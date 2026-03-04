Getty Images Sport
الكشف عن: رودريغو كان يلعب لريال مدريد والمنتخب البرازيلي مع إصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي منذ عام 2023
مغامرة طبية محسوبة
خلال هزيمة الاثنين المحبطة 1-0 في الدوري الإسباني ضد خيتافي، وقعت كارثة عندما انهار الجناح النجم في ألم شديد. وأكدت الفحوصات الطبية لاحقًا أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الجانبي في ركبته اليمنى. والأهم من ذلك أن الإصابة قد أضرت بالفعل بالمفصل. وفقًا لموقع The Athletic، تعرض رودريغو في الأصل لتمزق جزئي في نفس الرباط أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في عام 2023. في ذلك الوقت، قرر أطباء النادي عدم إجراء تدخل جراحي. ووصفوا له علاجًا طبيعيًا صارمًا وجلسات رياضية وقائية، معتقدين أن ذلك يمكن أن يقلل من خطر حدوث تمزق كامل. للأسف، انهار المفصل أخيرًا خلال أول ظهور له منذ أوائل فبراير، بعد عودته للتو من إصابة في وتر الركبة اليمنى.
الحسرة والمبرر الطبي
بعد التشخيص، نشر المهاجم المذهول على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة عاطفية إلى مشجعيه. وكتب على إنستغرام: "أحد أسوأ أيام حياتي، كم كنت أخشى هذه الإصابة دائماً". وأعرب عن أسفه لحظه السيئ، مضيفاً: "ربما كانت الحياة قاسية عليّ قليلاً مؤخراً. لا أعرف إن كنت أستحق هذا، لكن ما الذي يمكنني أن أشكو منه؟ كم من الأشياء الرائعة التي عشتها بالفعل، والتي لم أستحقها أيضًا". على الرغم من النتيجة الكارثية، دافع ممثلوه بقوة عن الاستراتيجية الطبية الأولية. وأصر المتحدث الرسمي فرناندو توريس على أن كل شكوى جسدية تلقت "الحلول الأنسب". كما شددت مصادر مجهولة لصحيفة The Athletic على أن تجنب الجراحة في حالة التمزق الجزئي هو ممارسة معتادة، وليس إهمالًا متهورًا.
أزمة الإصابات المتزايدة في مدريد
خسارة لاعب آخر مهم تلقي بظلالها على ملعب سانتياغو برنابيو، وتسلط الضوء على اتجاه مقلق للإصابات الخطيرة في الركبة. واللافت أن البرازيلي أصبح خامس لاعب في ريال مدريد يعاني من مشكلة في الرباط الصليبي الأمامي منذ صيف 2023. وقد أودت هذه اللعنة المدمرة بحياة الحارس تيبو كورتوا والمدافع ديفيد ألابا والظهير الأيمن داني كارفاخال. كما عانى مواطن رودريغو، إيدر ميليتاو، من الإصابة نفسها مرتين في المواسم الأخيرة، الأولى في أغسطس 2023 والثانية في نوفمبر 2024.
الطريق الطويل نحو التعافي
الأولوية الفورية هي تسهيل إجراء الجراحة بنجاح، لكن الجدول الزمني لإعادة التأهيل بعد ذلك يبدو قاتماً. من المتوقع أن يغيب الجناح عن الملاعب لمدة تصل إلى اثني عشر شهراً، وهو توقف قاسٍ يحطم تماماً أحلامه في تمثيل البرازيل في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويشكل استبدال إنتاجه الإبداعي صداعاً تكتيكياً هائلاً للمنتخب الوطني. في غضون ذلك، يجب على ريال مدريد التكيف فوراً مع الحياة بدون مهاجمه الديناميكي. بعد هزيمتهم أمام خيتافي، يجب على رجال أربيلوا إعادة تنظيم صفوفهم بسرعة لمواصلة مشوارهم في الدوري الإسباني ودور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.
