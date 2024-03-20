العمر مجرد رقم!.. تألق واتارو إندو يتسبب فى انهيار مسيرة كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

تناقض صادم بين كاسيميرو وواتارو إندو!

يبدو أن مسيرة النجم البرازيلي كاسيميرو، مع مانشستر يونايتد ستنتهى قريبًا بينما تبدأ فترة تألق منافسه اليابانى فى ليفربول الآن.

ويتألق واتارو إندو، مع ليفربول منذ بداية الموسم ورغم تعرضه لإصابة قوية في كاحله الأيسر خلال نهائي بطولة كأس كاراباو، إلا أنه لم يفز أي لاعب من ليفربول بتدخلات أو استحواذ على الكرة ضد تشيلسي أكثر من النجم الياباني.

وقال كلوب، سابقًا إن ليفربول كان محظوظًا لعدم تعاقده مع كايسيدو، نجم تشيلسي الذي تفوق عليه إندو، رغم القيمة الباهظة لنجم البلوز الذي تم التعاقد معه بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني وأصغر من إندو، بتسع سنوات.

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وأشاد كلوب، بتألق إندو قائلًا: "قد يكون عمره 30 أو 31 عامًا في جواز سفره لكنه ليس كذلك، إنه آلة!".

وفى الوقت الذى يبدأ فيه إندو، مسيرته المميزة في آنفيلد، يبدو أن كاسيميرو، يقترب من نهاية فترة محبطة في أولد ترافورد، وكان الثنائي متشابه فى العديد من الصفات ولكن طريقهم مختلف الآن.