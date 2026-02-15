Getty
الكشف عن خطة الأرجنتين لإيقاف لامين يامال في نهائي لا فيناليسما قبل المواجهة مع فريق ليونيل ميسي
خطة سكالوني لاحتواء يامال
الأرجنتين هي حاملة اللقب بعد فوزها على إيطاليا في ويمبلي عام 2022 بثلاثة أهداف سجلها لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا. نسخة 2026، التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي، ستقام الآن في مارس في قطر.
تحولت الأنظار سريعًا إلى كيفية احتواء الأرجنتين للاعب لامين يامال، الجناح الشاب الذي يعتبر بالفعل أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية. فاز يامال بجائزة كوبا 2025 في حفل الكرة الذهبية في أكتوبر، وحل ثانيًا بعد أوسمان ديمبيلي في الجائزة الرئيسية بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا على إنتر ميلان في مايو الماضي.
ومع ذلك، فإن مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني لديه بالفعل خطة لاحتواء الجناح الإسباني الموهوب وفقًا لم وقع DobleAmarilla. تشير المنشور إلى أن سكالوني سيشرك لاعب وسط مجتهدًا ليتراجع باستمرار ويوفر تغطية لظهير الأرجنتين الأيسر.
من الناحية النظرية، سيؤدي ذلك إلى خلق وضع "2-1"، مما سيحد من تأثير يامال من الجانب الأيمن. يتعرض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بشكل روتيني لمراقبة لاعبي الدوري الإسباني، لكن ذلك لم يمنع يامال من تسجيل 10 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة، في الوقت الذي يسعى فيه حامل اللقب إلى التفوق على ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني هذا الموسم.
برشلونة يتطلع إلى التعافي من خسارته أمام أتلتيكو
يأمل يامال في إضافة المزيد إلى رصيده عندما يزور برشلونة جيرونا مساء الاثنين. فقد خسر البلوغرانا صدارة الدوري الإسباني بعد أن فاز ريال مدريد على ريال سوسيداد 4-1 مساء السبت.
فوز برشلونة سيعيد فريق هانسي فليك إلى الصدارة، وسيبحث المدرب الألماني عن رد فوري من لاعبيه بعد أن مزق أتلتيكو مدريد برشلونة في كأس الملك في منتصف الأسبوع.
كان أتلتي متقدمًا بأربعة أهداف في الشوط الأول، حيث مزق فريق كولتشونيروس المتفوق برشقة من الأهداف شباك برشلونة. سجل إريك جارسيا هدفًا في مرماه في وقت مبكر قبل أن يضيف أنطوان جريزمان وأديمولا لوكمان وجوليان ألفاريز أربعة أهداف أخرى لفريق مدريد العملاق قبل نهاية الشوط الأول.
طرد المدافع جارسيا في وقت متأخر من المباراة، تاركًا برشلونة في مهمة شبه مستحيلة في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ملعب كامب نو.
فليك يعترف بأن أتلتيك مدريد لقن برشلونة درساً
قبل مباراة يوم الاثنين، قال فليك للصحفيين: "الـ 45 دقيقة الأولى لم تكن جيدة. لم نكن في حالة تنافسية في هذه المباراة، في كل مواجهة، واحد ضد واحد، كانوا أفضل بكثير، (أكثر) ديناميكية - وهذا ما أريده من الفريق".
دعم مدرب برشلونة لاعبيه للعودة من أجل المنافسة على الألقاب، لكنه شدد على أهمية الأداء الجماعي للفريق في المستقبل.
وأضاف فليك: "عندما نلعب كفريق، الجميع بنسبة 100٪، لدينا جودة عالية". "الهزائم تحدث، لكن المهم هو كيف تتفاعل معها. هذه هي رد الفعل الذي أريد أن أراه غدًا".
جاءت هذه التعليقات بعد أن اعترف فليك بأن فريقه برشلونة تلقى درسًا من أتلتيكو. "لم نلعب جيدًا في الشوط الأول كفريق"، بدأ فليك بعد الهزيمة الثقيلة. "كانت المسافة بيننا كبيرة جدًا. لم نضغط كما أردنا. في أول 45 دقيقة أو أكثر، تلقينا درسًا. أحيانًا يكون ذلك جيدًا في اللحظة المناسبة. ربما كانت اليوم هي اللحظة المناسبة.
"ما زلت فخوراً بفريقي، ربما ليس اليوم في أول 45 دقيقة، ولكن على مدار الموسم بأكمله. عندما ترى عدد الإصابات التي تعرضنا لها طوال الموسم، وكيف تكيفنا... اليوم كانت خسارة ثقيلة، لكنني فخور بفريقي. سنعود. نحتاج أن نبدأ من البداية [في المباريات].
"عندما تنظر إلى لاعبي أتلتيكو، ترى أن لديهم إرادة أكبر، وطموحًا أكبر. وهذا ما أريده من الدقيقة الأولى. لم نظهر ذلك في الشوط الأول. لدينا مباراة الإياب. سنقاتل من أجل ذلك. إذا تمكنا من الفوز في كل شوط بنتيجة 2-0، فهذا هو هدفنا. نحتاج إلى جماهيرنا في كامب نو وسنرى ما سيحدث".
ماذا ينتظر برشلونة بعد ذلك؟
بعد رحلة يوم الاثنين إلى جيرونا، سيخوض برشلونة مباراتين متتاليتين على أرضه في الدوري الإسباني ضد ليفانتي وفياريال، في سعيه للدفاع بنجاح عن لقب الدوري الإسباني.
