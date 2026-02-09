"القبعات لا تضمن الفوز تلقائيًا" - لورا وودز تنتقد إيني ألوكو بعد انتقاد اللاعبة السابقة في منتخب "الأسود" لإيان رايت بشأن تعليقاته على كرة القدم النسائية

عملت ألوكو جنبًا إلى جنب مع وودز كجزء من فريق ITV الذي غطى نجاح فريق Lionesses في الدفاع عن لقب بطولة أوروبا في عام 2025. لم تعمل في المباراة النهائية، حيث انضمت رايت إلى كارين كارني وإيما هايز على الشاشة.

كان المدافع السابق لمانشستر سيتي نيدوم أونوهو جزءًا من فريق BBC، حيث قالت ألوكو في برنامج "90s Baby Show" عند بث آخر شكاواها: "في العام الماضي، في نهائي كأس الأمم الأوروبية للسيدات، كنت جالسة في المدرجات، ولم أكن مع ITV في المباراة النهائية. كانت فرح ويليامز بجواري. فرح ويليامز لعبت 170 مباراة مع منتخب إنجلترا.

"القناتان اللتان حصلتا على حقوق البث هما ITV و BBC. في BBC، لديك إيلين وايت وستيف هوغتون ونيدوم أونوهو. لا أقصد الإساءة إلى نيدوم أونوهو، ولا أملك أي شيء ضده، ولا أعرف ما إذا كان قد لعب مع إنجلترا أم لا. أنت في اللجنة الرئيسية لنهائي إنجلترا للسيدات.

"لننتقل إلى ITV، أنا في المدرجات مع 105 مباراة دولية، لذا لديك امرأتان مع 290 مباراة دولية، شيء سخيف، أليس كذلك؟ صحيح ITV، إنه إيان رايت وإيما هايز وكاز كارني.

"إذن من بين ستة مقاعد، ذهب اثنان إلى رجال، بينما لديك 290 (مباراة دولية) جالسة في المدرجات. لم أشارك أبدًا في نهائي، وربما سأجد صعوبة في التفكير في أي امرأة، أو محللة رياضية، شاركت في نهائي كبير للرجال.

"أنا أتحدث عن المحللين، لذا هناك شيء غير صحيح هنا. لماذا لا يوجد أشخاص مثلي ومثل فاز (فارا)؟ لا أقصد الإساءة إلى إيان أو إليهم، أنا فقط أقول بشكل عام أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية بذلك."

وأضافت ألوكو: "من وجهة نظري، لم نمر بكل تلك الدماء والعرق والدموع لكي تحتل النساء الآن المرتبة الثانية في رياضتنا. ماذا نفعل؟ يجب أن تكون لعبة النساء من النساء وللنساء. يجب على الحلفاء الذكور دعم ذلك تمامًا، ولكن عندما يصل الأمر إلى النقطة التي تكون فيها الشخصية الرئيسية في العرض، فإننا نكرر فقط الأشياء الأبوية التي كنا نحاربها.

"من يزعجه ذلك، يزعجه. لطالما كنت حريصة على حماية كرة القدم النسائية. كنت أمارس كرة القدم النسائية عندما لم يكن هناك عائد مادي من ممارستها. الآن نحن نجني الثمار، وأنا أعتقد أن النساء يجب أن يفوزن الآن".

وتابعت حديثها عن تجاهلها في الأدوار الرئيسية في كرة القدم الرجالية: "الفرص المحدودة في كرة القدم النسائية يتم الاستحواذ عليها الآن من قبل الرجال، لكننا لا نستطيع الدخول في كرة القدم الرجالية والاستحواذ على نفس الفرص. نحن عالقون. لا يمكنني أبدًا تقديم نهائي الرجال. الطريقة الوحيدة التي تتيح لي فرصة تقديم نهائي هي نهائي النساء، والآن لا يمكنني تقديم نهائي النساء.

"ما أمثله بالنسبة للفتيات الصغيرات اللواتي يرغبن في أن يصبحن لاعبات كرة قدم أو مذيعات، هو أكثر بكثير مما يمثله إيان رايت. مرة أخرى، أنا لا أنتقد إيان رايت، الأمر لا يتعلق به حتى، يمكن أن يكون أي رجل. من المهم جدًا أن نراقب الفرص المتميزة. المشكلة التي أواجهها مع إيان هي أنه في منصبه، عليه أن يدرك ما أقوله".