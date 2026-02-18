Goal.com
"العواطف تبلغ ذروتها!" - أنتوني جوردون يشرح الخلاف مع كيران تريبير بعد تسجيله أربعة أهداف في فوز نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا على قاراباغ

أوضح أنتوني جوردون وكيران تريبير سبب مشاجرتهما على أرض الملعب خلال فوز نيوكاسل يونايتد 6-1 على قاراباغ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. سجل جوردون أربعة أهداف ليضمن فريق الماغبايز مكانه في دور الـ16، لكن وقعت حادثة ملحوظة قبل نهاية الشوط الأول بين المهاجم وتريبير.

  • FBL-EUR-C1-QARABAG-NEWCASTLEAFP

    جوردون يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول

    بعد ثلاث دقائق فقط من بدء المباراة في باكو، كسر جوردون التعادل، ثم أضاف مالك ثياو الهدف الثاني لنيوكاسل بعد لحظات. قبل نهاية الشوط الأول، نجح جوردون في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء، بالإضافة إلى هدف آخر من هجمة مرتدة. لكن عند عودة اللاعبين إلى غرفة الملابس، شوهد جوردون وهو يتبادل كلاماً حاداً مع القائد تريبير.

    • إعلان

  • تريبير وجوردون يشرحان موقفهما

    غوردون وتريبير ظهرا أمام كاميرات TNT Sports بعد المباراة لشرح الموقف.

    قال تريبير: "سجل جوردي ثلاثية وأعتقد أن جميع اللاعبين أرادوا تنفيذ ركلة الجزاء، ولكنه أيضًا هو من ينفذ ركلات الجزاء لدينا. لذا فهو يريد تسجيل الأهداف مثل أي لاعب آخر، ولكنه من ينفذ ركلات الجزاء. ترتفع حدة المشاعر على أرض الملعب في بعض الأحيان، ولكن هذا هو الحال. سجل أربعة أهداف وكان رائعًا اليوم. الآن نمضي قدمًا".

    عندما سُئل عما إذا كان يريد تنفيذ ركلة الجزاء الثانية، أجاب جوردون: "نعم، لكن اسمعوا، أنا أتفهم رأي الجميع لأنني أريد أن ينجح الجميع. نحن فريق، يجب أن نكون معًا. لكنني مهاجم، وأنا من يسدد ركلات الجزاء، لذا أريد أن أسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف. لكنني أتفهم رأي الجميع، والمشاعر تبلغ ذروتها، لكن [تريبير] هو أحد زملائي المقربين منذ انضمامي إلى النادي، وقد فعل الكثير من أجلي. إنه بخير!"

    ثم مازح تريبير قائلاً إن الاثنين سيحتاجان إلى "قفازات ملاكمة في التدريب".

  • جوردون لا يفكر في "الأرقام القياسية"

    حطم جوردون عددًا من الأرقام القياسية بتسجيله أربعة أهداف، لكنه أصر على أن هذا لم يكن هدفه على أرض الملعب. وأضاف: "الأرقام القياسية أمر رائع، لكنني أريد فقط أن أسجل الأهداف وأفوز بالمباريات. في النهاية، فزنا بالمباراة بشكل مقنع، وأعتقد أنها كانت أفضل أداء لنا هذا الموسم، وهذا أهم من الأهداف.

    أنا فخور جدًا بالجميع لأن كرة القدم أحيانًا تكون مكانًا عاطفيًا للغاية. إنها متقلبة جدًا، فالناس يتحمسون لك أو ينتقدونك بشدة اعتمادًا على مستواك. الانتقال من ما مررنا به إلى الموقف الذي نحن فيه الآن أمر مهم للغاية ويظهر شخصيتنا. كرة القدم تتغير بسرعة، لذا علينا أن نستمر في ذلك، وأن نحافظ على الزخم لأن الأمور يمكن أن تتغير في الاتجاه المعاكس بنفس السرعة".

  • Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك لنيوكاسل؟

    قبل أن يستقبل نيوكاسل فريق قاراباغ في ملعب سانت جيمس بارك في مباراة الإياب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، يعود رجال إدي هاو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت برحلة إلى مانشستر سيتي.

