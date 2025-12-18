Morocco Arab Cup 2025 GFX GOAL ONLY 2GOAL AR
بلال محمد

الكرة ظلمت الأردن، درس لنجم السعودية وسيناريو برشلونة-إنتر يتكرر .. ردود فعل تتويج المغرب بطلًا لكأس العرب 2025

أبرز ردود أفعال نهائي كأس العرب 2025 بعد تحقيق المنتخب المغربي للبطولة...

نجح المنتخب المغربي، في تحقيق بطولة كأس العرب 2025، التي استضافتها قطر، بعد فوزه على نظيره الأردني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقدم المنتخب المغربي، نسخة قوية من البطولة نجح فيها في التغلب على العديد من المنتخبات القوية مثل السعودية والإمارات، على الجانب الآخر، المنتخب الأردني ظهر بشكل مميز، في البطولة منذ دور المجموعات.

وفي المباراة النهائية التي حسمها أسود الأطلس لصالحهم، كنا على موعد مع الإثارة والمتعة منذ الدقائق الأولى، وحتى صافرة نهاية الوقت الإضافي للمواجهة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أبرز ردود أفعال الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول نهائي كأس العرب 2025 والذي جمع المنتخب المغربي، مع نظيره الأردني.

  • يواجه وطنه مرتديًا راية وطن آخر

    • إعلان

  • المغرب يحجم المنتخبات العربية

  • مطالبات بدوري أبطال العرب

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • الأردن أم برشلونة

  • فيلم أكشن

  • مباراة من روائح المونديال

  • أهداف بنكهة دوري روشن

  • درس لمهاجم السعودية

  • يشيد به خصومه قبل جماهيره

  • أمنيات مصرية

  • سيناريو برشلونة وإنتر يتكرر

  • حسرة أردنية

كأس أمم إفريقيا
المغرب crest
المغرب
المغرب
جزر القمر crest
جزر القمر
جزر القمر
0