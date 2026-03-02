الفائزون والخاسرون في الدوري الأمريكي لكرة القدم: ليونيل ميسي يستيقظ ليقود إنتر ميامي للعودة، وتيمو فيرنر يتألق - الشكوك تتزايد حول تاتا مارتينو مع أتلانتا يونايتد

وهكذا، انتهى أسبوع آخر من دوري MLS. إذا نظرنا إلى الأمور بشكل صحيح، فإن معظم النتائج جاءت كما كان متوقعًا (نوعًا ما).

كان إنتر ميامي يخسر، ثم استيقظ ليونيل ميسي. كان LAFC مقنعًا للغاية ضد هيوستن. فاز فانكوفر. وكذلك سان دييغو. كانت النتائج في كل مكان آخر متباينة للغاية، ولكن هذا هو ما يجعل الأمر ممتعًا.

بالطبع، كان ميسي هو الأبرز (تعودوا على هذه الكلمات). ولكن كان هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي تثير الحماس.

كان فريق شيكاغو فاير في كل مكان العام الماضي، متأرجحًا حقًا بين الأداء الضعيف والممتاز. يبدو الفريق أفضل بكثير الآن. تستمر ثورة مايكل برادلي، حيث يثبت المدرب الجديد أن اللاعبين الشباب قد يكونون على ما يرام. أثار تيمو فيرنر الإعجاب في أول مباراة له مع فريق سان خوسيه إيرثكويكس. ومن ناحية أكثر سلبية، اكتشف تاتا مارتينو أنه ربما لا يتعين عليك دائمًا العودة إلى حبيبك السابق.

تستعرض GOAL كل ذلك وأكثر في تحليلها للفائزين والخاسرين في يوم مباريات آخر حافل في الدوري الأمريكي لكرة القدم...