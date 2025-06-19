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Ain Juventus FIFA Club World Cup 2025Getty
محمود خالد

العين ضد يوفنتوس | خماسية مع الرأفة .. مفاجأة صادمة لبطل اليورو وكارثة منتظرة إذا لم تعالج هذا الأمر أمام السيتي والوداد

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انهيار الزعيم العيناوي بخماسية اليوفي..

بداية لم ينتظرها أي عاشق للزعيم العيناوي على الإطلاق، وهو يشاهد فريقه يتلقى خسارة بخماسية - مع الرأفة - في بداية مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

العين الإماراتي استهل مشواره بالخسارة (0-5) أمام يوفنتوس الإيطالي، على ملعب أودي، ضمن حساب الجولة الأولى من المجموعة السابعة في مونديال الأندية، حيث حملت الخماسية توقيع كينان يلدز وكولو مواني (هدفين) وفرانشيسكو كونسيساو (هدفين).

ماذا حدث في مباراة العين ضد يوفنتوس؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL في النقاط التالية..

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