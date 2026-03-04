الكشف عن: رودريغو كان يلعب لريال مدريد والمنتخب البرازيلي مع إصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي منذ عام 2023

خلال هزيمة الاثنين المحبطة 1-0 في الدوري الإسباني ضد خيتافي، وقعت كارثة عندما انهار الجناح النجم في ألم شديد. وأكدت الفحوصات الطبية لاحقًا أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الجانبي في ركبته اليمنى. والأهم من ذلك أن الإصابة قد أضرت بالفعل بالمفصل. وفقًا لموقع The Athletic، تعرض رودريغو في الأصل لتمزق جزئي في نفس الرباط أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في عام 2023. في ذلك الوقت، قرر أطباء النادي عدم إجراء تدخل جراحي. ووصفوا له علاجًا طبيعيًا صارمًا وجلسات رياضية وقائية، معتقدين أن ذلك يمكن أن يقلل من خطر حدوث تمزق كامل. للأسف، انهار المفصل أخيرًا خلال أول ظهور له منذ أوائل فبراير، بعد عودته للتو من إصابة في وتر الركبة اليمنى.