أسرار وكواليس خطيرة ومثيرة .. التعاقد مع كيليان مبابي أفسد خطة ريال مدريد لضم أشرف حكيمي مجانًا في 2026

بعد أن أمضى سنوات في أكاديمية الشباب في مدريد، غادر حكيمي النادي في عام 2020 للانضمام إلى إنتر بعد فترة إيجابية قضاها معارًا إلى بوروسيا دورتموند. ومنذ ذلك الحين، تطور ليصبح أفضل ظهير أيمن في العالم، بعد أن انضم إلى باريس سان جيرمان وساعد الفريق الفرنسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وبطبيعة الحال، كان ريال مدريد يرغب في إعادة النجم المغربي، الذي خاض 17 مباراة مع الفريق الأول للبلانكوس، إلى سانتياجو برنابيو، ومع انتهاء عقده في عام 2026، كانت هناك فترة كان النادي يعلق فيها آمالاً كبيرة على استقطابه.

في ذلك الوقت، كانت مفاوضات تجديد عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان متوقفة، وكان ريال مدريد قد أبلغه سراً منذ سنوات أنه إذا أكمل عقده مع باريس سان جيرمان وأصبح لاعباً حراً في 2026، فإن أبواب البرنابيو ستكون مفتوحة على مصراعيها. مع توتر العلاقات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، كان العودة دون رسوم تعتبر السبيل الوحيد الممكن. تغيرت هذه الاحتمالية بشكل كبير بعد رحيل مبابي، حيث أصبح لدى باريس سان جيرمان فجأة مساحة مالية كبيرة للمناورة، مما شكل نقطة تحول أعاقت خطة ريال مدريد، وفقًا لصحيفة AS.