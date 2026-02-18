بينما لا تزال التحقيقات جارية في واقعة العنصرية المزعومة في قمة ريال مدريد وبنفيكا بين البرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، يجتهد البعض لتوجيه أصابع الاتهام دون وعي كافٍ.
نشر "القرود" على حسابه الرسمي قبل مواجهة ريال مدريد .. بنفيكا في مرمى "اتهامات مزيفة" بشأن واقعة العنصرية المزعومة بين فينيسيوس وبريستياني
ما القصة؟
ريال مدريد حل ضيفًا على الفريق البرتغالي أمس الثلاثاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بهدف نظيف، سجله فيني في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.
لكن تفجرت أزمة بعد هذا الهدف، حيث احتفل فيني بهدفه أمام مدرجات جمهور بنفيكا، ثم زعم البرازيلي أن منافسه الأرجنتيني بريستياني وجه له كلمات عنصرية، ما أوقف المباراة في بداية الشوط الثاني.
وبحسب شهادة عدد من لاعبي الميرينجي فإن بريستياني نعت فيني بـ"القرد"، فيما ينفي الأرجنتيني وزملاؤه حدوث ذلك، زاعمين أنه وصفه بـ"الشاذ" فقط.
اتهامات جديدة لبنفيكا
الاتهامات لم تتوقف عند جيانلوكا بريستياني فقط، إنما اتهم البعض نادي بنفيكا نفسه بـ"العنصرية" تجاه ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وزميله الفرنسي كيليان مبابي.
تلك الاتهامات دافعها الصورة التي نشرها حساب النادي البرتغالي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قبل مواجهة ريال مدريد..
الصورة وُجد بها فيني ومبابي في الخلفية، وفي المقدمة تواجد النرويجي أندرياس شيلدروب؛ جناح أيسر بنفيكا، كأنهم في غابة، بينما يحمل الأخير على ظهره حقيبة أسهم، على ذراعها طُبع وجوه ثلاثة قرود.
تلك الصورة تسبب في هجوم حاد من البعض على بنفيكا، متهمين إياه بأنه من بدأ العنصرية وأشعل أجواء القمة خارج الملعب قبل بدايتها.
اتهامات مزيفة!
لكن الحقيقة أن تلك الاتهامات لبنفيكا بالعنصرية، بداعي القرود على حقيبة شيلدروب، ما هي إلا "سوء فهم" فقط!
القرود المطبوعة على ذراع حقيبة شيلدروب، لا تشير إلى طريقة احتفال النرويجي الشاب بأهدافه في المباريات، حيث يضع يديه على أذنيه ثم عينيه ففمه، في إشارة إلى الحكمة اليابانية الشهيرة للقرود الثلاثة "لا أري .. لا أسمع .. لا أتكلم".
تعليق بنفيكا على واقعة فيني وبريستياني
بعد الأنباء التي انتشرت في كل مكان وشهادات لاعبي ريال مدريد، خرج بنفيكا من أجل الرد بمقطع فيديو، في محاولة لنفي سماع زملاء فينيسيوس لأي شيء قاله بريستياني.
وعلق النادي البرتغالي على هذا المقطع:"كما نرى في الصور، بالنظر إلى المسافة، لم يسمع أحد من لاعبي ريال مدريد أي شيء عكس ما قالوا في تصريحاتهم".
وفي بيان آخر خرج به بنفيكا، قال النادي إن الأنباء المنتشرة حول تورط الرئيس روي كوستا في شجار جسدي مع شخص من ريال مدريد جميعها غير صحيحة.
ومن جانبه قال بريستياني:"أريد توضيح شيئًا ما بخصوص الواقعة، لم أقل أي إساءات عنصرية لفينيسيوس الذي فهم كلماتي بطريقة خاطئة".
وأكد:"لم أكن عنصريًا في يوم من الأيام تجاه أي شخص، وللأسف تلقيت بعض التهديدات من لاعبي ريال مدريد بعض المباراة".