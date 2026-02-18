"العواطف تبلغ ذروتها!" - أنتوني جوردون يشرح الخلاف مع كيران تريبير بعد تسجيله أربعة أهداف في فوز نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا على قاراباغ

غوردون وتريبير ظهرا أمام كاميرات TNT Sports بعد المباراة لشرح الموقف.

قال تريبير: "سجل جوردي ثلاثية وأعتقد أن جميع اللاعبين أرادوا تنفيذ ركلة الجزاء، ولكنه أيضًا هو من ينفذ ركلات الجزاء لدينا. لذا فهو يريد تسجيل الأهداف مثل أي لاعب آخر، ولكنه من ينفذ ركلات الجزاء. ترتفع حدة المشاعر على أرض الملعب في بعض الأحيان، ولكن هذا هو الحال. سجل أربعة أهداف وكان رائعًا اليوم. الآن نمضي قدمًا".

عندما سُئل عما إذا كان يريد تنفيذ ركلة الجزاء الثانية، أجاب جوردون: "نعم، لكن اسمعوا، أنا أتفهم رأي الجميع لأنني أريد أن ينجح الجميع. نحن فريق، يجب أن نكون معًا. لكنني مهاجم، وأنا من يسدد ركلات الجزاء، لذا أريد أن أسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف. لكنني أتفهم رأي الجميع، والمشاعر تبلغ ذروتها، لكن [تريبير] هو أحد زملائي المقربين منذ انضمامي إلى النادي، وقد فعل الكثير من أجلي. إنه بخير!"

ثم مازح تريبير قائلاً إن الاثنين سيحتاجان إلى "قفازات ملاكمة في التدريب".