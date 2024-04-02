الضغط يتواصل .. خطة باريس سان جيرمان للحفاظ على مبابي مستمرة!

النادي الفرنسي يعرف ماذا يفعل!

لا يمكن أن تفتح الصحافة في يوم من تلك الأيام الجارية إلا وستجد خبرًا عن انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد أو تصريحًا من المدرب لويس إنريكي عن مستقبل اللاعب.

كل شيء يدور حول مبابي والانتقال إلى ريال مدريد، لكن هذا لا يعني أن الصفقة أصبحت نهائية بعد، فلا مبابي أعلن ولا الملكي فعل ذلك، لذلك فكل شيء وارد ومن الممكن حدوثه.

ولهذا تتواصل خطة باريس سان جيرمان من أجل الحفاظ على مبابي، حتى وإن أبدى ناصر الخليفي رئيس النادي ولويس إنريكي عكس ذلك علنًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الخطة تتمثل في عدة جوانب، سنحاول أن نستعرض أبرزهم فيما يلي:

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