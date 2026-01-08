بدأت مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا مبكرًا وقبل انطلاق صافرة الحكم مساء غدٍ الجمعة، حيث أطلق كريستيان كوفان، مهاجم الأسود، ووليد الركراكي، المدير الفني للمستضيف، تصريحات جدلية ونارية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. فماذا قيل؟
مهاجم الكاميرون : جمهور دورتموند أكبر من المغرب .. والركراكي: سنلعب كأس العالم خلال 4 شهور وعليهم الانتظار لسنوات!
ربع نهائي ناري في كأس أمم إفريقيا
تنطلق يوم غدٍ الجمعة، وتستمر على مدار يومين، مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي لا تُوصف إلا بالنارية! إذ ستجمع مجموعة من أقوى وأفضل منتخبات القارة السمراء حاليًا وعلى مدار التاريخ.
منتخب مالي سيقص شريط افتتاح مباريات دور الـ8 بمواجهة السنغال يوم غدٍ الجمعة، ومن ثم ستكون المباراة الكبيرة بين المغرب، مستضيفة البطولة، والكاميرون على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.
ويوم السبت يلعب المنتخبان الجزائري والنيجيري مباراة منتظرة، فيما سيكون الختام بمواجهة من العيار الثقيل بين مصر وكوت ديفوار.
مهاجم الكاميرون يستفز جمهور المغرب
المهاجم الكاميروني، كريستيان كوفان، لم يُفوت فرصة استفزاز الجمهور المغربي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة القادمة، حيث أكد عدم خوفه من أجواء المباراة وصخب الجمهور المغربي، مشيرًا إلى أنه سبق وواجه جمهورًا أكبر وأقوى مثل بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.
وقال مهاجم باير ليفركوزن حول الضغط المتوقع عليه وزملائه من الجمهور الذي سيزيد عن الـ60 ألف مشجع "أنا ألعب في ألمانيا، هناك نادٍ هو دورتموند جمهوره أكبر من المغرب! لا نشعر بأي ضغط من هذا الجانب. نحن هادئون ونعمل بجد وسنطبق ما تدربنا عليه طوال الأسبوع وسنرى بعدها ما سيحدث".
رد الركراكي!
اعترف وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي بصعوبة المباراة وقوة المنافس، مشيرًا إلى أن النتائج الماضية في تاريخ المنتخبين لن تصنع الفارق.
وأوضح المدرب أن التركيز والحضور الذهني سيلعب الدور الأكبر في تحديد المتأهل بين المنتخبين، مضيفًا "الحالة الذهنية للاعبين لها أهمية كبيرة، المنتخب الذي سيرتكب أقل عدد من الأخطاء سيمتلك الأفضلية للفوز والتأهل. لا يهم من سيلعب بقدر الحالة الذهنية على أرض الملعب".
وأبدى الركراكي رغبته في حسم الفوز خلال الوقت الأصلي بدلًا من الانتظار لركلات الترجيح، لكن مشددًا في نفس الوقت على استعدادهم لجميع السيناريوهات، حيث قال "نحن مستعدون لأي سيناريو قد يحدث في المباراة، لكني لا أتمنى الوصول إلى ركلات الترجيح. نريد حسم المباراة في الوقت الأصلي، ولكن لو اضطررنا لخوض ركلات الترجيح فنحن جاهزون لهذا الخيار، وتتذكرون مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2022".
وأخيرًا أوضح المدرب الحائز مع المغرب على المركز الرابع في المونديال الأخير أنهم لا يُعانون وحدهم من الضغط كون اللقاء على ملعبهم ووسط جمهورهم، بل الكاميرون كذلك لأن تلك الفرصة الأخيرة للمنتخب للفوز بلقب كبير قبل اضطراره للانتظار لسنوات قبل خوض بطولة كبيرة جديدة.
حيث قال "هم في أفضل حالاتهم اليوم. هذه البطولة بالنسبة لهم مهمة جدًا لأنهم لديهم كل شيء ليخسروه. فلو لم يتمكنوا من التقدم أكثر، سيتوجب عليهم الانتظار سنتين أو ثلاث سنوات، وربما أكثر، قبل أن يحصلوا على فرصة للمشاركة في مسابقة كبيرة مرة أخرى. أما نحن، فلدينا أيضًا ما نخسره لأننا نلعب على أرضنا، لكن بعد أربعة أشهر فقط، لدينا كأس العالم، ما يمنحنا فرصة لمنافسة أخرى لاحقًا. لذلك، نرى أن الكاميرونيين متحفزون للغاية. يبدو أنهم سيقدمون أقصى ما لديهم في هذه المباراة، وبالتالي سيكون تحفيزهم أكبر من المعتاد".
تطورات الحالة الصحية للاعبين
وخلال المؤتمر الصحفي، كشف الركراكي عن الحالة الصحية لعدد من لاعبي المغرب، مؤكدًا غياب سفيان أمرابط ورومان سايس عن مواجهة الكاميرون.
وأضاف "حمزة إيجمان عاد للمنتخب، لقد تعافى من إصابته وكان جاهزًا للعب أمام تنزانيا لكننا لم نتمكن من ذلك. سفيان أمرابط مازال يُعاني من الإصابة ونأمل أن نستعيده، لكنه خارج المباراة القادمة والتالية. رومان مازال يُحاول التعافي".
يُشار إلى أن عز الدين أوناحي، نجم وسط المغرب، تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال التدريبات استعدادًا لمواجهة تنزانيا في دور الـ16، وقد أعلن المدرب انتهاء مشواره في البطولة.