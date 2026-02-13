Getty
الكشف عن موعد اتخاذ لوكا مودريتش (40 عامًا) قرارًا بشأن تمديد عقده مع ميلان، في الوقت الذي يترقب فيه الروسونيري أيضًا قرار نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش
ميلان يتحدث مع نجوم كبار
أقنع نادي ميلان، أحد أقطاب الدوري الإيطالي، حارس المرمى الأول مايك ماينان بالالتزام بمستقبله القريب مع النادي، على أمل أن يحذو حذوه العديد من النجوم الكبار الآخرين.
ومن المتوقع أن يكون المدافع الدولي الإنجليزي فيكايو توموري هو التالي الذي سيوقع العقد، حيث تنتهي صلاحية عقده الحالي في عام 2027. كما تلقى روبن لوفتوس-تشيك عرضًا سيبقي صانع ألعاب تشيلسي السابق في كرة القدم الإيطالية.
هل سيوافق مودريتش على تمديد عقده مع ميلان؟
انتقل مودريتش إلى ميلان في صيف 2025 بعد أن أنهى مسيرته التي استمرت 13 عامًا مع ريال مدريد. يتضمن عقده خيارًا لمدة 12 شهرًا، ومن المتوقع أن يستمر لاعب الوسط الخالد في اللعب لبعض الوقت.
وقد قال زميله في النادي كريستوفر نكونكو عن مودريتش، الذي يحذو حذو زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو باللعب حتى سن الأربعين: "لوكا لاعب لا يصدق: لديه موهبة فريدة ويقدم تمريرات عرضية استثنائية. إذا حاولت أن أفعل ذلك، فمن المحتمل أن أخلع وركي... من المذهل أنه يبلغ 40 عامًا، لكنه يمكنه اللعب حتى يبلغ 45 أو حتى 46 عامًا".
يأمل ميلان أن يكون ذلك هو الحال، حيث زعمت صحيفة غازيتا ديلو سبورت أن مودريتش "سيتخذ قراره في نهاية الموسم الحالي، بناءً على دوافعه وحالته البدنية".
تحدث مودريتش عن أسباب انضمامه إلى ميلان، حيث كان يبحث عن تحدٍ جديد بعد فوزه بكل شيء تقريبًا في مدريد: "لم يكن الأمر سهلاً. قضيت نصف حياتي تقريبًا هناك. وصلت في سن 27 وغادرت في سن 40 تقريبًا. في نادٍ لا يتسامح مع المتوسط، البقاء كل هذه المدة أمر لا يصدق.
أعتقد أنني انضممت إلى نادٍ قريب جدًا من ريال مدريد من حيث السمعة والتاريخ. كانت هذه هي الحالة المثالية بالنسبة لي. عندما أتيحت لي فرصة الانضمام إلى ميلان، عرفت أنها الفرصة المناسبة. استقبلني الناس بشكل رائع، داخل النادي وخارجه. تشعر في كل خطوة أن ميلان هو عملاق تاريخي".
لماذا لم يوقع بوليسيتش بعد على عقده الجديد مع ميلان؟
بوليسيتش هو لاعب آخر تحدث عن شعوره بتاريخ ميلان عند وصوله إلى سان سيرو. أكمل انتقاله خلال صيف 2023، عندما انقطعت علاقاته مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي.
استمتع اللاعب الدولي الأمريكي بفترة مثمرة في إيطاليا، حيث سجل أفضل أرقامه الشخصية. سجل 17 هدفًا الموسم الماضي وأصبح لاعبًا أساسيًا في صفوف الروسونيري. اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سجل مرة أخرى رقمًا مزدوجًا على صعيد الأهداف هذا الموسم.
بدأ ميلان مفاوضات مع بوليسيتش العام الماضي، لكنه لا يزال ينتظر التوصل إلى اتفاق. أوقف المهاجم الأمريكي المفاوضات بعد أن فشل في التأهل إلى البطولة الأوروبية لموسم 2025-26.
قال زميله براد فريدل لـ GOAL إن المهاجم المجتهد يبدو أنه يفكر في تغيير الأجواء. قال حارس مرمى المنتخب الأمريكي السابق: "أعتقد أن هذا يشير إلى أنه يترك خياراته مفتوحة. عندما كنت في الأندية، كنت دائمًا أرغب في توقيع عقود عندما كنت سعيدًا في الأندية. لا يمكنني إلا أن أستند إلى تجربتي الشخصية، كنت أحب أن يكون العقد لعدة سنوات - فأنت لا تعرف أبدًا ما قد يحدث من إصابات. إذا كنت سعيدًا حقًا في مكان ما، كنت أستمتع حقًا بوجود عقد لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.
"هناك سببان فقط لعدم التوقيع. الأول، أنك غير سعيد بالعقد. الثاني، أنك تبقي خياراتك مفتوحة. ربما يكون قد أعطى تعهدًا شفهيًا. أفترض أنه يبقي خياراته مفتوحة. إذا كنت سعيدًا في مكان ما وكنت سعيدًا بالأرقام، فإنك توقع العقد".
أخبار الانتقالات: بوليسيتش يرتبط بفرق كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز
ترددت شائعات عن عودة بوليسيتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أبدى كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام اهتمامهم به. مودريتش يعرف كل شيء عن الحياة في شمال لندن، حيث قضى أربع سنوات مع توتنهام قبل أن ينتقل إلى مدريد، وهو لاعب آخر عليه أن يقرر ما يخبئه له المستقبل القريب.
