علي سمير

صفقة ليفربول الضائعة وكاريراس ونجم برشلونة .. ارتفاعات ضخمة في القيمة السوقية لهؤلاء خلال 3 أشهر فقط!

قائمة مليئة بالعديد من النجوم المميزين بحضور ريال مدريد وبرشلونة

الحديث عن الأموال وسوق الانتقالات، تعتبر من أشهر الموضوعات التي تهم أي مشجع لكرة القدم سواء في أوروبا أو خارجها، لأنها تأتي كمعيار للحكم في أغلب المواقف.

عندما يتعاقد ناديك مع لاعب وترتفع قيمته السوقية خلال نفس الموسم، فهذا يعني أنه كان صفقة ناجحة، ولدينا أكثر من حالة في القائمة التي سنعرضها لكم الآن، أبرزها في العملاق الإسباني ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، وقبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية خلال بضعة أشهر قليلة، تكون هذه القيمة من أهم المعايير لتحديد أسعار اللاعبين وقياس تطورهم.

ولذلك، نستعرض أكثر 10 لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى فبراير 2026 وفقًا لموقع "Football Benchmark" المعروف..

  • Rayan Bournemouth 2025-26Getty Images

    ريان - بورنموث

    اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 سنة، انضم حديثًا لصفوف بورنموث في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فاسكو دي جاما مقابل 28.50 مليون يورو.

    المهاجم المميز بدأت تظهر بعض اللمحات عن قيمته والإضافة التي يمكن له تقديمها في الدوري الإنجليزي، بتسجيل هدفين ولعب تمريرة حاسمة في 3 مباريات فقط مع بورنموث حتى الآن.

    قيمته السوقية الآن : 37.1 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 14.7 مليون يورو

  • bayern-luis-diaz(C)Getty Images

    لويس دياز - بايرن ميونخ

    حالة لويس دياز تختلف عن أغلب المتواجدين في القائمة نظرًا لسنه، حيث يبلغ من العمر 29 عامًا، ورحل مؤخرًا عن ليفربول منتقلًا إلى بايرن ميونخ.

    في الوضع الطبيعي، تنخض قيمة اللاعبين كلما اقتربوا من بلوغ 30 سنة، ولكن دياز نجح في تسجيل 19 هدفًا وصنع 15 مع بايرن في 32 مباراة هذا الموسم، لترتفع قيمته السوقية بشكل ملحوظ.

    قيمته السوقية الآن : 81.8 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 15.5 مليون يورو

  • Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    نيكو باز - كومو

    صاحب الـ21 سنة يعتبر من العناصر الغنية عن التعريف، بفضل طفرته المبهرة مع كومو في الدوري الإيطالي، بتسجيل 10 أهداف وصناعة 6 في 28 مباراة مع فريق المدرب سيسك فابريجاس.

    المفيد هنا لريال مدريد، أن النادي الإسباني يمكنه الاستفادة بشرط وضعه في بيع النجم الأرجنتيني قبل رحيله، وذلك بدفع مبلغ 9 ملايين يورو فقط لإعادة ضمه للفريق.

    قيمته السوقية الآن : 73.9 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 16.2 مليون يورو

  • 1. FC Köln v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    سعيد الملا - كولن

    الجناح الشاب البالغ من العمر 19 سنة، يعيش مرحلة مميزة من مسيرته مع نادي كولن الألماني جعلته أحد أكثر اللاعبين ارتفاعًا في القيمة السوقية بقارة أوروبا، بتسجيله 7 أهداف وصناعة 3 في 24 مباراة حتى الآن.

    سعيد يحمل الجنسية الألمانية من والدته، ولكن والده من لبنان، ويعتبر من أبرز الأهداف المحتملة في الصيف القادم لأندية بايرن ميونيخ وبرايتون وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

    قيمته السوقية الآن : 34 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 19.4 مليون يورو

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    ريان شرقي - مانشستر سيتي

    أحد أهم وأنجح الصفقات في أوروبا هذا الموسم، حيث انضم لسيتي قادمًا من ليون مقابل 36.50 مليون يورو فقط، ليصبح من الأعمدة الرئيسية لفريق المدرب بيب جوارديولا.

    شرقي سجل 9 أهداف وصنع مثلهم في 33 مباراة بكل البطولات، وبعيدًا عن الأرقام، تأثيره يبدو واضحًا في الملعب بفضل مهارته وصناعته للفارق في الأوقات الصعبة، مثل هدفه الحاسم في شباك نوتنجهام فورست بالجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، والذي جعل فريقه ينتصر بصعوبة بنتيجة 2/1.

    قيمته السوقية الآن : 78.6 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 19.4 مليون يورو

  • فيرمين لوبيز - برشلونة

    صاحب الـ21 سنة كان على وشك الانتقال لصفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه استمر مع الفريق وفقًا لرؤية المدرب هانز فليك.

    الأمر جاء بنتيجة إيجابية بالنسبة للاعب والفريق الكتالوني، حيث ارتفعت قيمة فيرمين بتسجيله 10 أهداف وصناعة 12 في 31 مباراة مع برشلونة بكل البطولات حتى الآن.

    قيمته السوقية الآن : 75.6 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 20.6 مليون يورو

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    ألفارو كاريراس - ريال مدريد

    رغم الموسم المتخبط لريال مدريد، برحيل تشابي ألونسو وقدوم ألفارو أربيلوا بدلًا منه، إلا أن كاريراس يعتبر من النقاط المضيئة وأحد أكثر اللاعبين ثباتًا في المستوى بالميرينجي منذ قدومه من بنفيكا الصيف الماضي.

    قيمته السوقية الآن : 67.1 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 21.8 مليون يورو

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    بيو إسبوسيتو - إنتر

    صاحب الـ20 يعتبر من نجوم المستقبل في إنتر، وأصبح من العناصر التي يعتمد عليها المدرب كريستيان كيفو هذا الموسم بصفة منتظمة، حتى وإن لم يكن أساسيًا في أغلب المباريات، حيث بدأ في 7 مناسبات فقط بالدوري الإيطالي.

    اللاعب الشاب ترك بصمته سريعًا مع الفريق، وسجل 7 أهداف وصنع 6 في 33 مباراة بكل البطولات مع إنتر حتى الآن.

    قيمته السوقية الآن : 50.5 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 27.7 مليون يورو

  • Marc Guehi Manchester City 2025-26Getty

    مارك جيهي - مانشستر سيتي

    المدافع الإنجليزي كان على وشك الانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة ضاعت على الريدز بسبب فشل كريستال بالاس في إيجاد البديل.

    وعندما كان جيهي على وشك البقاء مع بالاس حتى نهاية عقده والرحيل بالمجان الصيف القادم، جلبه مانشستر سيتي إلى صفوفه في يناير، ليقود صحوة الفريق بيب جوارديولا الحالية، واقترابه من اللحاق بآرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي.

    قيمته السوقية الآن : 60 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 31.9 مليون يورو

  • يان ديوماندي - لايبزيج

    صاحب الـ19 سنة يعتبر من أكثر اللاعبين الذين لفتوا أنظار كبار أوروبا في الفترة الأخيرة، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 6 مع لايبزيج في 24 مباراة هذا الموسم، وهناك اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول بضمه.

    الجناح الإيفواري يأتي على رأس القائمة وفي المركز الأول، حيث يعتبر أكثر لاعب ارتفعت قيمته خلال هذه الفترة القصيرة بسبب التطور الهائل في مستواه، وتألقه مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

    قيمته السوقية الآن : 50.9 مليون يورو

    قيمة الارتفاع منذ ديسمبر 2025 : 37.8 مليون يورو

