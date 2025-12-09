Ivan ToneySocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

من تخريب سيارته إلى سقوطه في قبضة الشرطة! .. عندما تصبح "لندن المكروهة" نقطة حاسمة في مستقبل إيفان توني مع الأهلي

توني اسم يثير الجدل داخل الملعب وخارجه..

عندما يُقرر لاعب ما الانتقال من نادٍ إلى آخر، هُناك مجموعة من العوامل التي يضعها في الحُسبان؛ مثل اسم الفريق ومشروعه الرياضي، بالإضافة إلى دقائق اللعب التي سيتحصل عليها.

لكن أيضًا.. هُناك بعض اللاعبين يختارون ناديًا على حساب آخر؛ بسبب تفضيلهم للعيش في مدينة بعينها.

بمعنى.. إذا كان هُناك أكثر من نادٍ كبير يتنافس على لاعب ما مثلًا، وهذا النجم لا يُفضل فريق على آخر رياضيًا واقتصاديًا؛ فهُنا قد تلعب المدينة دورًا حاسمًا، في اختياره.

هذا بالطبع ليس مقياسًا على كل اللاعبين؛ ولكنه يحدث بالفعل في بعض الحالات، بعالم الساحرة المستديرة.

لذلك.. دعونا نقف عند حالة النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ والذي تضاربت الأنباء بشأن مستقبله، في الفترة الأخيرة.

تقارير عديدة أكدت أن توني يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ من أجل تعزيز فرصه في الانضمام إلى المنتخب الوطني، بالنسخة القادمة من بطولة كأس العالم.

وحسب الصحف المحلية هُناك؛ تلقى مهاجم الفريق الأهلاوي عروضًا من أندية إنجليزية كبيرة للغاية، أبرزها تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد.

وعلى النقيض تُشير تقارير أخرى، إلى أن إيفان توني سعيد مع النادي الأهلي؛ وبالتالي سوف يستكمل مشواره بقميص العملاق الجدّاوي، بشكلٍ طبيعي للغاية.

  • Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أزمات إيفان توني في "لندن المكروهة" وسط عروض أندية العاصمة

    إذا ركزنا في العروض الإنجليزية المُقدمة إلى إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ سنجد أن كلها تقريبًا من أندية العاصمة "لندن".

    ونظرة توني لمدينة لندن، ساءت كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية؛ بعد الصدمات التي يتعرض لها هُناك، على النحو التالي:

    * شهر يوليو 2025: تعرضت سيارة توني للتخريب؛ وذلك خلال قضائه فترة إجازة في لندن، بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي.

    * شهر ديسمبر 2025: قام توني بالاعتداء على مشجع بإحدى حانات لندن؛ وذلك بعد أن ظن أنه يحاول سرقته، أثناء اِلتقاط صورة "سيلفي" معه.

    وكانت شرطة مدينة لندن قد ألقت القبض على مهاجم الفريق الأهلاوي، بعد اعتدائه على المشجع سالف الذكر؛ قبل أن يتم الإفراج عنه، فيما بعد.

    المثير في الأمر أن توني أعرب صراحة عن "كرهه" لمدينة لندن؛ بعد أن تعرضت سيارته للتخريب، خلال إجازة شهر يوليو الماضي.

  • FBL-ASIA-C1-AHLI-KAWASAKIAFP

    تحليل لمدى تأثُر قرارات إيفان توني بحوادث لندن الأخيرة معه

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنطرح سؤالًا الآن: "هل يُمكن أن تؤثر الحوادث التي تعرض لها مهاجم النادي الأهلي إيفان توني مؤخرًا في مدينة لندن على قراراته الرياضية؟!".

    قبل الإجابة على هذا السؤال؛ دعونا نذكر أولًا أن توني تألق كثيرًا مع فريقه السابق برينتفورد الإنجليزي، وهو نادٍ يقع أساسًا في غرب العاصمة لندن.

    وبما أن اللاعبين مُعتادين أساسًا على الضغوط، طوال مسيرتهم مع عالم الساحرة المستديرة، وبما أن توني ليس بغريب على لندن؛ فإن الإجابة هي أن الحوادث التي تعرض لها مؤخرًا، قد لا تمنعه عن الانتقال إلى أندية العاصمة التي تريده.

    إلا أننا يجب أن نتذكر أيضًا، الهدف من رغبة توني في العودة إلى الملاعب الإنجليزية؛ والمتمثّلة في المشاركة مع المنتخب الوطني، ببطولة كأس العالم 2026.

    لذلك.. عودة توني للعب في لندن الآن، وسط الأزمات العديدة التي يتعرض لها هُناك وبشكلٍ مستمر مؤخرًا؛ قد تُسبب في زيادة الضغوط عليه، وعدم إثبات نفسه بالشكل المطلوب.

    بمعنى.. هذه الأزمات المستمرة خارج أرضية الملعب؛ قد تؤثر بشكلٍ مباشر على مستوى المهاجم الإنجليزي - إذا انتقل إلى أحد أندية العاصمة -، وبالتالي لا ينضم إلى المنتخب الوطني أيضًا.

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بلغة علم النفس.. حوادث إيفان توني في لندن قد تستمر لهذا السبب!

    بعد حديثنا الماضي؛ قد يتساءل البعض: "هل معنى أن مهاجم النادي الأهلي إيفان توني تعرض لحادثتين أو ثلاثة في لندن أن هذا الأمر سيحدث معه باستمرار؟!".

    الإجابة بالطبع هي "لا"؛ لكن بلغة علم النفس فإن أي إنسان يتوقع السيئ في حياته، يحدث له هذا الأمر.

    وكما ذكرنا.. توني نفسه أعلن في شهر يوليو "كرهه" للندن؛ بسبب حوادث التخريب والسرقة، التي تشهدها هذه المدينة باستمرار.

    هذه النظرة هي نفسها التي جعلت توني يظن أنه يتعرض للسرقة، في واقعة شهر ديسمبر؛ والتي اعتدى فيها على أحد المشجعين، وتم القبض عليه.

    مهاجم الفريق الأهلاوي كان يرتدي مجوهرات غالية، وعندما لمسه المشجع للتصوير معه، ظن أنه يحاول سرقته؛ وهُنا قام بالاعتداء عليه.

    وبالتالي.. فإن إيفان توني سوف يواجه الكثير من المتاعب المستقبلية؛ إذا قرر العودة إلى لندن والانضمام لأحد فرقها، مع احتفاظه بنفس النظرة السيئة للمدينة.

  • Ivan Toney England 07062024(C)Getty Images

    كلمة أخيرة.. 3 حلول أمام إيفان توني بين البقاء مع الأهلي أو الرحيل

    أخيرًا.. نستطيع أن نتحدث عن الحلول الخاصة بمستقبل النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية.

    الحلول تتنوع بين البقاء في صفوف الفريق الأهلاوي، أو الرحيل إلى أي فريقٍ آخر؛ سواء كان تابع للعاصمة الإنجليزية لندن، أو غيره.

    * أولًا: استعادة أفضل مستوياته مع الأهلي؛ والتي أجبرت المدير الفني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل، لضمه سابقًا.

    * ثانيًا: اختيار نادٍ إنجليزي من غير المنتمين للعاصمة لندن؛ على أن يكون ذلك في مدينة ما، يرتاح لها شخصيًا.

    * ثالثًا: تغيير نظرته لمدينة لندن؛ ما يساعده على الابتعاد عن إثارة المشاكل، وبالتالي التألق داخل المستطيل الأخضر.

    والحقيقة أن توني عندما انضم إلى منتخب إنجلترا، في عز تألقه مع الفريق الأهلاوي؛ لم يكن توخيل يشركه في المباريات، بدرجة جعلت البعض يقول إن المدرب الألماني "يُهين" اللاعب.

    ومن هُنا.. أصبح لزامًا على اللاعب أن يُركز فوق أرضية الملعب فقط، سواء كان ذلك مع الأهلي أو غيره؛ ويترك الباقي لما ستسفر عنه الأيام، مع نظرة توخيل النهائية لقائمة كأس العالم 2026.

