مهاجم الكاميرون : جمهور دورتموند أكبر من المغرب .. والركراكي: سنلعب كأس العالم خلال 4 شهور وعليهم الانتظار لسنوات!

اعترف وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي بصعوبة المباراة وقوة المنافس، مشيرًا إلى أن النتائج الماضية في تاريخ المنتخبين لن تصنع الفارق.

وأوضح المدرب أن التركيز والحضور الذهني سيلعب الدور الأكبر في تحديد المتأهل بين المنتخبين، مضيفًا "الحالة الذهنية للاعبين لها أهمية كبيرة، المنتخب الذي سيرتكب أقل عدد من الأخطاء سيمتلك الأفضلية للفوز والتأهل. لا يهم من سيلعب بقدر الحالة الذهنية على أرض الملعب".

وأبدى الركراكي رغبته في حسم الفوز خلال الوقت الأصلي بدلًا من الانتظار لركلات الترجيح، لكن مشددًا في نفس الوقت على استعدادهم لجميع السيناريوهات، حيث قال "نحن مستعدون لأي سيناريو قد يحدث في المباراة، لكني لا أتمنى الوصول إلى ركلات الترجيح. نريد حسم المباراة في الوقت الأصلي، ولكن لو اضطررنا لخوض ركلات الترجيح فنحن جاهزون لهذا الخيار، وتتذكرون مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2022".

وأخيرًا أوضح المدرب الحائز مع المغرب على المركز الرابع في المونديال الأخير أنهم لا يُعانون وحدهم من الضغط كون اللقاء على ملعبهم ووسط جمهورهم، بل الكاميرون كذلك لأن تلك الفرصة الأخيرة للمنتخب للفوز بلقب كبير قبل اضطراره للانتظار لسنوات قبل خوض بطولة كبيرة جديدة.

حيث قال "هم في أفضل حالاتهم اليوم. هذه البطولة بالنسبة لهم مهمة جدًا لأنهم لديهم كل شيء ليخسروه. فلو لم يتمكنوا من التقدم أكثر، سيتوجب عليهم الانتظار سنتين أو ثلاث سنوات، وربما أكثر، قبل أن يحصلوا على فرصة للمشاركة في مسابقة كبيرة مرة أخرى. أما نحن، فلدينا أيضًا ما نخسره لأننا نلعب على أرضنا، لكن بعد أربعة أشهر فقط، لدينا كأس العالم، ما يمنحنا فرصة لمنافسة أخرى لاحقًا. لذلك، نرى أن الكاميرونيين متحفزون للغاية. يبدو أنهم سيقدمون أقصى ما لديهم في هذه المباراة، وبالتالي سيكون تحفيزهم أكبر من المعتاد".