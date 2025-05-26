الصراع التاريخي ينتهي مؤقتًا! .. أمل عبدالرزاق حمدالله مستمر رغم الإصابة وعمر السومة يخشى "الصفعة الإدارية الجديدة"

السومة يواصل تصدره؛ ولكن.. فرصة حمدالله كبيرة جدًا

أسدل الستار أخيرًا على الصراع الشرس بين الثنائي التاريخي عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وبعيدًا عن صراع اللقب أو التأهل القاري وغيرها من الأمور؛ شهد دوري روشن السعودي الموسم الحالي، منافسة من نوع خاص بين السومة وحمدالله، على "الهداف التاريخي" للمسابقة.

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ويتنافس الثنائي على لقب "الهداف التاريخي" لمسابقة الدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009 وحتى الآن.

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هذه المنافسة انتهت مؤقتًا، بختام مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025، مساء اليوم الإثنين؛ في انتظار معرفة مصير الثنائي، وهل سيستمرا في ملاعب المملكة الموسم الرياضي القادم، من عدمه.

وبالجولة الأخيرة.. فاز السومة مع ناديه العروبة (3-2) على التعاون؛ بينما انتصر الشباب - فريق حمدالله - ضد الفيحاء، بهدفين مقابل لا شيء.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، نبذة سريعة عن منافسة السومة وحمدالله؛ مع نهاية مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025..