الكرة الذهبية السوبر 2029.. أصل الجائزة وفرص ميسي ورونالدو في الحصول عليها!

تُعدّ جائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or) أرفع تكريم فردي في عالم كرة القدم على الإطلاق، فقد ابتكرتها مجلة "فرانس فوتبول" ويتم منحها سنويًا منذ عام 1956، لتُصبح مع مرور العقود أهم الجوائز التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

ويتضمن الحفل السنوي للجائزة عدة فئات بارزة، أهمها: الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (رجال وسيدات)، وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، وجائزة "جيرد مولر" لأفضل هدّاف، بالإضافة إلى جائزة "ليف يَاشين" لأفضل حارس مرمى، فضلًا عن جائزة أفضل نادٍ وجائزة "سقراط" للأعمال الإنسانية.

وقد فاز بهذه الجائزة أعظم أساطير اللعبة، أبرزهم ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي بثماني كرات ذهبية، وكريستيانو رونالدو الذي حصدها خمس مرات، إلى جانب أسماء خالدة مثل زين الدين زيدان، ورونالدو الظاهرة، وفرانز بيكنباور، وجورج بيست وغيرهم.

ومع ذلك، توجد جائزة أكثر ندرة وأرفع شأنًا من حتى الكرة الذهبية نفسها… إنها "الكرة الذهبية السوبر Super Ballon d'Or".. فما قصتها؟ ومن فاز بها؟ وأين توجد الآن؟ وهل ستُمنح مجددًا؟!.