الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد 2024: المباريات والمواعيد وكل التفاصيل!

مع من يلعب مانشستر يونايتد هذا الصيف وأين ومتى تقام تلك المباريات التحضيرية؟!

يستعد مانشستر يونايتد خلال أيام لبدء فترة التحضير الخاصة بالموسم الجديد، بالتحديد بحلول نهاية كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا.

الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد تنقسم لنصفين، النصف الأول سيكون في قارة أوروبا برحلات داخلية سريعة قبل الانطلاق نحو الولايات المتحدة حيث تقام عدة مباريات كبيرة.

دعونا فيما يلي نستعرض تفاصيل رحلة مانشستر يونايتد الإعدادية الخاصة بالموسم الجديد:

الشريك الرسمي لبرنامج الولاء الفندقي لمانشستر يونايتد، ماريوت بونفوي، يقرب المشجعين حول العالم من أكبر شغفهم في سلسلته الأخيرة، "يونايتد: قريب وبعيد". إذا سافرت لمشاهدة لاعبي يونايتد في المباريات التحضيرية في الولايات المتحدة أو النرويج أو اسكتلندا، فإن ماريوت بونفوي يقدم لك تجربة فندقية مميزة.