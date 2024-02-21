الفريق الأشهر وليس الأقوى!.. إنتر ميامى وحلم التتويج بلقب الدوري الأمريكى 2024 بقيادة ميسي

إنتر ميامى بقيادة نجومه يبدأ مشواره بالموسم الجديد 2024

تنطلق منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم للموسم الجديد 2024 اليوم الأربعاء، وهناك توقعات كبيرة على فريق إنتر ميامى بقيادة ليونيل ميسي.

وهذا الموسم الوضع مختلف بالنسبة لإنتر ميامى حيث تتجه أنظار العالم نحو الفريق الأمريكى الذي وعد بأن الموسم الجديد سيكون مختلفًا.

وانضم ميسي، إلى إنتر ميامى الموسم الماضي، ولكن عند وصوله كانت آمال الفريق في بطولة الدوري الأمريكي قد تبخرت ورغم ذلك بذل النجم الأرجنتيني قصارى جهده لإحياء موسمهم لكن أبعدته الإصابة عن العديد من المباريات الحاسمة.

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ولكن الآن ومع بداية الموسم الجديد ميسي متاح هو وجميع زملائه، ولم يشهد أي موسم من الدوري الأمريكي هذا القدر من النجوم والاهتمام وأي شيء أقل من النجاح لفريق ميامى مرفوض.