الكشف عن المعاملة القاسية التي تعرض لها نجم مرسيليا السابق من قبل روبرتو دي زيربي بعد رحيل الإيطالي المثير للجدل
توتر في غرفة الملابس في مرسيليا
لم تكن فترة دي زيربي في مرسيليا هادئة، وهناك لحظة معينة تتعلق بموريللو أصبحت رمزًا لتدهور العلاقات خلف الكواليس.
خلال جلسة تحليل الفيديو بعد المباراة، انتقد المدرب الإيطالي اللاعب الدولي البنمي أمام الفريق وانتقد أداءه وعقليته بشكل مباشر. وفقًا لروايات من داخل غرفة الملابس، أبلغ دي زيربي المدافع بصراحة أنه ليس جزءًا من خططه المستقبلية.
وبحسب ما ورد، صُدم موريللو بهذا التبادل الذي حدث أمام زملائه في الفريق بدلاً من أن يكون على انفراد. أحدث الحادث ضجة فورية داخل الفريق وسرعان ما أصبح موضوع نقاش بين اللاعبين الذين كانوا يعانون بالفعل من صعوبة التكيف مع أسلوب المدرب الصارم للغاية.
لطالما كان أسلوب دي زيربي في التدريب مكثفًا، لكنه أصبح أكثر صدامية في مرسيليا مع تقلب النتائج. وُصفت التدريبات بأنها قاسية والاجتماعات عبر الفيديو بأنها شديدة الدقة، حيث كان يتم توبيخ اللاعبين بشكل متكرر على أخطاء في التمركز أو قصور في التركيز.
بالنسبة لموريللو، كان الطابع العلني للنقد هو المشكلة الرئيسية. كان المدافع جزءًا منتظمًا من التناوب واعتقد أنه كان ينفذ تعليمات مدربه التكتيكية، مما جعل الإعلان عن مستقبله أكثر إزعاجًا. منذ ذلك الحين، بدأت العلاقات بين المدرب والفريق تتصدع بشكل واضح.
مواجهة موريللو مؤشر على ما سيحدث في المستقبل
كشفت حالة موريللو عن مشكلة أوسع نطاقًا في النادي. كان دي زيربي يشعر بالإحباط مما اعتبره نقصًا في الانضباط التكتيكي والقدرة التنافسية في المجموعة.
أكد المدرب مرارًا وتكرارًا أن فرقه تتطلب تركيزًا مطلقًا في بناء اللعب والتواجد الدفاعي. أي انحراف عن الهيكل، خاصة من المدافعين، يقوض النظام بأكمله. موريلو، المدافع العدواني والرياضي، كان يفضل أحيانًا المواجهات الفردية على التواجد الدفاعي، وهو ما اعتبره دي زيربي أمرًا غير مقبول.
بدأ اللاعبون يشعرون أن المطالب تتجاوز حدود الصرامة لتصبح شخصية. زادت النتائج المتفاوتة لمارسيليا من الضغط، ووفقًا للتقارير، شعر العديد من أعضاء الفريق أن الثقة تتآكل بدلاً من أن تتعزز.
دي زيربي يضاعف جهوده في نهجه
بدلاً من تخفيف موقفه، أكد دي زيربي أن معاييره يجب أن تظل صارمة. لطالما دافع مدرب برايتون السابق عن أساليبه باعتبارها ضرورية لكرة القدم النخبوية.
وقد سبق له أن شرح فلسفته قائلاً: "أريد لاعبين متعطشين. الموهبة وحدها لا تكفي. إذا فقدت تركيزك لثانية واحدة، تنهار البنية بأكملها".
في المناقشات الداخلية، قيل إنه كرر أن السمعة أو المكانة لن تحمي أي شخص من النقد.
ومع ذلك، كانت ردود فعل الفريق متباينة. فقد قدر بعض اللاعبين الوضوح، بينما شعر آخرون بأنهم مكشوفون ومحبطون. وأدت الانتقادات العلنية المتكررة إلى خلق جو غير مريح، خاصة خلال سلسلة الهزائم الثقيلة التي زادت من انتقادات المشجعين ووسائل الإعلام.
الحياة بعيدًا عن مرسيليا
رحيل دي زيربي جاء بعد فترة وجيزة من تصاعد التوترات الداخلية إلى درجة أصبح من المستحيل تجاهلها. تراجعت النتائج ووُصفت الأجواء داخل النادي بأنها متصدعة، وغالبًا ما يُشار إلى حادثة موريللو باعتبارها اللحظة التي انقلبت فيها العلاقات حقًا.
حافظ المدافع نفسه على احترافه واستمر في التدريب، لكن الحادثة تركت انطباعًا دائمًا لدى زملائه في الفريق. أصبحت الحادثة رمزًا للفجوة بين توقعات المدرب وتجربة اللاعبين تحت قيادته.
في النهاية، اختار مرسيليا التغيير، مما أدى إلى نهاية مفاجئة لفترة عمل بدأت بشكل إيجابي للغاية. لا تزال سمعة دي زيربي التكتيكية سليمة، لكن فترة عمله في جنوب فرنسا تُذكر الآن بقدر ما تُذكر المواجهات بقدر ما تُذكر الابتكارات التدريبية.
في غضون ذلك، واصل موريللو مسيرته بعيدًا عن الأضواء في بيشكتاش.
