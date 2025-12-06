AFP
الضباب يربك خطط برشلونة.. تأخير "إجباري" يسبق مواجهة بيتيس!
برشلونة يستهدف مواصلة الصدارة أمام بيتيس
تكتسب مواجهة برشلونة ومضيفه ريال بيتيس أهمية استراتيجية بالغة في رسم ملامح المنافسة على قمة الدوري الإسباني هذا الموسم.
فبالنسبة لكتيبة المدرب هانز فليك، لا تمثل المباراة مجرد 90 دقيقة عادية، بل هي اختبار حقيقي للشخصية تحت ضغط هائل؛ حيث يدخل "البلوجرانا" اللقاء بشعار "الفوز ولا شيء غيره" للحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة.
ويدرك الكتالونيون أن أي تعثر في "بينيتو فيلامارين" قد يكلفهم التنازل عن "القمة" لصالح الغريم الأزلي ريال مدريد، الذي يتربص بالصدارة بفارق نقطة يتيمة، مما يجعل الخطأ ممنوعًا تمامًا.
على الجانب الآخر، يرى ريال بيتيس في هذه القمة فرصة ذهبية لخلط الأوراق وإثبات الذات. فالفريق الأندلسي، الذي يقدم موسمًا مميزًا وضعه في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، يطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور الجارف لتحقيق فوز يقفز به نحو المربع الذهبي، ويعزز حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا. إنها معركة تكسير عظام بين رغبة برشلونة في التمسك بالقمة، وطموح بيتيس المشروع في اقتحام نادي الكبار.
- Getty Images Sport
تأخير تحضيرات برشلونة لمواجهة ريال بيتيس
لم يكن وصول بعثة برشلونة إلى الأندلس سلسًا كما خطط له المدرب الألماني هانز فليك، حيث تسبب الضباب الكثيف في تأخير هبوط الطائرة، مما أدى إلى بعثرة الأوراق وإرباك الجدول الزمني الدقيق الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمواجهة القوية ضد ريال بيتيس.
هذا الظرف الطارئ أجبر فليك على إجراء تعديلات فورية واضطرارية على "الروتين المقدس" ليوم المباراة؛ إذ كان من المقرر وفق الخطة الأصلية أن يتناول نجوم الفريق وجبة الغداء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، إلا أن تأخر الوصول رحّل هذا الموعد لساعة كاملة.
هذا التغيير اللوجستي لم يقتصر تأثيره على موعد الطعام فحسب، بل أدى بالتبعية إلى تقليص وتغيير فترة الراحة والاسترخاء المخصصة للاعبين في الفندق، وهي الفترة الحيوية لاستعادة النشاط والتركيز الذهني قبل التوجه إلى ملعب "بينيتو فيلامارين". ومع اقتراب موعد صافرة البداية في السادسة والنصف مساء غد، يسابق الطاقم الفني الزمن لاحتواء هذا الاضطراب وضمان عدم تأثيره على جاهزية اللاعبين البدنية والنفسية في هذه القمة.
ماذا قال فليك عن موقعة بيتيس؟
ظهر هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بنبرة ملؤها الثقة والتفاؤل خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة ريال بيتيس، مؤكدًا أن الفريق نجح في تجاوز كبوة تشيلسي الأوروبية واستعاد توازنه محليًا. وزف المدرب الألماني بشرى سارة للجماهير بشأن تعزيز الصفوف، معلنًا الجاهزية التامة للهولندي فرينكي دي يونج، وعودة فيرمين لوبيز للقائمة مع احتمالية مشاركته لدقائق، بينما طمأن الجميع على سير تعافي جافي.
وتطرق فليك للجوانب التكتيكية، مشيدًا بالنضج الذي يظهره لامين يامال في أداء الواجبات الدفاعية، ومثنيًا على مرونة جيرارد مارتن. كما لم تخلو تصريحاته من الجانب العاطفي، حيث أكد عمق علاقته بالنجم رافينيا ودوره المؤثر داخل وخارج الملعب، مختتمًا حديثه بدعم صريح للمدافع إريك جارسيا، واصفًا تجديد عقده بالخطوة المستحقة للاعب يمتلك مقومات القيادة، ليؤكد بذلك جاهزية "البلوغرانا" ذهنيًا وفنيًا لمواصلة القتال على الصدارة في "بينيتو فيلامارين".
- Getty Images Sport
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
يواصل برشلونة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، حيث حقق الانتصار في آخر 5 مباريات، واستفاد من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد في المباريات الأخيرة ليعتلي الصدارة.
وبعد الفوز على الأتلتي في ملعب كامب نو الثلاثاء الماضي، لن يلتقط رجال هانز فليك أنفاسهم، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة أمام ريال بيتيس في الليجا، قبل أن يتحول لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علمًا بأن برشلونة تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.
عقب ذلك سيضرب البارسا موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.
وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.
إعلان