا تومبسون، الشقيقة الكبرى، في نادي تشيلسي. 

    تشغل جيزيل مركز الظهير الخارجي، بينما تشغل أليسا مركز الهجوم. شاركت الشقيقتان معًا في مباراتين مع المنتخب الوطني، وشاركتا في ثلاث مباريات إجمالًا. شاركتا معًا في مباراتي أستراليا والبرازيل في بطولة كأس SheBelieves العام الماضي.

  • Emily Fox USWNT 2022Getty Images

    معركة الظهير الخارجي

    تزخر المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية باللاعبات في مركز الظهير الخارجي، من ريال، أفضل لاعبة شابة في كرة القدم الأمريكية لهذا العام، إلى المهاجمة التي تحولت إلى ظهير خارجي آفري باترسون. ناهيك عن جيزيل طومسون وإميلي سامز. هناك أيضًا تارا رود وكينيدي ويسلي، اللتان يمكنهما أيضًا اللعب في مركز الظهير الخارجي إذا طُلب منهما ذلك. 

    بالنظر إلى أسلوب لعب المنتخب الأمريكي للسيدات، وهو أسلوب هجومي يعتمد على لاعبات جناح سريعات، سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيتشكل مركز الظهير الأيسر. من المحتمل أن تجرب هايز عدة تشكيلات مختلفة لتعزيز خط الدفاع قبل التصفيات. 

  • Jaedyn Shaw USWNTGetty Images

    المواجهة الأمامية

    على الرغم من عدم وجود رقم 9 واضح في التشكيلة في الوقت الحالي، بدون وجود صوفيا ويلسون وكاتارينا ماكاريو في التشكيلة، إلا أن هناك لاعبات يمكنهن شغل هذا المركز. لقد شغلت ألي سينتنور وجايدين شو وجاميس جوزيف هذا الدور من قبل وأثبتن أنهن لا يستطعن فقط الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، بل يمكنهن أيضًا تنفيذ الهجمات في الثلث الأخير من الملعب. 

    الآن، على الجناح، هناك أليسا طومسون وترينيتي رودمان وإيما سيرز ومادي دالين للاختيار من بينهن. هذا يعني أن هايز ستتمتع دائمًا بالسرعة والخدمة والسحر في المواجهات الفردية على جانبي الملعب. 

