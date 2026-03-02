الكشف عن: نجوم توتنهام سيخفضون رواتبهم بنسبة 50 في المائة إذا هبطوا من الدوري الإنجليزي الممتاز

تلعب هذه البنود أيضًا دورًا مهمًا في طريقة تعامل توتنهام مع سوق الانتقالات وتجديد العقود. وفقًا لتقرير موقع The Athletic، فإن هذه الشروط غير قابلة للتفاوض عند توقيع لاعب جديد مع النادي. تضمن هذه الشفافية أن يكون كل عضو في الفريق على دراية تامة بالمخاطر المالية المرتبطة بالأداء الضعيف على أرض الملعب. كما أنها تساعد النادي في المفاوضات مع الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن قواعد الربح والاستدامة (PSR)، حيث إنها توضح خطة واضحة لخفض التكاليف في حالة انخفاض الإيرادات. تمنع اتساق هذه البنود في جميع أنحاء الفريق حدوث خلافات في غرفة الملابس بشأن "عقوبات الهبوط" المتباينة.

علاوة على ذلك، فإن وجود بند خفض الأجور بنسبة 50 في المائة يجعل من السهل على النادي الاحتفاظ بأصوله الرئيسية أو بيعها بسعر سوقي عادل بعد الهبوط. في كثير من الحالات، تضطر الأندية إلى "بيع اللاعبين بأسعار مخفضة" لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف الاحتفاظ باللاعبين الذين يتقاضون رواتب عالية. من خلال خفض الرواتب تلقائيًا إلى النصف، سيكون توتنهام تحت ضغط أقل لبيع اللاعبين، مما قد يسمح له بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أول فرصة. وهذا يحمي بشكل أساسي تقييم النادي للاعبين، ويضمن عدم خسارة مئات الملايين من الجنيهات من قيمة الأصول بين عشية وضحاها بسبب الحاجة الماسة إلى سداد رواتب اللاعبين.