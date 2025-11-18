أثارت مشاركة عبد الرزاق حمدالله في مباراة منتخب بلاده المغرب أمام جيبوتي الودية مساء أمس الكثير من التساؤلات حول حقيقة معاناته من الإصابة وغيابه عن مباريات فريقه الشباب السعودي هذا الموسم، لكن المتحدث باسم النادي حسم هذا الجدل، فما الذي قاله؟
بعد تواجده مع المغرب أمام جيبوتي .. الشباب يحسم الجدل حول إصابة حمدالله وأسباب غيابه عن المباريات
الشباب يُرسل حمدالله لمنتخب المغرب
فاجأ نادي الشباب الجميع يوم الجمعة الماضي بإصدار بيان يتعلق بموافقة النادي على انضمام عبد الرزاق حمدالله إلى منتخب المغرب بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المهاجم سيُتم برنامجه التأهيلي هناك.
وأضاف الليث الشبابي في بيانه: "بالتنسيق الكامل بين الجهازين الطبي والفني في النادي، ونظيريهما في المنتخب المغربي؛ تقرر أن يستكمل اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ضمن معسكر أسود الأطلس خلال فترة التوقف الدولي المقبل. تأتي هذه الخطوة في ظل حصول الفريق على إجازة، ضمن البرنامج الإعدادي المقر مسبقًا، لفترة التوقف الدولي المقبل".
وأتم البيان بالإشارة إلى أن الإدارة رأت أن استفادة حمدالله من المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، لما يشمله من متبعة دقيقة من الجهازين الطبي والفني وتدريبات صباحية ومسائية، هو الخيار الأفضل له وللنادي، موضحة أن اللاعب سيعود للمشاركة تدريجيًا في تدريبات فريق الشباب الأول لكرة القدم في أعقاب نهاية فترة التوقف الدولي.
المثير في الأمر أن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي؛ لم يقم باستدعاء مهاجم نادي الشباب عبدالرزاق حمدالله إلى قائمته، في فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2025".
لكن.. حمدالله دخل ضمن حسابات طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين؛ والذي سيشارك في بطولة كأس العرب "فيفا قطر"، والتي تقام خلال شهر ديسمبر المقبل.
هدف وجدل
منتخب المغرب الثاني، الذي يستعد لخوض غمار بطولة كأس العرب في قطر الشهر القادم، هزم جيبوتي وديًا مساء أمس بسبعة أهداف دون رد، وقد سجل حمدالله أحد الأهداف بعد دخوله في الشوط الثاني وحصوله على عدة دقائق لعب.
تواجد اللاعب على أرض الملعب بعد غيابه الطويل، بحجة الإصابة، عن الشباب فجر جدلًا واسعًا بين جمهور الفريق، حيث اتهموا النادي بإخفاء وجود أسباب أخرى خلف غياب المهاجم الفذ، لكن تركي الغامدي، المتحدث الرسمي باسم النادي السعودي، حسم الأمر تمامًا.
الغامدي أوضح أن بيان الشباب كان واضحًا تمامًا بشأن التأكيد على تعافي حمدالله من الإصابة وحاجته فقط لبرنامج تأهيلي للعودة إلى اللعب، مشيرًا إلى تواجد اللاعب في ودية المغرب الثانية يتسق تمامًا مع هذا الحديث.
إذ كتب عبر منصة إكس "في الخبر، ورد أن الكابتن عبدالرزاق حمدالله قد تعافى من إصابته طبيًا، إلا أنه لم يكن جاهزًا بعد لخوض مباريات الفريق، كما لم يكن قادرًا على المشاركة مع منتخب المغرب في أول مباراة ودية. بمعنى آخر، اللاعب تخلص من الإصابة على المستوى الطبي، لكنه لم يصل بعد إلى الدرجة الكاملة من الجاهزية التي تسمح له بالمشاركة في المباريات الرسمية".
تابع "وأوضح الخبر كذلك أنه سيعود بشكل تدريجي عبر التدريبات والمباريات الودية تمهيدًا لاستعادة كامل جاهزيته مع الشباب. وهذا ما حدث بالفعل، إذ شارك حمدالله في جزء من المباراة الودية الثانية لمنتخب المغرب بعد غيابه عن مواجهة الشباب أمام الاتفاق. وتجدر الإشارة إلى أن فترة التسعة أيام الفاصلة بين مباراة الشباب أمام الاتفاق ومباراة منتخب المغرب كانت كافية ليصل اللاعب إلى مستوى يتيح له المشاركة الجزئية مع منتخب بلاده في المباراة الأخيرة".
عرض جديد من دوري روشن
كانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد كشفت في الأيام الأخيرة عن عودة نادي الفتح للاهتمام بالتعاقد مع حمدالله.
جوزيه جوميز المدير الفني للنادي السعودي طلب من الإدارة ضم 3 لاعبين، هم عبد الإله المالكي وعبد الله رديف من الهلال وحمدالله من الشباب، وذلك ضمن جهوده لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في دوري روشن السعودي.
حمدالله كان قريبًا من الانضمام إلى الفتح في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن الأمر لم يتم في النهاية، ويبدو أن الفرصة قائمة بقوة خلال الانتقالات الشتوية خاصة في ظل الحديث عن توتر العلاقة بين اللاعب والمدير الفني للشباب إيمانويل ألجواسيل.
تسريبات مثيرة عن علاقة مدرب الشباب مع عبدالرزاق حمدالله
خلال الأيام الماضية.. فجّر الناقد الرياضي طلال آل الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم.
آل الشيخ قال في تصريحات مع برنامج "رياضة سكوب"، وقتها: "حسب معلوماتي.. أثناء معسكر نادي الشباب؛ قام المدير الفني الإسباني للفريق الأول إيمانول ألجواسيل، بإبلاغ حمدالله بأنه لا يحتاج إلى خدماته".
وأضاف آل الشيخ: "وقتها.. كان هناك عرضًا من نادي الفتح لضم حمدالله من الشباب، وصلت قيمته إلى 2 مليون يورو من عقده؛ على أن يتحمل الليوث باقي الراتب، ولكن الصفقة لم تتم في النهاية".
وتساءل الناقد الرياضي، مستغربًا: "كيف يقول المدرب للاعب بأنه لا يحتاج له؟!"، مشددًا على أن الشباب ارتكب خطأً إداريًا؛ وهو أن حمدالله كان مصابًا قبل فترة التوقف الأخيرة، وتم استدعائه لمنتخب المغرب للمحليين رغم ذلك.
أرقام عبدالرزاق حمدالله مع نادي الشباب
عبدالرزاق حمدالله البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى نادي الشباب في صيف 2024؛ قادمًا من عملاق جدة الاتحاد.
ولم يتوّج حمدالله بأي لقب مع الشباب، في الموسم الرياضي الماضي؛ حيث كانت أفضل النتائج، هي الوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وإجمالًا.. لعب حمدالله 31 مباراة رسمية مع نادي الشباب، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 24 هدفًا، وصانعًا 4 آخرين.
لكن.. النجم المغربي يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث لم يخض سوى 3 مباريات رسمية فقط، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.
ويغيب عبدالرزاق حمدالله عن مباريات فريق الشباب الأول لكرة القدم، منذ يوم 19 سبتمبر 2025؛ عندما شارك في التعادل (0-0) أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.