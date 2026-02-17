(C)GettyImages
الكشف عن: مانشستر يونايتد يستعد لرفض عرض برشلونة لانتقال ماركوس راشفورد
راشفورد في موطنه بإسبانيا
يقال إن فريق هانسي فليك يغطي كامل راتب راشفورد البالغ 315 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا حتى الآن جدارته مع العملاق الكتالوني. سجل 10 أهداف وأضاف 13 تمريرة حاسمة في 34 مباراة هذا الموسم، وتشير جميع المؤشرات إلى أن برشلونة سوف يمارس حقه في التعاقد معه، حتى لو اضطر إلى دفع كامل المبلغ المطلوب.
الشياطين الحمر حريصون على خفض تكاليف الرواتب هذا الصيف
يُعتقد أن مانشستر يونايتد في حيرة من أمره بسبب التقارير التي تفيد بأنه مستعد للتفاوض بشأن رسوم رحيل راشفورد، لكن العملاق الإنجليزي حريص على التخلص من خريج الأكاديمية ومحو راتبه من دفاتره. سيوفر الشياطين الحمر أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً عندما يغادر كاسيميرو وجادون سانشو مع انتهاء عقديهما في يونيو، في حين أن مستقبل القائد برونو فرنانديز لا يزال مجهولاً. يظل هاري ماجواير في النادي، لكن من المتوقع أن يُعرض عليه راتب أقل من 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الذي يتقاضاه حاليًا، إذا وقع على تمديد عقده بدلاً من المغادرة كلاعب حر.
كرة القدم الأوروبية ضرورية للاستقرار المالي في أولد ترافورد
فقد مانشستر يونايتد فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية تمامًا الموسم الماضي، بعد أن احتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، مما أدى إلى خسارة فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا. مع توقع صدور النتائج المالية للنادي للربع الثاني من العام في الأسبوع المقبل، من المقرر أن يتم توثيق خطورة خسارة 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) من عائدات دوري أبطال أوروبا لتتمكن الجماهير من رؤيتها.
يبلغ إجمالي ديون النادي حوالي 1.29 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار)، حيث دفع الشياطين الحمر غرامات رعاية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب 10 ملايين جنيه إسترليني (14 مليون دولار) للمدرب السابق روبن أموريم. لا يُعتقد أن المدير المؤقت مايكل كاريك يتقاضى راتبًا ضخمًا، ولكن عقده يتضمن بندًا يتعلق بمكافأة في حالة عودة مانشستر يونايتد إلى قمة الدوري الأوروبي في نهاية الموسم.
ما هو مستقبل مانشستر يونايتد؟
في الوقت الحالي، يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع، متقدماً بفارق نقطة واحدة على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولن يعود الفريق إلى الملاعب حتى مساء الاثنين، عندما يواجه إيفرتون في ملعب هيل ديكنسون.
