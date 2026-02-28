الكشف عن التكلفة التي سيتحملها مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي لإغراء لاعبين مستهدفين للانتقال مثل أنتوني جوردون وساندرو تونالي وتينو ليفرامينتو بالرحيل عن نيوكاسل

يُعتقد أن عددًا من الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز تتنافس على لاعبي سانت جيمس بارك في محاولة لتفكيك فريق ماغبايز هذا الصيف. أدى انتقال ألكسندر إيساك إلى ليفربول في آخر يوم من فترة الانتقالات في سبتمبر، وهو انتقال حطم الرقم القياسي البريطاني، إلى زعزعة استقرار النادي، حيث يعتقد المنافسون أن بإمكانهم جذب نجوم نيوكاسل بعيدًا عن تاين.

ارتبط اسم أنتوني جوردون بشدة بالرحيل عن النادي، مع تردد أنباء عن عودته إلى ميرسيسايد. يراقب ليفربول اللاعب الدولي الإنجليزي في محاولة لتصحيح مشاكل الجناح الأيسر، التي نشأت عن رحيل لويس دياز إلى بايرن ميونيخ.

كما أبدى أرسنال ومانشستر يونايتد اهتمامهما بجوردون، في حين كان الغانرز قد فكروا في التعاقد مع لاعب الوسط ساندرو تونالي في آخر يوم من فترة الانتقالات في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصابة ميكيل ميرينو. بقي الإيطالي في النادي، لكن من المتوقع أن يغادر إلى نادٍ جديد في نهاية الموسم.

جوردون وتونالي ليسا النجمين الوحيدين في نيوكاسل اللذين يرغب في التعاقد معهما أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، حيث يراقب مانشستر سيتي تينو ليفرامينتو في سعيه لتعزيز خط الدفاع الأيمن. برونو جيمارايس هو لاعب آخر يراقب سيتي، لكن إقناع قائد نيوكاسل بالرحيل عن النادي سيكون أسهل في القول منه في الفعل.

كما تم ربط مالك ثياو ونيك وولتمادي وجو ويلوك ولويس مايلي بالرحيل في الصيف.