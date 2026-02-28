الكشف عن سبب عدم ضم إرلينغ هالاند إلى تشكيلة مانشستر سيتي في رحلته الحاسمة إلى ليدز

إذا فاز مانشستر سيتي في ملعب إيلاند رود، فسوف يقترب بفارق نقطتين من أرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن لعب نفس عدد المباريات. يستقبل أرسنال منافسه اللندني تشيلسي في ملعب الإمارات يوم الأحد، بينما ستقام مباراة مانشستر سيتي المؤجلة ضد كريستال بالاس، التي أعيد ترتيبها بعد وصوله إلى نهائي كأس كاراباو، في وقت لاحق من الموسم.

اعترف جوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرحلة إلى ليدز ليست سهلة كما يبدو. وقال: "أنا لا أعتبر الأمر بسيطًا، فمن الصعب جدًا [الآن اللعب من الخلف]، قبل ذلك كانوا يسمحون لك دائمًا بوضع مدافعين اثنين في الوسط ضد مهاجم واحد، أو ثلاثة ضد اثنين. الآن هذا غير ممكن.

"سيكون الأمر نفسه في إيلاند رود، حيث سيكون هناك رقابة فردية. حدث ذلك عندما لعبنا في نيوكاسل. شاهدت بعض المقاطع لفريق نوتنغهام فورست مع المدرب الجديد [فيتور بيريرا]. يحدث ذلك دائمًا ضد ليفربول. هذه هي الحقيقة.

"معظم الفرق تلعب بهذه الطريقة. عليك أن تتكيف، وأن يكون لديك بديل عندما يحدث ذلك. البديل هو أن تلعب بشكل أسرع في الأمام، إذا فزت بالكرة فهذه فرصة. حصلنا على خمس أو ست فرص رائعة ضد نيوكاسل حيث أخطأنا التمريرة الأخيرة، عندما يمكننا الركض.

"عندما يكون الفريق شجاعًا في اللعب واحد ضد واحد، إذا تمكنت من القيام ببعض التمريرات للفوز بالكرة، يمكنك الركض. ومع ذلك، الأمر ليس سهلاً لأنك يمكنك القيام بتمريرة أكثر أمانًا لمسافة مترين بدلاً من تمريرة أكثر صعوبة لمسافة ثلاثين مترًا.

"نحاول دائمًا إيجاد طريقة لا تعتمد فقط على إرلينغ أو مهاجم في هذا المركز. يجب أن يكون لدينا المزيد من التنوع وعدم القدرة على التنبؤ في لعبنا لإسقاطهم ومن ثم القيام بنوع آخر من اللعب.

"الأمر كما يلي، ندافع بشكل عالٍ رجل لرجل ثم ندافع بشكل عميق جدًا في منطقة الجزاء. لا توجد "كتل وسطية" ولا يوجد الكثير من الإجراءات للقيام بذلك بالنسبة للعديد والعديد من الفرق. لكننا نعمل على ذلك".