الكشف عن بند خاص في عقد جوزيه مورينيو قد يتيح له العودة إلى ريال مدريد مجانًا هذا الصيف على الرغم من عقده مع بنفيكا لمدة عامين
استراتيجية الخروج السرية في لشبونة
انضم مورينيو إلى بنفيكا بعقد لمدة عامين في وقت سابق من هذا الموسم، لكن صحيفة ASذكرت أن عقده يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل إلى أي فريق دون دفع رسوم إنهاء العقد، وهو عامل يجعل الانتقال المحتمل إلى مدريد أكثر سهولة بالنسبة لبيريز. ومع ذلك، لا يمكن تفعيل هذا الشرط إلا خلال فترة 10 أيام بعد آخر مباراة لبنفيكا في الموسم. على الرغم من أن مجلس إدارة ريال مدريد لم يتحرك رسميًا بعد لضم المدرب البرتغالي، فإن وجود هذه الفرصة يجعله تهديدًا يلوح في الأفق للنظام الحالي. يمنح هذا الشرط مورينيو نفوذًا كبيرًا للعودة إلى مستوى النخبة في الإدارة الأوروبية إذا وصلت أخيرًا مكالمة هاتفية من العملاق الإسباني.
يستمتع مورينيو حاليًا بعودته إلى وطنه، ويستمتع بفرصة التقرب من عائلته بعد سنوات من العيش في الخارج. تشير التقارير إلى أنه يشعر بالراحة في لشبونة ولم يطالب علنًا بالرحيل، لكن جاذبية البرنابيو لا تزال قائمة. في حين أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يشعر بالقلق من شخصيته "الشاملة" بالنسبة لوظيفة المنتخب الوطني بعد كأس العالم، لا يزال مورينيو يكنّ عاطفة عميقة لمدريد. قد تغير مكالمة من بيريز كل شيء، على الرغم من أن الاثنين فقدا الاتصال المنتظم مؤخرًا بسبب تغيير أرقام الهواتف ومساراتهما المهنية.
درس تكتيكي رائع ضد تلميذه السابق
كانت المباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد بمثابة تذكير مؤلم لمشجعي ريال مدريد بعبقرية مورينيو التكتيكية. بعد أن وصف أربيلوا سابقًا بـ "فتاه"، لم يظهر مورينيو أي رحمة على مقاعد البدلاء، حيث قاد فريقه إلى فوز مذهل بنتيجة 4-2 توج بهدف أناتولي تروبين في الدقيقة الأخيرة. الاحتفالات الصاخبة التي تلت ذلك، والتي اعتذر عنها مورينيو لاحقًا، سلطت الضوء على الحماس الذي لا يزال يشتعل داخل المدرب المخضرم.
وألمح مورينيو نفسه مؤخراً إلى احتمال عودته إلى البرنابيو، وكشف عن مدى قربه من زيارته قبل توليه منصب المدرب في بنفيكا. وقال بعد مباراة الذهاب في 28 يناير: "كنت على وشك الذهاب إلى البرنابيو للمرة الأولى منذ رحيلي. كان صديقي أوسكار ريبوت قد أعد كل شيء، ولكن في اليوم السابق اتصل بي بنفيكا واضطررت إلى الحضور والتوقيع".
عامل فلورنتينو بيريز
لا تزال العلاقة بين بيريز ومورينيو جزءًا أساسيًا من اللغز. على الرغم من أنهما لم يتحدثا كثيرًا في السنوات الأخيرة، إلا أن مباراة التصفيات القادمة في دوري أبطال أوروبا تمثل فرصة مثالية للقاء وجهاً لوجه.
من المتوقع أن يقرر بيريز ما إذا كان سيتوجه إلى لشبونة لحضور مباراة الذهاب هذا الأسبوع، على أن تقام مباراة الإياب في العاصمة الإسبانية بعد ثمانية أيام.
ما يخبئه المستقبل للمدرب المميز
في الوقت الحالي، لا يزال مورينيو ملتزمًا بمشروعه في بنفيكا، مع خطط لمواصلة تشكيل الفريق وفقًا لأسلوبه في اللعب للموسم المقبل.
ومع ذلك، فإن جاذبية ريال مدريد لا مثيل لها في عالم كرة القدم. مع تفعيل بند "الحرية" هذا الصيف، لم تعد هناك عوائق مالية تمنع الانتقالات في منتصف العقد. مع اقتراب نهاية الموسم، قد تكون فترة العشرة أيام مغرية للغاية بحيث لا يستطيع بيريز وريال مدريد مقاومتها. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان مورينيو سيعود لاستعادة عرشه، لكن الباب مفتوح رسميًا على مصراعيه.
